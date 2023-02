Świat zbroi się na potęgę. Największe koncerny liczą gigantyczne zyski

Stany Zjednoczone powiększyły swój budżet obronny do 858 mld dol. W Polsce w tym roku może on wynieść nawet ok. 150 mld zł. Rośnie popyt na uzbrojenie, a z nim zyski największych producentów.

Rosną zyski koncernów zbrojeniowych produkujących coraz więcej uzbrojenia.

Kolejne decyzje dotyczące zwiększenia pomocy wojskowej dla Ukrainy potwierdzają ten trend. Produkcja zbrojeniowa się rozkręca.

W najbliższym czasie Ukraina dostanie od Zachodu ciężki sprzęt, czołgi i systemy rakietowe.

Dzięki zachodniej pomocy militarnej Ukraina od roku opiera się skutecznie Rosji, drugiej militarnej potędze świata, jak uważano przed wojną. Upokorzona Rosja będzie chciała za wszelką cenę odnieść zwycięstwo na Ukrainie, bez względu na straty. Pojawiają się przewidywania, że ta wojna będzie trwała długo i będzie coraz groźniej eskalowała.

Prof. dr hab. Paweł Soroka, koordynator Polskiego Lobby Przemysłowego, specjalista z zakresu bezpieczeństwa zajmujący się sztuką wojenną i geopolityką, uważa, że narasta groźba III wojny światowej.

Nie można też wykluczyć, że konflikt wymknie się spod kontroli i nastąpi eskalacja wojny. To zdaniem naukowców jest wciąż prawdopodobne. Jak informują wskazania tzw. zegara zagłady (Doomsday Clock - symboliczny zegar prowadzony od 1947 roku przez zarząd Bulletin of the Atomic Scientists na Uniwersytecie Chicagowskim), nigdy jeszcze nie było tak blisko godziny dwunastej oznaczającej jądrowy armagedon.

Im dłużej będzie trwała wojna, tym większe będą zyski przemysłu zbrojeniowego

Jak informuje WNP.PL Grzegorz Dróżdż, analityk Conotoxia Ltd., wszystko wskazuje na to, że Rosjanie starają się, by ich konflikt z Ukrainą wszedł w fazę wojny na wyniszczenie, której końca nie widać. Koncerny produkujące sprzęt zbrojeniowy mogą liczyć w związku z tym na dodatkowe zamówienia i większe zyski.

Grzegorz Dróżdż uważa, że im dłużej będzie trwała ta wojna, tym bardziej zyski spółek zbrojeniowych będą rosły. Dotyczy to przede wszystkim amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego, ale korzystają też spółki europejskie. Ukraina, by przetrwać, będzie potrzebowała coraz więcej zachodniego uzbrojenia.

Przyjęty budżet obronny USA jest o 45 mld dol. większy niż chciał prezydent USA Joe Biden. Z 858 mld dol. 800 mln dol. przeznaczono dla Ukrainy. Wszystko to sprawia, że produkcja zbrojenia koncernów rozkręca się.

Według analityków Business Insider 14 najważniejszych firm tej branży z USA i Europy zwiększyło w minionym roku zyski o ok. 100 mld dol. Rosnące zyski największych światowych spółek zbrojeniowych to przede wszystkim efekt wielomiliardowej już pomocy wojskowej w sprzęcie i uzbrojeniu dla Ukrainy.

- Akcje spółki Rheinmetall AG, produkującej m.in. czołgi Leopard 2, wzrosły o 120 proc. Akcje BAE Systems, międzynarodowej spółki przemysłowej specjalizującej się w produkcji sprzętu wojskowego i modyfikowaniu czołgów Leopard 2A4, wzrosły w tym samym czasie o 73 proc. - podkreśla Grzegorz Dróżdż.

Trzykrotny skok zanotował producent samolotów F-16. Kiedy pojawiły się informacje o możliwym przekazaniu Ukrainie samolotów F-16, Lockheed Martin od razu ogłosił, że jeśli będzie taka potrzeba, może zwiększyć produkcję tych samolotów, aby zrekompensować braki krajom, które przekażą je Ukrainie.

Według Daniela Kosteckiego, analityka CMC Markets, cena akcji spółki General Dynamics, lokowanej w pierwszej piątce amerykańskiego przemysłu obronnego, wzrosła w ub.r. o 11 proc. Wartość firmy zwiększyła się o ponad 6 mld dol. i wynosi obecnie ponad 62 mld dol.

Także Raytheon Technologies, producent systemów przeciwlotniczych średniego zasięgu Patriot zamówionych również przez Polskę, wygenerował zysk bliski 16 mld dol.

