Świat stanie w ogniu? Coraz więcej konfliktów grozi eskalacją i globalną wojną

Pierwszym sukcesem Izraela jest odbicie z rąk terrorystów izraelskiej żołnierki. Niestety stracono też zakładniczkę. Młoda Niemka żydowskiego pochodzenia w okrutny sposób, po torturach, została zamordowana przez terrorystów z Hamasu. Terroryści grożą kolejnymi egzekucjami.

Prezentujemy najnowsze doniesienia dotyczące wojny na Ukrainie i konfliktu Hamasu z Izraelem.

Ukraina nadal może liczyć na pomoc Zachodu bez względu na sytuację na froncie.

Trwa prawdziwy wyścig z czasem pomiędzy zawieszeniem broni w Gazie, a możliwą eskalacją.

Rosyjskie organy ścigania stłumiły antysemickie zamieszki w Machaczkale w Republice Dagestanu. Winią za nie Ukrainę.

30 października siły ukraińskie poczyniły niewielkie postępy w pobliżu Bachmutu i w zachodnim obwodzie zaporoskim. Rosjanie natomiast atakowali na linii Kupiańsk-Swatowe-Kremińsk, w pobliżu Awdijiwki oraz w pobliżu Bachmutu. Linia frontu wciąż pozostaje bez większych zmian.

Sztab generalny sił zbrojnych Ukrainy poinformował, że w ciągu ostatniej doby na froncie doszło do 30 starć bojowych. Ciężkie walki toczyły się w okolicach Bachmutu, Awdijiwki, Marinki i Chersonia. Sytuacja operacyjna we wschodniej i południowej Ukrainie pozostaje wciąż trudna.

Siły ukraińskie w dalszym ciągu utrzymują pozycje na wschodnim (lewym) brzegu obwodu chersońskiego. Ukraińska armia po kilku dniach walki zajęła niewielką miejscowość Krynki na wschodnim brzegu Dniepru.

Z tego przyczółku prawdopodobnie spróbuje rozszerzyć uderzenie, by stworzyć zagrożenie dla rosyjskiego zgrupowania na południu Ukrainy.

Rosjanie musieliby wtedy przerzucić ten rejon swoje rezerwy, których nie mają wiele, prawdopodobnie spod Bachmutu lub Awdijiwki, co pozwoliłoby żołnierzom ukraińskim kontynuować działania na tych kierunkach.

Kolejny rosyjski atak dronów i rakiet na Ukrainę. Z jakim skutkiem?

Siły rosyjskie w dalszym ciągu używają jednostek szturmowych Storm-Z, składających się głównie z rekrutów więźniów, w wysoce wyniszczających frontalnych atakach prowadzonych przez piechotę.

Rzecznik ukraińskiej Grupy Sił Tawrijsk, pułkownik Oleksandr Sztupun, oświadczył 30 października, że siły rosyjskie szkolą w pobliżu Awdijiwki jednostki Szturm-Z do prowadzenia ataków bez sprzętu, potocznie nazywanych „mięsnymi””.

Jak każdego dnia siły rosyjskie w nocy z 29 na 30 października przeprowadziły serię ataków rakietowych i dronów na Ukrainę. Ukraiński Sztab Generalny poinformował, że Rosjanie wystrzeli 12 dronów Shahed 131/136. Do tego dwie rakiety Kh-59 i cztery rakiety Iskander. Ukraińska obrona powietrzna zestrzeliła wszystkie drony Shahed i Kh-59. Iskander uderzyły w infrastrukturę portową w obwodzie odeskim.

Mimo prowadzonych z obu stron działań, front na Ukrainie na całej niemal długości się zatrzymał. Jednak mimo braku zdecydowanych sukcesów na froncie Ukraina nadal może liczyć na pomoc Zachodu.

Na Malcie odbyło się już trzecie spotkanie w sprawie formuły pokojowej zaproponowanej przez ukraińskiego prezydenta. Wzięli w nim udział przedstawiciele 68 państw ze wszystkich kontynentów.

Wszyscy zadeklarowali wsparcie dla Ukrainy nie uzależniając tego od sytuacji na froncie. Rozumieją, że ukraińscy żołnierze heroicznie walczą o życie i suwerenność.

