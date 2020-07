Swój czy obcy? Radarowe kłopoty polskiej armii

To nie rewolucja, ale dla Sił Zbrojnych RP ważna zmiana. Na 1 lipca 2020 r. Amerykanie zapowiedzieli wymianę dotychczasowych systemów identyfikacji radiolokacyjnej „swój-obcy” IFF (Identification Friend or Foe) na urządzenia nowego formatu Mark XIIA. Będziemy mieć z tym problem. Nie wszystkie polskie systemy przeciwlotnicze od lipca będą w stanie rozróżnić, czy nadlatująca maszyna to polski myśliwiec F-16, czy rosyjski szturmowiec Su-35.

Od 1 lipca 2020 r. Amerykanie zmieniają obowiązujące "klucze" używane w dotychczasowych systemach identyfikacji radiolokacyjnej przechodząc na nowy format.

Nowy system ma zapewnić znacznie większy poziom identyfikacji statków powietrznych oraz wyższy stopień odporności na próby oszukania systemu przez przeciwnika i podszywania się pod natowskie obiekty powietrzne.

Nowe rozwiązanie łączy szerokie możliwości transmisji danych z dużą niezawodnością i pełnym bezpieczeństwem teleinformacyjnym. To kluczowy system „swój-obcy” dla całego sojuszu. Problemem może być przestawienie krajowego systemu na nowy format pracy...