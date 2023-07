Świetny kwartał giganta zbrojeniowego

Amerykańska firma zbrojeniowa Lockheed Martin zwiększyła zysk netto w drugim kwartale ponad 5 razy, przychody firmy wzrosły o 8 procent.

Według firmy zysk netto w minionym kwartale wyniósł 1,68 mld dol. w porównaniu do 309 mln dol. w tym samym okresie ubiegłego roku. Dane za II kwartał 2022 r. uwzględniały jednorazowe wydatki w wysokości 1,5 mld USD związane z przeniesieniem zobowiązań emerytalnych na firmę ubezpieczeniową.

Zysk na akcję w drugim kwartale tego roku wyniósł 6,63 dol. w porównaniu do 1,16 dol. rok wcześniej. To więcej niż zakładali analitycy.

Kwartalne przychody Lockheed Martin wzrosły do ​​16,69 mld dol. z 15,45 mld dol. rok wcześniej.

Przychody działu lotniczego Lockheed Martin wzrosły o 17 proc. do 6,88 mld dol., działu pocisków przeciwpancernych i systemów kierowania ogniem o 0,3 proc. do 2,76 mld dol., a działu wyposażenia kosmicznego o 12 proc. do 3,17 mld dol. O 3 proc., do 3,9 mld dol. wzrosły również przychody działu artylerii.

Księga zamówień firmy wzrosła w ostatnim kwartale o 5 proc. do rekordowego poziomu 157 miliardów dolarów.

Lockheed Martin podniósł prognozę zysku na cały bieżący rok do 27-27,2 dol. na akcję z wcześniej oczekiwanych 26,6-26,9 dol. na akcję, przychody – do 66,25-66,75 mld dol. z 65-66 mld dol.