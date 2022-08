Szef dyplomacji UE: rozważamy utworzenie wojskowej misji szkoleniowej dla armii ukraińskiej

Unia Europejska rozważa znaczne zwiększenie wsparcia wojskowego dla Ukrainy poprzez utworzenie misji szkoleniowej dla ukraińskiej armii w krajach sąsiednich - poinformował w poniedziałek przebywający w Hiszpanii szef europejskiej dyplomacji Josep Borrell.

"Misja ta miałaby działać w krajach sąsiadujących z Ukrainą" - powiedział Borrell podczas konferencji prasowej w Santander na północy Hiszpanii.

Zaznaczył, że propozycja ta będzie dyskutowana w Pradze w przyszłym tygodniu podczas posiedzenia ministrów obrony państw UE. "Mam nadzieję, że plan ten zostanie zatwierdzony" - podkreślił.

Szef dyplomacji UE uzasadniał ten projekt samą naturą konfliktu ukraińskiego, który rozpoczął się prawie pół roku temu. "Mamy do czynienia z wojną na pełną skalę, wojną konwencjonalną - mówił. - Nie asymetryczną wojną partyzancką, ale wojną, która mobilizuje niezwykle duże środki i setki tysięcy żołnierzy".

"To nie jest mała wojna - ocenił. - Dziesięć milionów Ukraińców opuściło swój kraj, to tak jakby 20 proc. Hiszpanów opuściło Hiszpanię".

"Wojna, która trwa i wygląda, że będzie dalej trwała, wymaga wysiłku nie tylko w zakresie dostarczania sprzętu, ale także szkolenia i pomocy w organizacji armii" - dodał.

Borrell przypomniał, że UE ma obecnie "17 misji (wojskowych) rozmieszczonych na całym świecie". "Unia Europejska wysyła wojskowe misje szkoleniowe do armii krajów, z którymi współpracuje - wyjaśniał. - Robiliśmy to w Mali nie tak dawno temu, dopiero co zaczęliśmy to robić w Mozambiku i robiliśmy to w Nigrze".

Szef dyplomacji UE przypomniał, że wiele krajów z Unii i spoza niej dostarczało sprzęt wojskowy na Ukrainę i że kilka już zapewniło jej "szkolenie niezbędne do korzystania z tego sprzętu".

Podkreślił też, że misja wsparcia armii ukraińskiej będzie nie tylko klasyczną misją szkoleniową, ale także "pomocą w organizacji wojska".

Borrell odmówił podania więcej szczegółów, zwłaszcza dotyczących personelu takiej misji, twierdząc, że nie może "przewidywać szczegółów porozumienia, które musi zostać zawarte przez wszystkie państwa członkowskie".

Zobacz naszą najnowszą "Moc opinii" o węglu, górnictwie i kryzysie energetycznym