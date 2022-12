Systemy wojenne z Polski pokazały skuteczność na Ukrainie

Z jakich kontraktów zawartych w 2022 r. jest najbardziej dumna Grupa WB, o sprzęcie firmy na wojnie w Ukrainie, o współpracy ze spółkami Polskiej Grupy Zbrojeniowej i o tym, co to jest zwrotne współdziałanie, WNP.PL rozmawia z Piotrem Wojciechowskim, prezesem Grupy WB.

To rok dużych wyzwań. Jesteśmy silnie zaangażowani w produkcję zaawansowanych systemów dowodzenia, rozpoznawczych i uderzeniowych – uważa Piotr Wojciechowski.

Konflikt na Ukrainie spowodował przyśpieszenie procesów zakupowych w Grupie WB. Potwierdził, że rozwiązania Grupy są dostosowane do aktualnych potrzeb - przyznaje prezes Grupy WB.

- Rozwiązania, w które zaangażowana jest Grupa WB, pozwalają na wprowadzenie najnowocześniejszego uzbrojenia dla Wojska Polskiego - zapewnia.

W ocenie 2022 r. spółki można zauważyć przede wszystkim zdecydowaną zmianę postrzegania Grupy WB dla bezpieczeństwa Polski. Co o tym zdecydowało?

- Od 24 lutego, czyli od czasu wybuchu wojny, nastąpił dynamiczny proces zmian związany z postrzeganiem i rolą Grupy WB w obszarze bezpieczeństwa Polski, a nawet Europy. Jesteśmy silnie zaangażowani w produkcję zaawansowanych systemów dowodzenia, rozpoznawczych i uderzeniowych.

Co szczególnie istotne, doświadczenia z wojny potwierdziły, że rozwiązania Grupy WB są dostosowane do aktualnych potrzeb oraz poziomu technicznego użytkownika. Dla nas jest niesłychanie istotne, że odbiorca jest w stanie nasze systemy w sposób doskonały wykorzystać.

Dwie ważne umowy: na system poszukiwawczo-uderzeniowy Gladius oraz na wieżę bezzałogową ZSSW-30

Z jakich kontraktów, które udało się wynegocjować w 2022 r., Grupa jest najbardziej dumna? Wiadomo już, jakie środki będzie można przeznaczyć na dalszy rozwój spółki?

- Konflikt na Ukrainie spowodował przyśpieszenie procesów zakupowych w Grupie WB. Z jednej strony wchodzą w to zamówienia, nazwijmy to, „tradycyjne”. Dostarczamy w dalszym ciągu system dowodzenia i kierowania ogniem artylerii Topaz do różnego typu zestawów i całych pododdziałów artyleryjskich. Dla Grupy WB to bardzo istotne umowy, ponieważ wskazują, że Topaz jest dojrzałym, sprawdzonym rozwiązaniem, budzącym zaufanie odbiorcy.

W listopadzie została zawarta ważna dla nas umowa ramowa na opracowanie oprogramowania pozwalającego na modyfikację systemu do nowego standardu Topaz. Dzięki temu Wojsko Polskie otrzyma spójny, komplementarny system, umożliwiający realizację rażenia ogniowego w czasie zbliżonym do rzeczywistego przez różne środki ogniowe.

Bardzo istotne są dla Grupy WB dwie umowy: na system poszukiwawczo-uderzeniowy Gladius oraz na wieżę bezzałogową ZSSW-30. Obie są w pewnym sensie przełomowe. Podkreślę, że Ministerstwo Obrony Narodowej w sposób bardzo świadomy przewiduje rozwój systemów rozpoznawczo-uderzeniowych. Zamawia rozwiązania oparte na istniejących technologiach, ale jednocześnie już planuje pozyskanie systemów na miarę przyszłości.

ZSSW-30 to praca na lata, przykład ogromnego sukcesu polskiego przemysłu. Razem był w stanie stworzyć najbardziej zaawansowany bezzałogowy system uzbrojenia, który wyprzedza to, co moglibyśmy zamówić za granicą. Rozwiązanie, w które zaangażowana jest Grupa WB, pozwala na wprowadzenie najnowocześniejszego uzbrojenia dla Wojska Polskiego.

Czy można już powiedzieć coś więcej o finansowym podsumowaniu tego roku?

