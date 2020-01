Szef MON podpisał w Dęblinie umowę na zakup od USA 32 bojowych samolotów F-35

Siły Powietrzne wchodzą na nowy etap w swoim rozwoju - tak podpisanie w Dęblinie umowy zakupu przez Polskę od USA 32 samolotów bojowych piątej generacji F-35 skomentował szef MON Mariusz Błaszczak. