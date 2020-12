Superśmigłowiec dla Polski z USA czy Europy? Skrajne opinie

Niedawno WNP.PL informował, że Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Grecja i Włochy chcą wspólnie opracować wielozadaniowy śmigłowiec średniej wielkości - Medium Multi-Role Helicopters. Wiele kontrowersji i emocji wzbudziło pytanie o miejsce Polski w tej europejskiej inicjatywie. Jedni zżymają się, że nas w niej nie ma, inni tonują nastroje, pytając „po co”? I nie jest to pytanie bezzasadne.

A francusko-niemiecko-niderlandzkie konsorcjum NHIndustries (NHI) zbudowało średni śmigłowiec wielozadaniowy NHI NH90, który państwa-sygnatariusze obecnie wdrażają do normalnej eksploatacji.Dyskusja o projekcie europejskiego śmigłowca najwyraźniej będzie miała ciąg dalszy. Zastępca sekretarza generalnego NATO, Mircea Geoana nie ma wątpliwości, że stanowi on dla Europy ważny projekt.- To kolejna inwestycja we wspólne zasoby zdolności technologicznych NATO, zagrożone przez Chiny i Rosję - mówił podczas grudniowej konferencji on-line Road to Warsaw Security Forum.I dodał, że podobne inicjatywy rozwojowe w ramach wielonarodowej współpracy, zapewnią członkom sojuszu wyposażeni w najlepsze dostępne zdolności, co pomoże utrzymać przewagę.Część ekspertów podchodzi do takich opinii z rezerwą. W ich ocenie tzw. europejski śmigłowiec to odpowiedź na amerykański program Future Vertical Lift (w tym wspomniany FLRAA, ale i FARA, dotyczący śmigłowca bojowego), który jest już poważnie zaawansowany.Na razie to raczej marzenie; trudne do realizacji, jeśli uwzględnić postępy Amerykanów w programie śmigłowca przyszłości FLRAA (Future Long Range Assault Aircraft), który - biorąc pod uwagę realne możliwości produkcji nowego śmigłowca - pojawi się zapewne szybciej niż ten europejski, planowany za 20 lat.Fakty są takie, że amerykański program wprowadza rewolucyjną zmianę w osiągach i dynamice - największą od czasu narodzin śmigłowców. Ma być superinnowacyjną maszyną.Do tego za Oceanem zainwestowano już w ten projekt miliardy dolarów, więc zarówno Departament Obrony, jak i Pentagon, wraz z wojskowymi i potencjalnymi producentami, zamierzają te środki jak najlepiej wykorzystać.Kraje europejskie nie są w stanie przeznaczać tak dużych pieniędzy na swój projekt przez wiele lat. Do tego osiągi śmigłowca budowanego w programie FVL poznajemy już teraz. O możliwościach NGRC, oprócz tego że "ma być", trudno jeszcze powiedzieć cokolwiek więcej.Jest jednak i druga strona medalu: dlaczego jednak nie mielibyśmy spojrzeć na udział w programie w w tej długiej perspektywie?Ci, którzy uważają, że tradycyjnie szukamy sojuszników i dostawców daleko, zamiast blisko - tuż za naszymi granicami - przekonują, że tak właśnie powinniśmy zrobić.Równie dobrze moglibyśmy pomyśleć o udziale w obu programach. Tak zresztą robią Włosi i Brytyjczycy.Problem tylko w tym, że udziału w europejskim projekcie nikt nam nie proponuje... Na razie wygląda na to, że moglibyśmy co najwyżej kupować śmigłowiec, który zostanie wyprodukowany za dwie dekady...Inna kwestia, choć z podobnego podwórka. Polska potrzebuje śmigłowców tu i teraz. Na żaden z tych długofalowych programów - ani amerykański, nie europejski - nie można czekać. Na przykład perspektywa budowy europejskiego projektu (od planu do prób) jest - jak wspomnieliśmy - bardzo odległa, a wejście w projekt na obecnym etapie zaburzyłoby zapewne (m.in. możliwo0ści finansowe) harmonogram prac trwających w Polsce programów śmigłowcowych Perkoz, Kondor czy Kruk.Po prostu: nie mamy już czasu, by nadal zwlekać lub zmieniać priorytety. A jednym z pierwszych - co podkreślają niemal wszyscy zainteresowani i po stronie kupujących, i sprzedających - jest śmigłowiec bojowy w programie Kruk.Te śmigłowce, które relatywnie szybko przynajmniej częściowo zasypią dotkliwą lukę w naszym uzbrojeniu muszą być sprawdzone w walce, uzbrojone i odporne, odpowiadające współczesnym zagrożeniom. Taki układ preferuje amerykańskie śmigłowce bojowe - zdaniem wojskowych, lepiej uzbrojone i nowocześniej wyposażone.Reasumując: trudno obecnie mówić o konkurencji między europejskim programem NGRC, który ledwo kiełkuje, a amerykańskimi, mocno zaawansowanymi programami FARA i FLRAA, które stanowią ich alternatywę.Także w ramach amerykańskich programów konkurencja jest zażarta. Ale może właśnie dzięki temu (i odpowiednim strumieniom finansowania innowacji dla zbrojeniówki) FVL jest najbardziej realnym programem, do którego także Polska mogłaby się włączyć.Z doniesień medialnych można wnioskować, że w FARA bliżej wygranej jest Bell, który ostatnio otworzył nowoczesne centrum technologii wytwarzania odpowiadające m.in. za nowoczesne prototypowanie 3D. Co ciekawe: mają w niej udział polskie firmy. Rywalem Bella jest Boeing.Czytaj też: Europa buduje śmigłowiec przyszłości. Bez Polski

