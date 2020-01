Świat się zbroi, strumień pieniędzy coraz szerszy

Do 2023 r. globalne wydatki na obronność wzrosną o około 3 proc. i osiągną 2 bln dolarów – wynika z raportu firmy doradczej Deloitte „2020 Global Aerospace and Defense Industry Outlook”. Eksperci tej firmy prognozują też, że w tym roku sektor lotniczy i kosmiczny wróci na ścieżkę rozwoju.

Szacuje się, że w 2020 r. zostanie wyprodukowanych o 450 samolotów komercyjnych więcej niż rok wcześniej osiągając poziom 1900 jednostek. Składa się na to nie tylko przywrócenie do eksploatacji Boeinga 737 MAX, lecz również przewidywane rozpoczęcie już w 2021 roku dostaw samolotów wąskokadłubowych do Chin.Dodatkowo eksperci Deloitte prognozują dalszy rozwój połączeń regionalnych. W ciągu najbliższych 20 lat regionalnie potrzebnych będzie ponad 5 tys. odrzutowców. Segment ten napędza przede wszystkim starzejąca się flota i popyt z Azji i Pacyfiku, Bliskiego Wschodu i Ameryki Łacińskiej. Kraje tych regionów w dalszym ciągu będą rozwijać połączenia regionalne.Zmiany dotkną również rynek wtórny, gdzie górę weźmie chęć zmniejszenia kosztów obsługi technicznej oraz pojawienie się nowych rozwiązań technologicznych. Większe możliwości zatem będą mieli nie tylko producenci rynku wtórnego, lecz też firmy zajmujące się wytwarzaniem oryginalnego sprzętu lotniczego.– Przemysł lotniczy w dużej mierze uzależniony jest od kondycji światowej gospodarki i globalnej branży lotniczej. Dużą rolę odgrywa również rozwój technologiczny państw. W czasie tak wysokiej konkurencji rynkowej zastosowanie nowoczesnych rozwiązań stało się czynnikiem decydującym. Dzięki inwestycjom w technologie cyfrowe przemysł A&D będzie mógł sprostać się wyzwaniom rynkowym. Inteligentne rozwiązania mogą się przyczynić aż do 12 proc. wzrostu wyników firm i to bez większych inwestycji – mówi Piotr Świętochowski.W ciągu kolejnych kilku lat globalny sektor kosmiczny będzie się mocno rozwijał. Obecnie dochody rynku kosmonautycznego pochodzą głównie z produkcji satelitów czy też rakiet, które z kolei są wykorzystywane do wprowadzania tych pierwszych na orbitę. Zdaniem specjalistów z Deloitte w najbliższym czasie zwiększą się także inwestycje w technologie oraz usługi związane z przestrzenią kosmiczną. Środki finansowe będą pochodziły głównie od rządów poszczególnych państw oraz funduszy venture capital, gdzie liczy się początkowy potencjał inwestowanej firmy. Eksperci Deloitte przewidują, że 2020 r. stworzy podwaliny do znaczących zmian w tym segmencie.– Celem inwestycji w badania, rozwiązania technologiczne czy też usługi związane z przestrzenią kosmiczną jest głównie poprawa zdolności wojskowych poszczególnych państw. Istotne zmiany w kontekście wojskowego wykorzystania przestrzeni kosmicznej, tj. umieszczania tam broni innej niż satelitarna, są mało prawdopodobne. Wdrożenie nowych wojskowych koncepcji kosmicznych nastąpi zatem w drugiej połowie najbliższej dekady – prognozuje Piotr Świętochowski.