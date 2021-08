Strategiczne plany: polska armia większa, silniejsza i nowocześniejsza

Tegoroczne święto Wojska Polskiego, obchodzone 15 sierpnia, upamiętniające zwycięską Bitwę Warszawską 1920 r., będzie szczególne. Nie dlatego, że z powodu pandemii w tym roku nie odbędzie się defilada wojskowa, ale ze względu na zawarte umowy i ostatnie deklaracje, których realizacja powinna wynieść polskie siły zbrojne na nowy, wyższy poziom... Armia ma być liczniejsza, silniejsza i nowocześniejsza.

Ruszy offset w programie Wisła

Negocjacje w sprawie Narwi

Nowe czołgi dla pancerniaków

Miecznik i Czapla

Skąd pieniądze na realizacje drogich programów

Sprawdzony sposób finansowania

Pierwsze patrioty trafią do Polski zgodnie z harmonogramem, czyli nie później niż w 2023 r. Jest też druga, ważna wiadomość, którą poznaliśmy 3 dni przed świętem WP. Zakończyły się trwające już trzeci rok negocjacje w sprawie wartych prawie miliard złotych umów offsetowych w ramach I etapu programu Wisła.Polska Grupa Zbrojeniowa poinformowała o podpisaniu umowy wykonawczej z Raytheon Missile & Defense i Northrop Grumman w ramach program offsetowego dotyczącego zakupu baterii Patriot, obejmujących jedenaście zobowiązań offsetowych.Umowy, dotyczące przede wszystkim przekazania zdolności związanych bezpośrednio z programem Zobowiązania offsetowe Raytheon Missiles & Defense, będą realizowane przy udziale 7 z 14 spółek wchodzących w skład Konsorcjum PGZ-Wisła.Co więcej: kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że jeszcze w tym roku - jak zapewnił niedawno w Sejmie Marcin Ociepa, były już sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej - planowane jest zawarcie z konsorcjum PGZ umowy ramowej w ramach programu przeciwlotniczego krótkiego zasięgu Narew.To dobra wiadomość dla wojska, jak i Polskiej Grupy Zbrojeniowej, która chce odgrywać główną rolę w tym programie. Chodzi o duże pieniądze. Tylko główną umowę sprzętową z 2018 r. na zakup 23 baterii przeciwlotniczych z pociskami krótkiego zasięgu wyceniono na ok. 20 mld zł.Wniosek w sprawie pozyskania zestawów rakietowych w tym programie MON podpisało pod koniec kwietnia 2021 r. Negocjacje i zawieranie poszczególnych umów wykonawczych planowane jest w latach 2022-2023Zgodnie z harmonogramem dostawy głównego sprzętu zaplanowano na czwarty kwartał 2022 r. Proces integracji pierwszej baterii rozpocznie się w październiku 2022 r., a drugiej - w marcu 2023 r.Kolejnym, ważnym dla bezpieczeństwa Polski wydarzeniem jest też ogłoszony niedawno przez Jarosława Kaczyńskiego oraz Mariusza Błaszczaka zamiar zakupu 250 czołgów M1A2 Abrams w najnowszej wersji SEP v3.- Nasza armia wzbogaci się o dużą liczbę najnowocześniejszych czołgów Abrams. Pierwsze dostawy będą już w przyszłym roku - zapowiedział wicepremier Jarosław Kaczyński w 1. Warszawskiej Brygadzie Pancernej w Wesołej.Jak podkreślił, zakup Abramsów nie oznacza przekreślenia programu Wilk, w którym wojsko - we współpracy z zagranicznym partnerem - chce pozyskać polski czołg...Pozyskanie abramsów - jeśli do niego dojdzie, co w świetle ostatnich napięć na linii polski rząd amerykańska administracja - wraz z dodatkowym wyposażeniem szkoleniowym i logistycznym, ma kosztować 23,3 mld zł. Przy czym roczne wydatki na program nie przekroczą 4,8 mld zł. To znaczy, że program będzie najpewniej podzielony na etapy.Powód do radości mają też marynarze. Pod konie lipca Konsorcjum PGZ-Miecznik zawarło z Inspektoratem Uzbrojenia umowę na dostawę trzech fregat rakietowych dla MW RP, rozpoczynając formalnie program ich budowy. Okręty zostaną wybudowane w polskich stoczniach. To największy w historii kontrakt skierowany do polskiego przemysłu zbrojeniowego - jego wartość sięga ok. 8 miliardów złotych.Co ciekawe: pojawiła się też możliwość „odmrożenia” projektu budowy trzech okrętów patrolowych z funkcją zwalczania min, planowany w programie Czapla.Wojciech Skurkiewicz, sekretarz stanu w MON, w odpowiedzi na interpelację poselską, powiedział, że harmonogram dostaw okrętów Miecznik zostanie określony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.Dodał, że uruchomienie "fazy realizacyjnej" dla zadania dotyczącego pozyskania okrętów Czapla zostanie skorelowane z terminami określonymi w Planie Modernizacji Technicznej. To sugeruje, że program jest wciąż pozostaje w zainteresowaniu MON, a nie - jak uważano - został zapomniany lub odłożony na daleką przyszłość.Skąd rząd chce wziąć pieniądze na realizacje tak wielu drogich programów? Tegoroczny budżet obrony narodowej zaplanowano w na ponad 51 mld 833 mln zł. To 2,2 proc. krajowego PKB, najwyższy jak dotąd wskaźnik, który ma nadal rosnąć w kolejnych latach, aż do 2,5 proc. PKB w 2030 r. To jednak może nie wystarczyć...Zakup abramsów ma być finansowany spoza budżetu MON. Tak wynika z poprawki wprowadzonej do ustawy o Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych z 2001 r. Pozwala ona na jego zasilanie skarbowymi papierami wartościowymi (będą emitowane w latach 2021-2026). Przy czym poprawka nie nakłada na polski rząd żadnych limitów, co do wysokości, na jakie opiewają.Wicepremier Kaczyński wraz z premierem Mateuszem Morawieckim mają przedstawić nową formułę nowoczesnego podejścia do finansowania wydatków obronnych. Ma to być coś innowacyjnego... Wicepremier wskazuje na duże możliwości w tej mierze, jakie stwarzają międzynarodowe rynki finansowe. Szczegółów jednak nie podaje.Przypomnijmy, że sposób finansowania zakupów dla wojska spoza budżetu MON sprawdził się w przypadku zakupów samolotów F-16, finansowanych spoza budżetu resortu obrony, z pożyczki udzielonej nam przez rząd Stanów Zjednoczonych.Zobacz także: Agencja uzbrojenia do remontu. Zmiany w systemie zakupów dla wojska

Ostatnią ratę za te samoloty zapłaciliśmy 12 lat po podpisaniu umowy - w 2015 r. Jako możliwą opcję, w przypadku zakupów czołgów, wskazuje się też możliwość finansowania przez producenta czołgów. Możliwe, że nowy system finansowania obejmie również inne programy.Składając żołnierzom życzenia z okazji święta Wojska Polskiego, życzmy też spełnienia zamiarów i decyzji dobrych dla sił zbrojnych oraz dla Polski, których efektem będzie silna i wyposażana w nowoczesne uzbrojenie armia, skutecznie odstraszając ewentualnego przeciwnika. Oby tym razem plany się spełniły, bo w przeszłości - także w tej niedalekiej - wiele było zamieszania, anulacji i opóźnień.