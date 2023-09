Szał zakupów w polskim wojsku. Umowy za 100 mld zł mają z nas zrobić potęgę

Od rosyjskiej agresji na Ukrainę Polska buduje najsilniejszą armię w Europie. Mamy mieć najwięcej żołnierzy, czołgów i samobieżnych armatohaubic pośród europejskich sojuszników. Zawarte ostatnio umowy wskazują, że mamy szansę być też potentatem pod względem systemów rakietowych.

W ostatnim czasie umowa na zakup sprzętu dla wojska goni umowę. To przeogromne pieniądze.

Tylko kontrakty zawarte przez Polską Grupę Zbrojeniową podczas tegorocznego Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego (MSPO) w Kielcach wyceniono na 100 mld zł.

Wśród zawartych umów są te dotyczące systemu obrony powietrznej dla programów Wisła i Narew, ale też wielu innych programów rakietowych.

Zakończony niedawno Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego (MSPO) w Katowicach był bardzo udany dla Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ), która "od zawsze" jest największym wystawcą tej imprezy.

Nigdy wcześniej jednak w czasie kieleckich targów PGZ nie podpisała tak wiele umów i na tak duże pieniądze. Wartość kilkunastu kontraktów zawartych na MSPO przez PGZ, szacowana wstępnie na 60 mld zł, może wynieść nawet 100 mld zł.

Ten wysyp transakcji był przewidywany przez wojskowych analityków. Ministerstwo Obrony Narodowej (MON) postarało się, by kumulacja kontraktów nastąpiła właśnie na tych targach. Głównym powodem pośpiechu były zapewne także potrzeby kampanii wyborczej, której zakupy uzbrojenia stały się ważną częścią. W zamyśle polityków mają potwierdzać troskę rządzących o bezpieczeństwo Polski i jej obywateli.

Tegoroczne umowy podpisane na tragach w Kielcach mają jednak nie tylko wymiar polityczny, ale odpowiadają na realne potrzeby naszego wojska, jak chociażby budowa systemu polskiej obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej.

Wśród podpisanych umów porozumień znajdziemy m.in. i to dotyczące II fazy programu Wisła, które obejmuje zakup kolejnych sześciu baterii (48 wyrzutni) systemu M903 Patriot.

Zawarto też umowę wykonawczą z firmą Raytheon w ramach II fazy programu Wisła, dotyczą nowego radaru LTAMDS (Lower Tier Air and Missile Defense Sensor). Chcemy kupić 12 takich radarów oraz 12 przeznaczonych do nich stacji zasilających LTPS (Large Tactical Power Systems). Do tego ponad 600 pocisków PAC-3 MSE. Koszt: ok. 10 mld dolarów, czyli blisko 44 mld zł.

Offset dla II fazy programu Wisła wyniesie ponad 50 procent wartości kontraktu

Sprowadzona przez koncern RTX (w skład którego wchodzi Raytheon) pełnowymiarowa makieta dookólnego radaru LTAMDS, który zapewni polskim Patriotom możliwość 360-stopniowego wykrywania celów i który pozyskamy w II fazie programu Wisła, była atrakcją tegorocznego MSPO.

Dodajmy, że dwie baterie Patriot (18 wyrzutni) zakupione w 2018 r. za 4,75 mld dol. są już w Polsce. Jedna wkrótce zajmie stanowiska bojowe, druga osiągnie gotowość bojową za 3 miesiące.

Co ważne: zakupom związanym z II fazą Wisły ma towarzyszyć znaczny offset. Jak powiedział gen. bryg. Michał Marciniak, zastępca szefa Agencji Uzbrojenia, a jednocześnie pełnomocnik ministra obrony narodowej do spraw Budowy Systemu Zintegrowanej Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwrakietowej, o ile offset dla I fazy Wisły wyniósł ok. 20 proc. wartości kontraktu, o tyle w II fazie będzie to ponad 50 proc.