Rosjanie za zamieszki w Dagestanie zrzucają winę na Ukraińców. Jak to tłumaczą?

Rosjanie ogłosili 30 października, że rosyjskie organy ścigania stłumiły antysemickie zamieszki w Machaczkale w Republice Dagestanu. Rosjanie, aby złagodzić zarzuty, że Rosja to państwo antysemickie stwierdzili… że to wina Ukraińców.

Władimir Putin odpowiadając na antysemickie demonstracje w Dagestanie, 30 października podczas spotkania z członkami Rady Bezpieczeństwa Rosji oskarżył Ukrainę o próbę podżegania do pogromów w Rosji pod przewodnictwem Zachodu.

Powiedział, że demonstracje i ataki na lotnisko oraz hotel w Machaczkale w poszukiwaniu Izraelczyków, podczas których doszło do starć z milicją w rezultacie czego wiele osób zostało rannych, a ponad 60 aresztowano, były inspirowane za pośrednictwem portali społecznościowych, z terytorium Ukrainy w celu zdestabilizowania regionu.

Dyrektor Centrum Doskonałości Komunikacji Strategicznej NATO Janis Sarts stwierdziła, że wydarzenia w Machaczkale to jeden z przejawów radykalizacji społeczeństwa rosyjskiego wynikającej z wojny na Ukrainie. Powiedziała, że rosyjskie media podżegają do nienawiści wobec Ukraińców, Zachodu i Izraela. Wielu żołnierzy, którzy zginęli na froncie pochodziło z Dagestanu.

Izrael intensyfikuje działania w Gazie. Przejął kontrolę nad główna drogą

Izrael wysyłał kolejne oddziały do Gazy i zyskał kontrolę nad główną drogą. Izraelska artyleria otoczyła miasto Gazę z dwóch stron, od południa i północy i prowadzi ostrzał.

Bombardowania zagrażają przynajmniej dwóm dużym szpitalom w Gazie i setkom pacjentów, którzy w nich przebywają, których nie można ewakuować. Armia informuje, że w ciągu doby zniszczyła kolejnych 600 kryjówek Hamasu.

Siły obronne Izraela poinformowały też, że uderzyły w szereg pozycji Hezbollahu w południowym Libanie w odpowiedzi na ostrzał moździerzowy i atak rakietowy na północny Izrael.

Premier Libanu Nagib Mikati oświadczył w wywiadzie dla AFP, że trwa prawdziwy wyścig z czasem pomiędzy zawieszeniem broni w Gazie, a możliwą eskalacją konfliktu.

Rząd libański robi wszystko, co w jego mocy, aby zapobiec przystąpieniu kraju do wojny między Izraelem a palestyńskim Hamasem.

Amerykanie zwiększają swoje siły na Bliskim Wschodzie. Już mają tam niemałe siły

Terroryści zapowiadają kolejne egzekucje, jeśli Izrael nie zaprzestanie bombardowań Gazy. Ten nie ma jednak zamiaru negocjować z terrorystami. Najprawdopodobniej władze Izraela zgodziły się na możliwe straty wśród zakładników.

Przemoc zaczyna się rozlewać poza Strefę Gazy do Izraela. W Jerozolimie terrorysta zaatakował policjanta. Zginął, a ranny policjant trafił do szpitala. Rosną obawy, że to dopiero początek i podobnych ataków terrorystycznych będzie więcej.

Amerykanie posiadają obecnie około 30 tys. żołnierzy w różnych krajach Bliskiego Wschodu, w tym ponad 3 tys. w Iraku i Syrii. Do tego dwie grupy bojowe lotniskowców USS Ford i USS Eisenhower. Ale także ponad 170 samolotów i śmigłowców, liczne okręty wsparcia, w tym krążowniki rakietowe klasy Ticonderoga wyposażone w pociski manewrujące Tomahawk o zasięgu 2 tys. km.

Irańskie groźby pod adresem Izraela oraz ataki na amerykańskie siły w Iraku przez bojówki Hamasu wspierane przez Iran spowodowały, że USA zdecydowały o zwiększeniu tych sił oraz wyposażenie baz w dodatkowe systemy obrony powietrznej.