System obrony przeciwtorpedowej z Izraela. Możliwa propozycja dla polskich fregat

Na zakończonych niedawno targach IMDEX 2023 uwagę zwróciły systemy obronne izraelskiej firmy Rafael. Po raz pierwszy pokazano morską wersję systemu laserowego Iron Beam. Warto też zwrócić uwagę na inne rozwiązanie obronne tej firmy. Przydałoby się bardzo polskim okrętom.

Do niedawna firma Rafael znana była w Polsce głównie z systemów rakietowych Spike.

Sławę zdobył także system przeciwlotniczy Żelazna Kopuła, który kupili Amerykanie oraz laserowy system przeciwlotniczy dużej mocy Iron Beam.

Podczas targów IMDEX Azja 2023 Rafael ze swoją firmą zależną DSIT pokazał po raz pierwszy unikatowy system obrony okrętów nawodnych przed torpedami. Przydałby się taki polskim fregatom.

Pośród rozwiązań obronnych, prezentowanych w tym roku przez firmę Rafael Advanced Defense Systems na targach IMDEX w Singapurze, Rafael pokazał po raz pierwszy system laserowy dużej mocy Iron Beam w morskie wersji.

Iron Beam to broń laserowa dużej mocy (HELWS) klasy 100 kW. Jest to pierwszy tego rodzaju system laserowy, który dokonał udokumentowanego przechwycenia szeregu zagrożeń powietrznych.

Rafael zaprojektował tę broń w celu szybkiego i skutecznego zwalczania i neutralizowania różnych zagrożeń, w tym pocisków balistycznych krótkiego zasięgu i bezzałogowych statków powietrznych różnej wielkości.

W 2022 r. system ten z powodzeniem przeszedł serię testów polowych z ostrym strzelaniem laserem do celów poruszające się stromotorowo.

To może być propozycja dla polskiej marynarki wojennej. Warta przeanalizowania

W przyszłości może to być pierwszy operacyjny systemem obrony laserowej, który skutecznie przechwyci wiele różnych zagrożeń, jak pociski artyleryjskie z napędem rakietowym (RAM), bezzałogowe statki powietrzne, a także roje mini-bsp, w zasięgu od kilkuset metrów aż do kilku kilometrów.

Dla polskiej armii, która dopiero buduje wielowarstwowy system obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, systemy laserowe nie są, przynajmniej na razie, bronią pierwszej potrzeby.

Marynarkę Wojenną RP może z pewnością zainteresować inny, równie unikatowy system, jaki przedstawił Rafael wraz ze swoją spółką zależną DSIT Solutions pod nazwą Torbuster SP. Wyjaśniamy dlaczego.

Oczywistością wydaje się przypominanie, że obecnie, na współczesnym morskim polu bitwy złożone i ważne zagrożenie dla nawodnych okrętów wojennych stanowią coraz nowocześniejsze torpedy, wystrzeliwane z okrętów podwodnych, ale także jednostek nawodnych.

Tak, jak przeciwlotnicze uzbrojenie rakietowe współczesnych okrętów wojennych jest odpowiedzią na pociski przeciwokrętowe woda-woda oraz zagrożenia z powietrza, to z torpedami, jak dotąd, okręty walczyły głównie prędkością i wykonywanymi manewrami. Dziś to już nie wystarczy.

Wraz ze wzrostem możliwości torped wzrosła również potrzeba bardziej wyrafinowanej obrony. Rafael i DSIT opracowały rozwiązanie, które zaspokaja tę pilną potrzebę operacyjną czyli kompleksowy zestaw obrony przeciwtorpedowej okrętów nawodnych.

System lokalizuje okręty podwodne, miny, wykrywa i ostrzega przed torpedami

Ten innowacyjny pakiet, pokazany również po raz pierwszy na targach IMDEX Asia 2023, obejmuje systemy zaprojektowane do ciągłej pracy, gdy statki są na morzu i wyposażone są w najnowszą technologię do aktywnego wykrywania, klasyfikowania, śledzenia i ostrzegania o nadpływających torpedach.

W skład pakietu obrony przeciwtorpedowej dla okrętów nawodnych wchodzą dwa kompaktowe czujniki Monkfish, montowane na kadłubie. To aktywny i pasywny system ostrzegania przed torpedami, który jest bardzo skuteczny w wykrywaniu najbardziej zaawansowanych systemów torpedowych.

Zapewnia ciągłe wykrywanie i ostrzeganie każdej zbliżającej się torpedy, bez względu na warunki pogodowe i stan morza. Zaawansowane przetwarzanie sygnału i algorytmy systemu zapewniają dokładne wykrywanie bez fałszywych alarmów, śledzenie i przetwarzanie wielu celów oraz ultraszybką klasyfikację torped we wszystkich trybach operacyjnych.

Urządzenie nie wymaga miejsca na pokładzie i eliminuje potrzebę opuszczania holowanego sonaru do wody. Dzięki niewielkim rozmiarom można go łatwo dodać do każdego nowego lub istniejącego statku.

Koleiny system w pakiecie to Blackfish (Czarna Rybka). To najnowocześniejszy system sonaru montowany na kadłubie i dziobie okrętu przeznaczony do samoobrony średnich i dużych okrętów i statków nawodnych, zarówno na wodach przybrzeżnych, jak i na morzach.

System zapewnia precyzyjne lokalizowanie okrętów podwodnych, min i przeszkód podwodnych, a także zapewnia wczesne wykrywanie, śledzenie i ostrzeganie o idących pod wodą torpedach.

Może symulować sygnaturę akustyczną okrętu, aby odciągnąć torpedę od jednostki

Zestaw zawiera też wabik Torbuster SP firmy Rafael, który zamontowany na statkach potrafi oszukać nadpływające torpedy lub je neutralizować. Daje też okrętom tak potrzebne w sytuacji krytycznej sekundy na manewrowanie i unikanie ataku.

Wabik ten może bronić okręt zarówno przed pasywnymi, jak i aktywnymi torpedami, a także torpedami naprowadzającymi. W przypadku torped pasywnych może symulować sygnaturę akustyczną okrętu, aby odciągnąć torpedę od jednostki.

W przypadku aktywnych torped może zapewnić dostosowaną reakcję niemal w czasie rzeczywistym w oparciu o transmisję torpedy. Torbuster SP jest przeznaczony do neutralizowania nadpływających torped i zapobiegania ponownym atakom.

Wydaje się, że podobnie jak to już się dzieje z nowoczesnymi czołgami, które coraz częściej chronione są aktywnymi systemami obrony jak Trophy, który wykrywa, śledzi i wystrzeliwującymi swoje rakiety niszcząc na bezpiecznej dla czołgu odległości lecące w jego kierunku przeciwpancerne pociski kierowane, również okręty wojenne będą w krótce wyposażane w systemy ochronny przez torpedami.

Takie systemy to przyszłość. Przydałyby się na nowych polskich fregatach i nie tylko

Polska we współpracy w Brytyjczykami w ramach programu Miecznik buduje 3 fregaty rakietowe. Budowa nowych fregat w polskich stoczniach według technologii brytyjskich okrętów Arrowhead 140 (AH140) firmy Babcock to największa, warta ok 10 mld zł inwestycja w Marynarce Wojennej RP.

Okręty maja być silnie i wszechstronnie uzbrojone, zarówno w rakietowe systemy przeciwlotnicze, jak również w pociski przeciwokrętowe. Dostaną też nowoczesny system zarządzania walką (CMS) firmy Tales.

Zgodnie z umową Babcock ma rozpocząć budowę pierwszej z polskich fregat w 2023 r. Do marynarzy ma trafić w 2028 r. Kolejne dwie jednostki mają zostać przekazane do polskiej Marynarki Wojennej odpowiednio w 2033 i 2034 r. Jest zatem dość czasu na przeanalizowanie przydatności tego rodzaju systemów dla polskich okrętów.

Także na nowych fregatach, ale może również na polskiej korwecie patrolowej ORP Ślązak czy niszczycielach min z rodziny Kormoran. Wydaje się, że wojsko powinno przeanalizować, czy tego rodzaju system przeciwtorpedowy powinien być brany pod uwagę przy planowaniu uzbrojenia i wyposażenia polskich okrętów.