Przypomnijmy, że 12 sierpnia 2023 roku rząd amerykański zatwierdził sprzedaż Polsce zintegrowanego systemu dowodzenia obroną przeciwlotniczą i przeciwrakietową (IBCS).

Za 4 mld dol. Polska chce nabyć 93 takie centra dowodzenia oraz 175 przekaźników Zintegrowanej Sieci Kierowania Ogniem, a także szyfratory sieciowe, oprogramowanie, integrację komponentów, wsparcie techniczne i sprzęt do testów.

Kolejne umowy wykonawcze związane z obroną przeciwlotniczą dotyczą jej niższego piętra. Chodzi o pozyskanie przeciwlotniczych zestawów rakietowych krótkiego zasięgu Narew.

W Kielcach Agencja Uzbrojenia podpisała z konsorcjum PGZ-Narew dwie umowy, na mocy których wojsko otrzyma ponad tysiąc pocisków CAMM-ER oraz 138 wyrzutni iLauncher. To uzbrojenie dla 23 baterii zestawów rakietowych.

Dostawy wyrzutni i pocisków mają rozpocząć się w 2027 roku i potrwać do 2035 roku. Co istotne: umowy przewidują, że pociski i wyrzutnie będą budowane w Polsce. To też byłby największy kontrakt, którego wartość mogłaby przekroczyć 50 mld zł.

Radary, którymi dysponują marynarze, nie pozwalają na pełne wykorzystanie możliwości rakiet NSM

Kontraktem związanym z obroną przeciwlotniczą, tym razem najniższym jej piętrem, bardzo krótkiego zasięgu, ale również krótkiego zasięgu, pozostaje umowa na dostawę w latach 2025-2029 dwudziestu dwóch Zautomatyzowanych Stanowisk Dowodzenia (ZSD) Zenit MP+ dla zakontraktowanych w bieżącym roku Zestawów Rakietowo-Artyleryjskich (ZRA) PILICA+.

Na MSPO nie zabrakło też innych umów na pociski rakietowe, których pozyskanie znacząco wzmocni siłę obronną naszego wojska, bez wątpienia odstraszającą w jakimś stopniu ewentualnego przeciwnika.

W tej dziedzinie pewnym zaskoczeniem było podpisanie umowy na pozyskanie uzbrojenia dla dwóch nowych Morskich Jednostek Rakietowych. Ten kolejny, wielomiliardowy kontrakt przewiduje pozyskanie czterech dywizjonów przeciwokrętowych rakiet NSM-Naval Strike Missile. To uzbrojenie dla dwóch Morskich Jednostek Rakietowych. Kontrakt na cztery dywizjony NSM wyceniono na ok. 8 mld zł.

W Marynarce Wojennej RP Morska Jednostka Rakietowa istnieje już od 2011 r. W jej skład wchodzą 2 dywizjony rakietowe, których podstawowym uzbrojeniem są pociski NSM. Jeśli plany się powiodą, w przyszłości nasze siły zbrojne miałyby w swej strukturze 3 Morskie Jednostki Rakietowe - takie jak ta już istniejąca.

Mielibyśmy też dostać nowsze rakiety NSM o zasięgu do 250 km (te obecne mają zasięg do 200 km). Problem w tym, że radary, którymi dysponują marynarze w jednostce, nie pozwalają na pełne wykorzystanie możliwości tych pocisków. Zapewniają wykrywanie i prowadzenie celu do 80 km. Tylko na taką odległość mogą być naprowadzane.

W Polsce ma zostać wyprodukowanych ponad 10 tysięcy rakiet do Chunmoo

Z kolei PGZ i koreański koncern Hanwha Aerospace zawarły porozumienie, które wyznaczy ogólne zasady, na jakich ma być realizowana druga umowa wykonawcza na system K239 Chunmoo (tzw. Homar-K) - wraz z pociskami kierowanymi.

Określa ono zasady transferu technologii do Polski rakiet kierowanych kalibru 239 mm i samej wyrzutni. Zapowiedziano też, że wyrzutnie Chunmoo będą dostosowane do strzelania polskimi rakietami 122 mm, wykorzystywanymi przez systemy rakietowe Langusta.

