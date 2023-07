Szczyt NATO. Do Wilna przybył prezydenta Korei Płd. i premier Nowej Zelandii

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg przywitał we wtorek w Wilnie przybyłych na szczyt NATO prezydenta Korei Płd. Jun Suk Jeola i premiera Nowej Zelandii Chrisa Hipkinsa.

Stoltenberg określił Nową Zelandię "wysoce cenionym partnerem NATO" i podkreślił, że zacieśnianie współpracy jest tym ważniejsze, że "bezpieczeństwo nie jest regionalne, ale globalne".

Wskazując na światowe konsekwencje rosyjskiej wojny na Ukrainie, podziękował premierowi Hipkinsowi za wsparcie Nowej Zelandii dla Ukrainy oraz misji i działań NATO.

"To, co dzieje się w regionie Indo-Pacyfiku dotyczy obszaru północnego Atlantyku; to natomiast, co dzieję się tutaj, dotyczy regionu, w którym położona jest Korea Płd." - powiedział szef NATO, witając prezydenta Jun Suk Jeola.

Stoltenberg podziękował prezydentowi Korei Płd. za wsparcie udzielone Ukrainie w obliczu inwazji Rosji na ten kraj.

Południowokoreański przywódca wyraził nadzieję, że jego kraj oraz Japonia, Australia i Nowa Zelandia - nienależące do NATO, ale współpracujące z Sojuszem - będą dalej pogłębiały relacje w ramach NATO. Wzmocniona kooperacja z Koreą Płd. ma dotyczyć m.in. wymiany informacji i cyberbezpieczeństwa. "Wierzę, że bezpieczeństwo transatlantyckie i indopacyficzne to integralne części światowego bezpieczeństwa" - skomentował prezydent Korei Płd.