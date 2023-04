Szef MON: naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa ojczyźnie

Naszym celem jest zapewnienia bezpieczeństwa naszej ojczyźnie, a zrobimy to i możemy to zrobić tylko poprzez wzmocnienie Wojska Polskiego - powiedział we wtorek wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak, który obserwował ćwiczenia Zalew-23.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

W Porcie Morskim Nowy Świat na Mierzei Wiślanej wicepremier Błaszczak - w obecności prezydenta Andrzeja Dudy - obserwował działania żołnierzy 16. Dywizji Zmechanizowanej w ramach ćwiczenia taktycznego Zalew-23.

Szef MON wskazywał, że najlepszą odpowiedzią na zagrożenia jest budowa zdolności obronnych Wojska Polskiego, co dokonuje się m.in. poprzez zakupy nowej broni.

"Ten proces rozpoczął się w 2015 roku, kiedy pan prezydent Andrzej Duda objął swój urząd, kiedy Prawo i Sprawiedliwość rozpoczęło rządy i konsekwentnie. Zapewniam państwa, że ten proces będzie przebiegał, gdyż naszym celem jest zapewnienia bezpieczeństwa naszej ojczyźnie, Polsce, a zrobimy to i możemy to zrobić tylko poprzez wzmocnienie Wojska Polskiego" - mówił.

"Ćwiczenie jest bardzo ważne dla budowy interoperacyjności, współpracy między siłami sojuszniczymi, siłami NATO" - wskazywał minister Błaszczak. Podkreślił, że w ćwiczeniach - oprócz polskich żołnierzy - biorą udział też udział m.in. Amerykanie czy Brytyjczycy, którzy - jak zaznaczył - ćwiczą, aby zapewnić bezpieczeństwo całej wschodniej flance NATO.

Błaszczak zauważył, że w ćwiczeniu Zalew-23 ważna jest współpraca ze Strażą Graniczną, Policją, a także pomiędzy rodzajami sił zbrojnych.

"Zależy nam, aby wszystkie rodzaje polskich sił zbrojnych, ale także funkcjonariusze odpowiedzialni za bezpieczeństwo, szkolili się na co dzień, aby poziom bezpieczeństwa był jak najwyższy" - zaznaczył wicepremier.

Jak relacjonował szef MON, we wtorek była ćwiczona m.in. odpowiedź na atak terrorystyczny.

"Zdajemy sobie sprawę z zagrożeń atakami hybrydowymi różnego rodzaju" - mówił Błaszczak. "Zapewniam państwa, że żołnierze Wojska Polskiego będą ćwiczyć tak, żeby zapewnić bezpieczeństwo, żeby odstraszyć agresora" - podkreślał.