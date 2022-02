Szef dyplomacji USA: Wobec rosyjskiej inwazji moje spotkanie z Ławrowem nie ma sensu

Wobec rozpoczętej rosyjskiej inwazji na Ukrainę, moje spotkanie z ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem nie ma sensu - oznajmił we wtorek szef amerykańskiej dyplomacji Antony Blinken po spotkaniu ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Dmytro Kułebą. Dodał, że działania Rosji stanowią największe zagrożenie dla Europy od II wojny światowej.

Spotkanie Blinkena z Ławrowem było planowane na czwartek.

"Teraz, kiedy widzimy, że inwazja się rozpoczyna, a Rosja jasno i całkowicie odrzuciła dyplomację, nie ma sensu, by to spotkanie się odbyło" - powiedział Blinken. Zapowiedział, że USA nie odrzucają dyplomacji, ale Rosja musi najpierw zademonstrować, że jej chce.



Blinken podkreślił, że Rosja ma na celu przejęcie kontroli nad Ukrainą, by stała się w efekcie częścią Rosji.

"Dlatego jest to największe zagrożenie dla bezpieczeństwa w Europie od czasu II wojny światowej" - dodał szef amerykańskiej dyplomacji.