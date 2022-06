Szczyt NATO w czasie największego od II wojny światowej kryzysu

Trzydniowy szczyt NATO, który rozpoczął się 28 czerwca w Madrycie, odbywa się w kluczowym momencie dla bezpieczeństwa transatlantyckiego, w czasie największego od II wojny światowej kryzysu, spowodowanego niczym niesprowokowanym atakiem Rosji na Ukrainę.

We wtorek w stolicy Hiszpanii rozpoczyna się szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego, podczas którego NATO ma przyjąć swoją nową Koncepcję Strategiczną, która będzie zawierać cele i zadania organizacji na najbliższą dekadę.

Rozpoczynający się szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego ma zaowocować nową strategią w dziedzinie obronności - powiedział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg

To bardzo ważny moment i wierzę w to, że wyjdziemy z tego szczytu jako Sojusz Północnoatlantycki wzmocnieni, wyjdziemy z tego szczytu jeszcze bardziej jako jedność - podkreśla prezydent Andrzej Duda.

Wzmocnienie wschodniej flanki Sojuszu

"W koncepcji strategicznej NATO z 2010 roku Rosja była nazywana partnerem. Jest czas najwyższy, by całkowicie zmienić to podejście. Dziś Rosja jest największym zagrożeniem dla państw Sojuszu Północnoatlantyckiego, przede wszystkim dla tych na wschodniej flance NATO, dla państw bałtyckich, dla Polski, dla Słowacji, dla Węgier, dla Rumunii, Bułgarii, i nikt co do tego nie ma wątpliwości" - powiedział prezydent dziennikarzom przed wylotem na szczyt.

Podkreślił, że Polska zabiega o wzmocnienie wschodniej flanki Sojuszu. "Zabiegamy o wzmocnienie po pierwsze - obecności NATO-wskiej na wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego, po drugie - także o wzmocnienie gotowości i na pewno o tym będziemy rozmawiać w czasie szczytu NATO" - zaznaczył.

Andrzej Duda zapowiedział, że - oprócz poszczególnych deklaracji ws. obecności wojsk w Polsce - będzie również "polska deklaracja, jeżeli chodzi o wzmocnienie sojusznicze (Szwecja i Finlandia ubiegają się status członków NATO - PAP), które są naszymi aliantami w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego".

Prezydent podkreślił także, że na madryckim szczycie będzie przyjęta nowa koncepcja strategiczna NATO o innym podejściu. "Będzie też jednym z głównych tematów to, jak dalej pomagać Ukrainie, w jakiej skali ta pomoc przez Ukrainę powinna zostać utrzymana" - powiedział. Podkreślił, że w Madrycie planowane jest wystąpienie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego jako partnera szczytu NATO.

Andrzej Duda ocenił, że będzie to bardzo ważny szczyt. "Szczyt, który po 2016 roku, po szczycie w Warszawie, ma szansę być szczytem przełomowym dla Sojuszu Północnoatlantyckiego i dla budowy architektury bezpieczeństwa w naszej części Europy, ale nie tylko, bo będziemy rozmawiać również o bezpieczeństwie w rejonie Indo-Pacyfiku - zgodnie z zasadą NATO - 360 stopni" - powiedział prezydent, podkreślając, że Polska pamięta także o innych kierunkach.

"To bardzo ważny moment i wierzę w to, że wyjdziemy z tego szczytu jako Sojusz Północnoatlantycki wzmocnieni, wyjdziemy z tego szczytu jeszcze bardziej jako jedność" - podkreślał prezydent.

Nowa strategia NATO na nowe czasy

- Rozpoczynający się szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego ma zaowocować nową strategią w dziedzinie obronności - powiedział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg w krótkim oświadczeniu wygłoszonym wspólnie z premierem Hiszpanii Pedro Sanchezem we wtorek w Madrycie.

W trakcie szczytu odbędą się trzy sesje Rady Północnoatlantyckiej (NAC). Pierwsza, z udziałem (VTC) prezydenta Ukrainy, poświęcona będzie rosyjskiej wojnie przeciwko Ukrainie, jej następstwom, a także dalszemu pakietowi wsparcia dla Kijowa.

Planowane jest także przyjęcie Koncepcji Strategicznej. Dokument wskazuje na kluczowe cele i zadania NATO w świetle coraz bardziej niebezpiecznej i nieprzewidywalnej sytuacji geopolitycznej.

Druga sesja z udziałem najbliższych partnerów: Australii, Finlandii, Gruzji, Japonii, Korei, Nowej Zelandii, Szwecji i UE, koncentrować się będzie na globalnych wyzwaniach dla bezpieczeństwa, w szczególności rosnącej potędze Chin oraz jej konsekwencjach dla interesów i bezpieczeństwa Sojuszu.

Ostatnia, czwartkowa sesja Rady Północnoatlantyckiej, w gronie 30 sojuszników, poświęcona będzie zagrożeniom i wyzwaniom z południowego kierunku strategicznego.

Jej celem będzie podsumowanie działań na rzecz walki z terroryzmem, omówienie możliwości przeciwdziałania kryzysowi żywnościowemu oraz zwalczania ingerencji państw trzecich w wewnętrzne procesy państw partnerskich NATO, a także wsparcia partnerów w budowie ich zdolności obronnych.

Podczas szczytu NATO oficjalnie zainaugurowane zostanie uruchomienie prac nad utworzeniem Funduszu Innowacyjności NATO. Prezydent RP, wraz z innymi państwami sojuszniczymi zainteresowanymi udziałem w Funduszu, podpisze Letter of Commitment z planowanym osiągnięciem gotowości do przeprowadzenia pierwszych inwestycji w II kwartale 2023 r.

Tematem obrad będzie także uzgodnienie działań dotyczących członkostwa Szwecji i Finlandii w NATO w sposób gwarantujący interesy wszystkich sojuszników.

To historyczna decyzja, która pozwoli na wzmocnienie bezpieczeństwa Sojuszu oraz zwiększy współpracę obronną w Europie. Uzupełni wschodnią flankę NATO od północy, czyniąc region Morza Bałtyckiego bardziej stabilny i odporny na obecne i przyszłe wyzwania.

Zaplanowane jest także spotkanie bilateralne wicepremiera - szefa MON z minister obrony Kanady.