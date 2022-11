Świat o kryzysowej sytuacji w Polsce. "Każdy centymetr terytorium NATO musi być broniony"

Według niepotwierdzonych i nieoficjalnych informacji w woj. Lubelskim, w miejscowości Przewodów przy granicy z Ukrainą spadły dwie zabłąkane rakiety. Oto jak zareagowali światowi przywódcy.

Prezydent Litwy Gitanas Nauseda zapewnił o utrzymywaniu bliskiego kontaktu z Polską, wskazując, że każdy centymetr terytorium NATO musi być broniony.

Prezydent Węgier, Viktor Orban zwołał natomiast Radę Obrony Węgier:

Również Minister Spraw Zagranicznych Estonii zapewnia o solidarności i gotowości obrony każdego centymetra terytorium NATO.

Jednak to, co najbardziej istotne, to fakt, że wciąż brak jest oficjalnego potwierdzenia czy faktycznie doszło do ataku rakietowego czy też nie.

Więcej informacji wkrótce.