- To rok dużych wyzwań. Przede wszystkim w nowe inwestycje i ludzi. Ze względu na potężny wzrost zapotrzebowania na nasze systemy, co oznacza znaczne zwiększenie zamówień, musimy poszerzyć dotychczasowe zdolności wytwórcze i ciągi logistyczne. Nowi pracownicy wymagają przeszkolenia i dostosowania do struktury spółek Grupy WB. Sądzę, że o finansach będzie można porozmawiać później, kiedy podsumujemy bieżący rok.

Mogę podać, że założyliśmy nowy zakład wytwórczy w Polsce w Skarżysku Kamiennej, pojawiło się bardzo dużo nowych osób. Zakładamy, że w najbliższych czterech latach 58 proc. naszych przychodów będą stanowiły systemy C4I (dowodzenia, łączności, kierowania i zarządzania polem walki, a także inne rozwiązania teleinformatyczne), 20 proc. to systemy bezzałogowe, 14 proc. systemy uzbrojenia, co oznacza różnego rodzaju zdalnie sterowane wieże dla armat i karabinów maszynowych, a 8 proc. inne rozwiązania. Mamy przed sobą lata stabilnego rozwoju.

Armatohaubice K9 muszą być dołączone do polskiego systemu rażenia i kierowania ogniem artylerii Topaz

Wykonujecie ważne kontrakty dla polskiej armii. Jak przebiega realizacja tych zamówień?

- Grupa WB terminowo realizuje wszystkie podpisane umowy, dostarczając w tak trudnym czasie dla bezpieczeństwa europejskiego zaawansowane rozwiązania: systemy bezzałogowe FlyEye, amunicję krążącą Warmate, sprzęt teleinformatyczny, platformy komunikacji pojazdowej Fonet czy inne rozwiązania.

Nikt nie ma chyba wątpliwości, że kupowane dla Wojsk Rakietowych i Artylerii nowe zestawy artyleryjskie – lufowe i rakietowe – muszą być zintegrowane z jednym systemem dowodzenia i kierowania ogniem Topaz.

Jesteśmy zaangażowani w wiele umów. W pierwszej kolejności trzeba pamiętać, że dostarczone Wojsku Polskiemu armatohaubice K9 muszą być dołączone do polskiego systemu rażenia i kierowania ogniem artylerii Topaz. Trzeba również dostosować koreańskie działa do standardów NATO i ASCA. Polska w pewnym sensie wprowadza armatohaubice K9 i wyrzutnie rakietowe K239 w obszar współpracy tych systemów w ramach struktur Sojuszu Północnoatlantyckiego.

To jest duże wyzwanie dla nas jako dla producenta, ale jest także znaczącym wkładem we współpracę ze stroną koreańską, która nie ma tak zaawansowanych rozwiązań. W dalszej kolejności trzeba będzie zintegrować z polskimi systemami dowodzenia, łączności i zarządzania polem walki także amerykańskie wyrzutnie HIMARS czy nowo dostarczone czołgi podstawowe K2.

Amunicję krążącą Warmate trafia także do klientów zagranicznych

Warto zwrócić uwagę, że w tym roku zostały podpisane także inne kontrakty, w które zaangażowana jest Grupa WB. Dotyczy to bardzo dużej umowy na dostawy nowoczesnego wozu rozpoznania artyleryjskiego. Podpisano go z Polską Grupą Zbrojeniową i przedsiębiorstwem Rosomak. Grupa WB jest w tym obszarze silnym partnerem firmy z Siemianowic Śląskich i dostarcza do pojazdu AWR system rozpoznawczy w pełni zintegrowany z systemem Topaz.

To bardzo ważny kontrakt, który istniał już wcześniej w świadomości politycznej i wojskowej w zakresie nowoczesnych technologii. Przypomnę, że pojazd AWR został w 2021 roku wyróżniony Nagrodą Prezydenta RP, a już rok później podpisano znaczącą umowę na dostawy.

W tym roku podpisaliśmy też inne, mniejsze umowy. Warto wymienić amunicję krążącą Warmate, dostarczaną do MON, ale też do klientów zagranicznych czy dostawy bezzałogowego systemu rozpoznawczego FlyEye odebrane przez Siły Zbrojne RP i użytkowników poza Polską. Chociaż te kontrakty są mniej widoczne w przestrzeni publicznej, są bardzo istotne. Nie tylko odtwarzają potencjał Wojska Polskiego, ale też wprowadzają do niego rozwiązania z już wdrożonymi doświadczeniami z konfliktu na terenie Ukrainy.

