Szef MAEA uda się w sobotę do Iranu, by szukać porozumienia ws. współpracy

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) potwierdziła w środę, że jej szef odwiedzi w sobotę Teheran, by szukać porozumienia ws. sposobu prowadzenia tam prac przez tę oenzetowską agencję, zważywszy na zapowiedź Iranu, że zamierza w przyszłym tygodniu ograniczyć współpracę.

Dyrektor generalny Rafael Mariano Grossi odwiedzi w sobotę Teheran.

Celem jego wizyty będą rozmowy z wyższymi rangą przedstawicielami irańskich władz.

Chodzi o znalezienie wzajemnie akceptowalnych rozwiązań, które pozwolą MAEA na kontynuowanie istotnych działań weryfikacyjnych w tym kraju.

Jak podkreśliła w oświadczeniu, plan Iranu, by od 23 lutego zaprzestać wdrażania różnych środków w ramach porozumienia nuklearnego ze światowymi mocarstwami z 2015 r., "miałby poważny wpływ na działania weryfikacyjne i monitorujące MAEA w tym kraju".

Teheran zagroził w poniedziałek, że od przyszłego tygodnia zablokuje niespodziewane inspekcje nuklearne prowadzone przez MAEA, jeśli inne strony porozumienia atomowego nie wypełnią swoich zobowiązań. Rzecznik irańskiego MSZ Said Chatibzadeh zastrzegł przy tym, że "nie oznacza to zakończenia wszystkich inspekcji (dokonywanych) przez ONZ-owską agencję (...)".

Wcześniej tego dnia ambasador Iranu przy MAEA Kazem Garibabadi przekazał, że jego kraj poinformował MAEA o swoim planie zakończenia w przyszłym tygodniu szerokich uprawnień inspekcyjnych, nadanych agencji na mocy porozumienia nuklearnego z 2015 r.

Ustawa uchwalona w ub.r. przez zdominowany przez twardogłowych parlament Iranu zobowiązuje rząd do zakończenia 23 lutego niespodziewanych inspekcji MAEA i ograniczenia jej inspekcji tylko do zadeklarowanych obiektów nuklearnych, jeśli inne strony nie przestrzegają w pełni porozumienia. Reuters podawał wcześniej, że ustawa ma zacząć obowiązywać od 21 lutego.



Czytaj też: Śmigłowce przyszłości dla US Army. A co dla nas?

W 2015 r. Iran podpisał umowę nuklearną z sześcioma światowymi mocarstwami (USA, Wielka Brytania, Francja, Chiny, Rosja i Niemcy). Teheran zgodził się w niej ograniczyć wzbogacanie uranu w zamian za zniesienie nałożonych nań sankcji gospodarczych.



W maju 2018 r. ówczesny prezydent USA Donald Trump jednostronnie wycofał swój kraj z tego porozumienia, wskazując na realizowanie przez Iran programu rakiet balistycznych. Kiedy USA w następstwie wyjścia z paktu zaostrzyły sankcje na Iran, Teheran stopniowo oficjalnie odstępował od zobowiązań zawartych w porozumieniu, a seria incydentów doprowadziła oba kraje na skraj konfliktu zbrojnego.

Nowy prezydent USA Joe Biden zapowiedział, że jego kraj ponownie przystąpi do porozumienia, ograniczającego irański program nuklearny, jeśli Teheran powróci do ścisłego przestrzegania zawartych w nim zobowiązań. Tego samego od Waszyngtonu domaga się Teheran.

Jednak pomimo publicznego twardego stanowiska Iranu, że to Waszyngton musi zrobić pierwszy krok, kilku irańskich urzędników powiedziało w zeszłym tygodniu agencji Reutera, że narastające problemy gospodarcze, spowodowane amerykańskimi sankcjami, mogą skłonić Teheran do wykazania się elastycznością w kwestii warunków przywrócenia porozumienia nuklearnego.