Umowa ramowa z października 2022 roku obejmuje łącznie 290 wyrzutni K239 Chunmoo wraz ze znaczną liczbą rakiet kierowanych kalibru 239 mm i pocisków taktycznych 600 mm o zasięgu do 290 km.

W listopadzie 2022 roku MON zamówiło 218 takich wyrzutni oraz kilkanaście tysięcy rakiet obu typów, z dostawą w latach 2023-2027. Zgodnie z umową pierwsze 18 wyrzutni (dywizjon) mamy dostać do końca tego roku.

Wszystkie Chunmoo będą zintegrowane z polskimi podwoziami Jelcz i systemem kierowania ogniem Topaz. Hanwha Aerospace przeprowadzi też transfer technologii rakiety kierowanej o donośności 80 km.

Pociski te są bardzo podobne do amerykańskich GMLRS, ale - w odróżnieniu od nich - mogą być wyposażone w specjalistyczną głowicę penetrującą przeznaczoną do niszczenia fortyfikacji lub głowicę termobaryczną. Naprowadzane one są kombinowaną nawigacją satelitarną i inercyjną.

Zgodnie z porozumieniem w Polsce ma zostać wyprodukowanych ponad 10 tys. rakiet 239 mm. Hanwha wesprze budowę zakładu produkcyjnego w Polsce. Zapewni on dodatkowe miejsca pracy w naszym kraju, a także umożliwi produkcję rakiet na potrzeby państw NATO i Unii Europejskiej, które zdecydują się na zakup systemu Chunmoo.

Rekordowe wydatki na wojsko to jednocześnie rekordowy wzrost zadłużenia

Już po zakończeniu kieleckich targów - 11 września tego roku - MON zatwierdziło umowę ramową na pozyskanie 486 amerykańskich systemów M142 HIMARS dla 27 dywizjonów. Dostawy mają się rozpocząć pod koniec 2025 r.

Polska podpisała na początku 2019 r. umowę na zakup dywizjonu HIMARS (18 wyrzutni oraz dwie szkolne), którego pierwsze elementy już przybywają do naszego kraju wraz z pociskami rakietowymi GMLRS o donośności 70-85 km i ATACMS o donośności 300 km.

Zgodnie z tymi planami mielibyśmy więcej HIMARS-ów, niż posiadają USA, a z koreańskimi systemami HIMAR-K bylibyśmy niekwestionowaną potęgą nie tylko w NATO, jeśli chodzi o systemy artylerii rakietowej!

Sojusznicy przyznają, że na nasze ambicje budowania polskiej armii, która ma być najsilniejszą w NATO, oraz szał zakupów, jaki nastąpił ostatnio, patrzą ze zdumieniem, ale i uznaniem. Wskazują też, że nie wiadomo, skąd będą te miliardy złotych na zbrojenia.

Wątpliwości, czy budżet udźwignie tak ogromne wydatki, widać też w kraju. Zwłaszcza że rząd milczy w tych sprawach... Utworzył specjalne fundusze, aby sfinansować zakupy, ale opinia publiczna nie wie, jakie to pieniądze i skąd pochodzą.

Ekonomiści od dawna przestrzegają, że robimy zakupy głównie na kredyt. Do tego nie wiadomo do końca, jak jest on wysoki. Rekordowe wydatki na wojsko to jednocześnie rekordowy wzrost naszego zadłużenia.

Prawda jest taka, że bez względu na wynik wyborów gorączka zakupowa rządu i MON-u gwałtownie opadnie. Na wszystko pieniędzy nie starczy, a coraz pilniejsze stają się inne potrzeby społeczne, których przybywa.

Optymistyczne jest to, że jeśli uda się zrealizować już zawarte umowy wykonawcze, to Wojsko Polskie zwiększy zasadniczo swój potencjał bojowy i będzie mieć do dyspozycji nowoczesny sprzęt, na który żołnierze tak długo czekali.