Grupa WB ma systemy, w których już wdrożono wszystkie doświadczenia z pełnoskalowej wojny

Sprzęt produkowany przez firmy Grupy WB zdobył uznanie w wojnie na Ukrainie. Możemy wiedzieć, jaki konkretnie i czy możliwe są kolejne kontrakty z Ukrainą?

- Każdy, kto bacznie obserwuje sytuację na Ukrainie – czy to w mediach tradycyjnych, czy w serwisach społecznościowych – może zaobserwować, że można w nich znaleźć bardzo dużo informacji o użyciu systemów rozpoznawczych i uderzeniowych Grupy WB z terenu Ukrainy. Większość dotyczy wykorzystania systemów FlyEye. Jednak pojawiały się też nieliczne, ale też niezwykle ciekawe doniesienia z użycia amunicji krążącej Warmate.

Z drugiej strony pojawiają się też informacje o wykorzystaniu systemu Topaz, szczególnie w połączeniu z Krabem. W ostatnim czasie można było też zobaczyć współdziałanie bezzałogowców FlyEye i wyrzutni rakietowych HIMARS. To, że polski system bezzałogowy kierował ostrzałem rakiet GMLRS pokazuje, że proces integracji na terenie Ukrainy jest już bardziej zaawansowany.

To już przekłada się i będzie przekładało w przyszłości na oferowanie polskiemu odbiorcy wyrobów, w których już wdrożono wszystkie doświadczenia z pełnoskalowej wojny. Obejmuje to zarówno system Topaz, jak i bezzałogowce.

FlyEye musiały operować w obszarze oddziaływania przeciwnika, gdzie były narażone na silną obronę przeciwlotniczą czy antydronową, a także środki walki radioelektronicznej. Polskie bezzałogowce działały w rejonach, gdzie występowały silne zakłócenia, nawet łączności radiowej. My te wszystkie doświadczenia przenosimy na rynek polski i są wdrażane bardzo szybko.

Systemy kierowania ogniem armatohaubicy Krab dostosowano do amunicji dostarczanej przez wielu producentów. Co jest unikalne, system Topaz obsługuje pociski wytwarzane w różnych państwach. To właśnie wynik doświadczeń z konfliktu. W czasie wojny nie zawsze dostępna będzie tylko amunicja jednego producenta.

Co konkretnie znaczy hasło: Grupa WB, Gotowi na 2030?

- Grupa WB, oprócz wykonywania bieżących kontraktów, ma też zamówienia wchodzące w erę przyszłości. To na przykład umowa na bezzałogowy system poszukiwawczo-uderzeniowy Gladius oparty na naszych rozwiązaniach, która została znacząco rozszerzona na tegorocznym MSPO.

Podpisane we wrześniu na MSPO w Kielcach zamówienie rozszerzające program Gladius jest z naszego punktu niesłychanie ważne. Pokazuje, że Ministerstwo Obrony Narodowej postrzega Grupę WB jako swojego wieloletniego partnera w procesie wdrażania nowoczesnych technologii w obszarze obronności, zaawansowanych rozwiązań związanych ze sztuczną inteligencją i pewnymi poziomami robotyzacji.

Umożliwi to opracowanie niezwykle efektywnego uzbrojenia, wywodzącego się z koncepcji opracowanych przez Grupę WB w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Warto zauważyć, że terminowo pierwsze dostawy treningowe systemu Gladius zostały już dostarczone do Sił Zbrojnych 15 grudnia.

Zaczynało się od całkowitego zakazu dostaw prywatnych spółek do Ministerstwa Obrony Narodowej

Jakie wyzwania stoją przed spółkami Grupy w nowym roku?

- Obchodziliśmy w tym roku w Grupie WB dwa jubileusze. Pierwszy to 25-lecie powstania WB Electronics. Spółka została założona w grudniu 1997 roku. Mamy też drugi bardzo ważny jubileusz – 75-lecie powstania Zakładów Radiowych Radmor, bo tak się ta firma kiedyś nazywała. To bardzo ciekawe połączenie nowej fali przemysłu powstałego z procesów przemian, które zaszły w Polsce po 1989 roku z firmą, która istniała już jako producent całe dekady.

W okresie do 1989 roku była jednym z najważniejszych producentów systemów radiowych w tym obszarze Europy. Jesteśmy dumni z naszych dokonań, które nastąpiły w ciągu tych lat. Są duże, gdyż od początku – najpierw jako spółka, przekształcona w Grupę WB – postawiliśmy na nowoczesność, nowe technologie. Staraliśmy się przewidywać przyszłość w obszarach wojskowych.