Teksański potentat wysłał ostatnio kilka sygnałów do polskich decydentów w kwestii potencjalnej współpracy między USA, a Polską w ramach FVL. Wynika z nich, że Bell jest gotowy zostać stroną tej współpracy.- Pierwszy krok, który otworzyłby drzwi do rozmów o współpracy z Polską w programie, to list od polskiego rządu skierowany do rządu amerykańskiego, mówiący, że Polska byłaby zainteresowana znalezieniem się w gronie jego uczestników - mówił Joel Best, dyrektor globalnej sprzedaży i strategii wojskowej na Europę w Bell Textron, w wywiadzie dla WNP.PL.Brzmi ciekawie - jak wiele innych deklaracji... Nie można nie zauważyć, że każda z rywalizujących w polskich programach firm kusi - mniej lub bardziej realną - wizją technologicznych przewag, jak np. Leonardo z AW249.Patrząc jednak całościowo, amerykańscy potentaci zdają się mieć więcej do zaoferowania w kontekście namacalnych innowacji, które mogłyby też być transferowane na polski rynek.W tym sensie, spośród ostatnich deklaracji, najwyraźniej chyba wybrzmiewa przekaz Bella.- Zależy nam najpierw na zbudowaniu wzajemnego zaufania i udowodnieniu, że wchodząc we współpracę - przede wszystkim w ramach Kruka i Perkoza - możemy stworzyć dla Polski strumień transferu technologii, który jest na obecnym etapie akceptowalny przez polskie firmy. Potem, poprzez wspólną produkcję i obsługę, Bell pomógłby im zaadaptować się do prac nad zaawansowanymi programami FVL, co jednocześnie przełożyłoby się na technologiczny skok dla polskiego przemysłu - podkreśla Best.Dylemat "Czy udział w programie amerykańskim wyklucza w dalszej perspektywie nasze uczestnictwo w budowie śmigłowca europejskiego?" - jednak pozostajeDziś raczej trudno odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie. W jakimś sensie częściową odpowiedź poznamy, gdy rząd polski uruchomi któryś z programów śmigłowcowych i wybierze dostawców maszyn.