Dróżdż zwraca też uwagę, że akcje producenta czołgów Abrams, którym jest spółka General Dynamics Land Systems, mimo podpisania kontraktów o wartości 127,7 mld dol. na zakup tych czołgów od początku wojny urosły jedynie o 3,8 proc.

Amerykańskie spółki nie do przebicia. Coraz więcej zarabiają jednak także znane firmy europejskie

Obecnie jednak akcje producenta abramsów wzrosły o 12 proc. Decyzja o przekazaniu czołgów Ukrainie zapewne również miała na to wpływ. W ciągu roku o ok. 50 proc. urosła wartość włoskiej firmy Leonardo i francuskiego Thalesa.

- Z kolei akcje francuskiego koncernu przemysłowego Safran, produkującego silniki do samolotów, helikopterów i rakiet, podrożały w tym samym okresie o ponad 20 proc. - podkreśla Dróżdż.

Zwraca uwagę, że Rosjanie mogą finansować swoje wydatki zbrojeniowe dzięki sprzedaży gazu i ropy. Ukraina utrzymuje się z kolei dzięki dostawom broni z Zachodu. Ukraińcy są bardziej zależni od innych państw, m.in. dlatego, że Rosja ma większe rezerwy złota, sięgające ok. 15 proc. PKB, i ciągle sprawną gospodarkę.

- Przeciągający się konflikt zbrojny, spowodowany atakiem Rosjan na Ukrainę, może się przekładać na kolejne zamówienia sprzętu wojskowego oraz potencjalne zyski firm, które go produkują. Inwestycja w akcje takich spółek może jednak okazać się ryzykowna - twierdzi Dróżdż.

Dlaczego? Nie sposób dziś przewidzieć, jak długo jeszcze potrwają walki, a ich zakończenie może być wyceniane w wartości akcji spółek zbrojeniowych. Z tego też powodu zachodnie spółki nie kwapią się zbytnio, by przejść na nowy, bardziej dynamiczny model produkcji.

Obawiają się perturbacji związanych z koniecznością znacznego ograniczenia produkcji i zwolnień pracowników, kiedy wojna się zakończy. Niemniej ceny akcji rosną i inwestorzy mają nadzieję, że będzie tak dalej, mimo ostrzeżeń, że szybki wzrost zysków spółek z tego sektora jest w przyszłości mocno niepewny.

Rosyjskie zakłady przemysłowe w dużej części już pracują w trybie trójzmianowym. Przemysł ukraiński jest zdecydowanie w najgorszej sytuacji. Stąd ciągłe apele prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o jak największe dostawy nowoczesnej broni.

Polski przemysł zbrojeniowy może dostać w tym roku przynajmniej 11 mld zł

Wojna za naszą wschodnią granicą i związane z tym zamówienia od wojska napędzają również - choć trudno się z tego cieszyć - polski przemysł obronny.

Huta Stalowa Wola podpisała największy kontrakt zbrojeniowy ostatniego trzydziestolecia - wyceniony na blisko 3 mld zł - na sprzedaż Ukrainie 56 samobieżnych armatohaubic Krab.

Na Ukrainie, obok polskich czołgów, są też przeciwlotnicze wyrzutnie Piorun, bezzałogowce, karabinki Grot i wiele innego sprzętu, jak moździerze i granatniki. Ukraina potrzebuje też ogromnych ilości amunicji do poradzieckiego sprzętu.

A polski przemysł taką produkuje. Mesko może realizować zamówienia na pociski do T-72, działa holowane czy moździerze. Podobnie Dezamet, który produkuje amunicję do BWP-1.

Jak powiedział w Sejmie sekretarz stanu Wojciech Skurkiewicz, MON przewiduje w tym roku zamówienia w polskich zakładach pracujących dla wojska w wysokości 11 mld zł. Z tego 9 mld zł otrzyma Polska Grupa Zbrojeniowa, skupiająca czołowe państwowe spółki obronne. Ma to wzmocnić ich potencjał i rozkręcić produkcję.

Rozwój własnych mocy produkcyjnych w przemyśle obronnym to niekwestionowana aktualna potrzeba, ale techniczne zaawansowanie i możliwości w dłuższej perspektywie - w Polsce, podobnie jak i w innych krajach na całym świecie - decydują o potencjale obronnym państw i ich bezpieczeństwie.

Jak dotąd największe zbrojeniowe zakupy robiliśmy za granicą. Często bez oglądania się na korzyści, jakie wynikały z tych umów dla polskiej zbrojeniówki. Z zagranicznych zakupów nie zrezygnujemy, ale polski przemysł także powinien móc się wpisać w wojenną koniunkturę.