Jest to zauważalne, gdyż nasze rozwiązania zaliczają się obecnie do światowej czołówki pod względem technologicznym. Łącząc się z Radmorem – firmą o tak wielkiej tradycji – stworzyliśmy solidne podstawy grupy o dużych mocach produkcyjnych. Dzisiaj łączymy wiele obszarów, zaczynając od systemów łączności, przez nowoczesne oprogramowanie, sztuczną inteligencję, po systemy rozpoznawcze, uderzeniowe i bezzałogowe. Tworzymy też systemy sterowania uzbrojeniem, czego przykładem jest wieża bezzałogowa ZSSW.

Jako Grupa uczestniczyliśmy od początku w procesie przemian, jakie następowały na polskim rynku obronnym. Zaczynało się to od całkowitego zakazu dostaw do Ministerstwa Obrony Narodowej od przedsiębiorstw o niepaństwowej strukturze własności.

Dzisiaj zbliżamy się do sytuacji takiej, że mamy pełną równoprawność podmiotów. Udowodniliśmy również, że przedsiębiorstwo, które ma udziałowców w postaci osób fizycznych, może być wiarygodnym partnerem MON, w pełni działającym w zgodzie z interesem państwa i bezpieczeństwa narodowego.

Wypracowaliśmy ogromny poziom zaufania decydentów, ale od początku prowadziliśmy politykę silnej współpracy z podmiotami będącymi tradycyjnymi producentami uzbrojenia. Można do nich zaliczyć Hutę Stalowa Wola, spółki Rosomak, Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne, PIT-Radwar i inne dzisiaj zrzeszone w PGZ. Szeroko współpracujemy z PCO. Warto pamiętać, że przedsiębiorstwa te nie zawsze były w PGZ. Proces przemian następował na przestrzeni wielu lat.

Przykładami współpracy ze spółkami PGZ jest Rak, Krab, ZSSW czy program żołnierza przyszłości Tytan

Grupa więc coraz bardziej zacieśnia współpracę ze spółkami PGZ?

- I współpraca jest nie tylko trwała, ale i zbudowana na solidnych podstawach. Opiera się o zaufanie, korzyści i wzajemne sukcesy, jakie odnoszą podmioty, prowadząc wspólne projekty badawczo-rozwojowe, a następnie razem rozpoczynając produkcję seryjną.

Dobrym przykładem jest Rak, Krab, ZSSW czy, mam nadzieję, Tytan. Współpraca jest dla obu stron bardzo korzystna. Z jednej strony Grupa WB prowadzi własne projekty i realizuje własne dostawy dla potrzeb Sił Zbrojnych RP. Z drugiej, dostarcza wielki wkład merytoryczny i techniczny w produkty oferowane przez PGZ.

Ale mamy też przeciwny kierunek. Jeżeli spojrzymy na wieżę bezzałogową, to widoczny jest bardzo istotny wkład spółki PCO. Grupa WB kupuje wytwarzane przez tę firmę przyrządy optoelektroniczne, a następnie implementuje do systemu ZSSW.

Kolejnym przykładem zwrotnego współdziałania jest Huta Stalowa Wola, która będzie produkowała i dostarczała dla systemu Gladius ogromną liczbę pojazdów. Możemy dzisiaj zaobserwować, że obecnie nie jest to jednostronny kierunek współpracy, w którym Grupa WB jest poddostawcą PGZ.

W coraz większej przestrzeni biznesowej WB jest odbiorcą produktów PGZ i to dostarczanych nie z jednej, ale z wielu zrzeszonych w niej spółek. Jest też wiele drobniejszych powiązań kooperacyjnych lub współpracy przy projektowaniu wyrobów.

Korzystamy nawzajem z własnych usług. WB realizuje zamówienia na rzecz podmiotu z PGZ, a przedsiębiorstwa Polskiej Grupy Zbrojeniowej prowadzą większe czy mniejsze usługi lub produkcję na rzecz programów w ramach Grupy WB.

Współpraca będzie trwała i się rozwijała. Nie tworzymy dla siebie konkurencji, ponieważ poziom synergii i kooperacji jest tak głęboki, że na dzisiaj niemal nierozerwalny. Grupa WB i PGZ są swoimi największymi i najważniejszymi partnerami, którzy od lat współpracują dla Polski.