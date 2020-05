Strategia Bezpieczeństwa Narodowego zatwierdzona. To ważny dokument

Prezydent Andrzej Duda zatwierdził 12 maja 2020 r. nową Strategię Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Prace nad tym dokumentem nie budziły, poza gronem fachowców, dużego zainteresowania. Na obronność patrzymy bardziej przez pryzmat defilad i komunikatów o nowych zakupach uzbrojenia, a nie strategicznych dokumentów. A ten a fundamentalne znaczenie dla naszego bezpieczeństwa.

Adekwatna do zagrożeń?

Współpraca z NATO

Ustawy potrzebne od dawna

Pandemia i... stabilna gospodarka

Pieniędzy będzie mniej

Teraz to już jednak przeszłość. Mamy nową strategię. Ta przyjęta w 2014 r. przestała być aktualna. Przez te lata zmieniła się sytuacja geopolityczna Polski, pojawiły się nowe zagrożenia. Przykładowo poprzednie plany były nakierowane na armię ekspedycyjną, stąd np. zakupy różnego rodzaju sprzętu lekkiego i transportowego.Nowa strategia ma być adekwatna do współczesnych zagrożeń i nowych wyzwań obronnych. Przede wszystkim ma służyć przygotowaniu kraju i sił zbrojnych na ewentualny wybuch konfliktu zbrojnego. Jakie zatem zasadnicze cele strategiczne na ten możliwie trudny czas z perspektywy interesów i rozwoju Polski wskazuje nowa strategia w swej jawnej części?Jednym z najważniejszych zapisów jest wskazanie, że najpoważniejsze obecnie zagrożenie dla Polski stanowi neoimperialna polityka władz Federacji Rosyjskiej, realizowana również przy użyciu siły militarnej.Poprzednia strategia nie wskazywała przeciwnika wprost, co dziwiło wojskowych, bo żeby się skutecznie przygotowywać do walki, trzeba wcześniej wiedzieć, z kim przyjdzie się zmierzyć. To ważna zmiana.Jak mówił WNP.PL gen Mieczysław Bieniek, wojny z Rosją w najbliższym czasie nie będzie, choć trudno taką ewentualność całkowicie wykluczyć. A strategia ma przecież przygotowywać na najgorsze.- Współczesna Rosja nie posiada obecnie wystarczającego potencjału gospodarczo-militarnego, by mogła odgrywać równorzędną rolę w globalnych stosunkach międzynarodowych na równi ze Stanami Zjednoczonymi i Chinami, niemniej ze względu na posiadany potencjał militarny i skuteczną dyplomację ma wystarczającą siłę, by blokować działania Amerykanów w wymiarze regionalnym, także Europie Wschodniej, co oddziałuje bezpośrednio na stan bezpieczeństwa Polski - twierdzi gen. Bieniek.Co więcej w USA, jak i w krajach Unii Europejskiej coraz bardziej ujawnia się tendencja do normalizowania stosunków z Rosją. Utwierdza się przekonanie, że Rosjanom nie jest potrzebny kolejny konflikt. Polska na Zachodzie ma opinię kraju wobec Rosji wrogiego.Zobacz także: Wojsko kupuje Raki, Groty, hełmy. Chce wesprzeć zbrojeniówkę

Bezpieczeństwo Polski oparte jest na sojuszniczej współpracy z NATO, którego jesteśmy członkiem od 1999 r. W dokumencie potwierdzono działania Polski na rzecz wzmacniania więzi transatlantyckiej, spójności politycznej, solidarności, wiarygodności i skuteczności Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz umacniania pozycji Polski w jego strukturach.Wyraźnie widoczne jest przesunięcie tej współpracy na Stany Zjednoczone mimo, że ostatnio USA zmieniają swoją politykę wobec Europy. Niechętnie zwiększają swoje zaangażowanie militarne w tym regionie, co dla Polski ma fundamentalne znaczenie.We współpracy z NATO będziemy teraz stawiać na współpracę w formacie Bukareszteńskiej Dziewiątki, Grupy Wyszehradzkiej oraz Trójkąta Weimarskiego.Poprzednie zapisy na pierwszym miejscu wymieniały współpracę w ramach Trójkąta Weimarskiego. Grupę Wyszehradzką wymieniały na drugiej pozycji. Ta odwrócona kolejność nie jest przypadkowe.W ostatnim czasie Trójkąt Weimarski praktycznie nie działał. Współpraca Polski, Francji i Niemiec wchodzących w jego skład kuleje od lat. Dopiero niedawno, podczas wizyty w Polsce prezydent Francji Emanuel Macron mówił o potrzebie powrotu do współpracy w ramach Trójkąta.Uwagę zwracają również rekomendacje dotyczące konieczności poprawienia zarządzania systemem bezpieczeństwa narodowego, m.in. poprzez jego integrację. Tym nowym, zintegrowanym ma kierować komitet Rady Ministrów z premierem na czele.Nowe zadania miałby Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Mowa też o rozwoju obrony cywilnej, która, zwłaszcza w samorządach na najniższych szczeblach, praktycznie nie istnieje. W oparciu o strategię ma powstać ustawa o zarządzaniu bezpieczeństwem narodowym, również od dawna wyczekiwana.W strategii wskazuje się też na potrzebę dokończenia reformy systemu dowodzenia, poprawę łączności, mobilności wojsk oraz budowę rezerw. O tym również mówi się od lat, jak dotąd raczej z niewielkim skutkiem.- Zapisy strategii odnoszące się do Sił Zbrojnych RP wynikają wprost z zadań, jakie prezydent stawia wojsku podczas corocznych odpraw kadry kierowniczej MON. Zadania te zostały ujęte w strategii w sposób bardziej kierunkowy niż szczegółowy - twierdzi Paweł Soloch, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.Prezydent Andrzej Duda mówił podczas uroczystości zatwierdzania strategii, że prace nad nią trwały do ostatnich dni, by móc uwzględnić nowe zagrożenia wynikające z pandemii spowodowanej koronawirusem.Jednak niektóre zapisy wskazują, że nie do końca uwzględniono w nich prognozy ekonomiczne wynikające z pandemii. Według strategii kraj jest stabilny gospodarczo, a pomimo obserwowanego globalnego spowolnienia koniunktury Polska utrzymuje wysokie tempo wzrostu gospodarczego.Najważniejsza jednak zmiana dotyczy przyspieszenia zwiększenia wydatków obronnych. Założono, że już w 2024 r. wyniosą one 2,5 proc. PKB. Wcześniej planowano, że nastąpi to dopiero w 2030 r.- W strategii podkreślamy, że powinniśmy dążyć do tego, by wydawać 2,5 proc. PKB na obronność. Pandemia nie zmienia wektorów polityki naszego wschodniego sąsiada. Dlatego nawet przy cięciach budżetowych my też tego nie powinniśmy robić - mówi Paweł Soloch.Czy po pandemii, kiedy duża część zakładów może mieć kłopoty z odtworzenia produkcji i wzrostem bezrobocia, pieniędzy będzie więcej niż przed koronakryzysem?Znane powiedzenie głosi, że generałowie zawsze przygotowują się do wojny, która już była. Nowa strategia powinna nas przygotować do działań zbrojnych z przyszłości.Dokładniejsze poznanie zapisów strategii pozwoli ocenić, w jakim stopniu tak jest. Już jednak pojawiają się opinie, że mimo wielu wysiłków coraz to nowych ekip przygotowujących strategię bezpieczeństwa, nadal zamiast myśleć o jutrze, trzymamy się przeszłości.