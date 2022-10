Supergwiazda Putina popadła w poważne tarapaty

Czternaście osób zginęło w katastrofie samolotu Su-34 rosyjskiej armii, jaki rozbił się w Jejsku. Rosjan jednak najbardziej martwi to, że ta jedna z najnowszych rosyjskich maszyn ma bardzo słabą reklamę.

Su-34, jak wiele innych rodzajów rosyjskiej broni, okazał się być niedoskonały.

Duże straty ponoszone w walce z Ukrainą wskazują, że samolot nie jest tak dobry, jak twierdzi Rosja.

Może się okazać, że Su-34 nigdy nie trafi na eksport.

W Rosji na podkreślenie wyjątkowości wyrobu często używa się określenia, że nie ma „analoga” czyli odpowiednika. Taki też do 24 lutego był Su-34. Ten ważący w konfiguracji bojowej 38 ton samolot według rosyjskiej propagandy miał być najnowszym na świecie bombowcem taktycznym, zdolnym przenosić także broń jądrową. Samolotem z pogranicza 4 i 5 generacji, a przy tym względnie tanim.

Rosyjski analog okazał się być bardzo zwyczajny

Tymczasem ten jeden z najkosztowniejszych rosyjskich samolotów zanotował cała serię nieudanych ataków i jak dotychczas okazuje się kompletnym zawodem, a jego doskonałość ogranicza się chyba tylko do wymysłów rosyjskiej propagandy.

Wypadek w Jejsku na razie nie został wyjaśniony. Co doprowadziło do awarii maszyny tuż po starcie - nie wiadomo. Wiadomo natychmiast, że piloci chcieli zawrócić na lotnisko. Gdy to się nie powiodło, zdecydowali się katapultować, a wypełniona 12 tonami paliwa maszyna uderzyła w blok mieszkalny.

Rosjanie tłumacza, że samolot odbywał szkolenie, ale we wraku dało się słyszeć wybuchy amunicji. To by zaś mogło wskazywać, że maszyna miała prowadzić nalot na Ukrainę, ale musiał zawrócić. To już 17 samolot tego typu stracony od początku inwazji na Ukrainę. W sumie przed agresją Rosjanie mieli ich 147.

Co gorsza Ukraińcy zestrzeliwują Su-34 niemal wszystkim. Udało się im zniszczyć maszyny zestawami przenośnymi i to także starej generacji. Także obrona rakietowa radzi sobie z nimi dobrze. Generalnie ta , gdzie występuje silna obrona przeciwlotnicza, samolot ten nie ma czego szukać. To jednak nie powinno dziwić.

Świetność sięgająca korzeniami jeszcze czasów ZSRR

Potrzebnych jest tu kilka sprostowań, bo to że rosyjski samolot jest jakoby supernowoczesny, należy włożyć raczej miedzy bajki. Z pewnością to interesująca maszyna, ale należy pamiętać, że jej korzenie sięgają jeszcze ZSRR. To wówczas podjęto prace nad nowym typem samolotu. Pierwszy oblot dokonano zaś 32 lata temu. Samolot wykorzystywał zresztą bazę i sporo rozwiązań z jeszcze wcześniejszego myśliwca Su-27. Ten zaś zaczęto opracowywać w latach 70-tych poprzedniego stulecia.

To, co Su-34 łączy z wieloma innymi konstrukcjami z przełomu ZSRR i Rosji, to długie przestoje w rozwoju. Od pierwszego lotu do rozpoczęcia produkcji seryjnej minęło 18 lat.

Jak wiele rosyjskich programów zbrojeniowych także i ten cierpiał na niewystarczające finansowanie.

Ostatecznie samoloty zaczęły pełnić służbę w 2012 roku. Do dzisiaj wyprodukowano ich 147. Cena za sztukę wynosi obecnie około 50 mln dolarów.

Klęska na Ukrainie może zniweczyć wszelkie plany eksportowe

Co najbardziej boli Rosjan? Ten kosztowny samolot miał być szeroko eksportowany i przynieść znaczne zyski. O ambitnych planach eksportowych pisała m.in. gazeta.ru.

- Sześć krajów może wkrótce stać się nabywcami rosyjskich samolotów Su-34M-– grzmiał dziennik w wydaniu z 27 stycznia. Wśród nich miała być Algieria, która potencjalnie mogłaby kupić nawet 34 samoloty Su-34 (w przypadku zamiany swojej floty maszyn Su-24 w proporcji 1 do 1).

Innymi potencjalnymi nabywcami mogły być Chiny, czy Indie.

Problem w tym, że Su-34 sam bardzo słabo się reklamuje. Zresztą dotyczy to większości sprzętu rosyjskiej konstrukcji, który napotyka uzbrojenie zachodniej produkcji.

Co to oznacza dla tego konkretnego samolotu? Być może pozostanie na uzbrojeniu tylko rosyjskiego lotnictwa. Byłoby to bardzo bolesne dla producenta. Suchoj, jak większość rosyjskich firm zbrojeniowych, właśnie na kontraktach zagranicznych zarabiał najwięcej. Z Su-34 może się to nie udać. Inna sprawa, czy w realiach sankcji Rosjanie byliby w ogóle w stanie samolot wyprodukować.