Strzelanie na 150 kilometrów. Polska rozważa zakup nowych rakiet

Koncern Lockheed Martin poinformował o przeprowadzeniu testowego strzelania nowej generacji pociskiem GMLRS-ER, na odległość ponad 135 km. Pociski GMLRS-ER mają być kompatybilne z wyrzutniami HIMARS, a także cięższymi na podwoziu gąsienicowym. Dywizjon systemów HIMARS Polska zakupiła w programie Homar. Czy kupimy do nich również najnowsze amerykańskie rakiety?

Dokument niejawny

Pociski na teraz i na jutro

Dodajmy, że w Planie Modernizacji Technicznej do 2035 r. zaplanowano zakup kolejnych dywizjonowych modułów ogniowych Homar. Jednak plan dotyczący ich pozyskania to dokument niejawny - wszelkie dane ilościowe i wartościowe nie są dostępne opinii publicznej.Jak informowało MON, w skład zakupionego dywizjonu dla Homara wejdzie 18 wyrzutni bojowych i dwie wyrzutnie do szkolenia M142 HIMARS wraz zapasem amunicji rakietowej GMLRS o zasięgu 70 km i precyzyjnie naprowadzanych na cel pocisków kal. 607 mm M-57 ATACMS o zasięgu 300 km oraz amunicji szkolnej LCRR.Zobacz też: 256 mln zł na reanimację poradzieckich MiG-ów-29. Jest sens?

Dostarczone zostaną także pojazdy dowodzenia, wozy amunicyjne i ciągniki ewakuacyjne. Umowa obejmuje również wsparcie logistyczne, szkoleniowe i techniczne. Nie kupiliśmy, przynajmniej na razie, wozów rozpoznania.Dla trzech dywizjonów wyrzutni HIMARS planowano zakup ponad 1,8 tys. pocisków bojowych. W przypadku rakiet GMLRS większość ich elementów miała być produkowana w Polsce we współpracy z producentem zagranicznym. Ale jest jak jest - dlatego zamówiono o wiele mniejszą liczbę pocisków GMLRS i ATACMS."W ramach obecnej umowy przewidziano tylko ilość amunicji niezbędną do osiągnięcia podstawowej zdolności operacyjnej. Kolejne zakupy będą planowane stosownie do rozwoju zdolności bojowej pododdziału, zakupu kolejnych modułów oraz przy uwzględnieniu rozwoju technologicznego systemu rakietowego i przeznaczonych do niego rakiet i pocisków rakietowych" - czytamy w komunikacie MON.W grudniu 2020 r. dowiedzieliśmy się, że MON, obok pozyskania na rynku krajowym elementów dywizjonowego modułu ogniowego wyrzutni Homar, chce zakupić kolejne jego moduły. Możliwy jest więc zakup pocisków rakietowych nowych typów.Takim pociskiem może być GMLRS-ER o zasięgu ponad 150 km (może nawet ok. 200), testowany obecnie i rozwijany przez Amerykanów. Zdaniem specjalistów niewykluczone, że będziemy chcieli pozyskać też taktyczne pociski LRPF o donośności ok. 500 km, które za kilka lat mają wejść na uzbrojenie US Army.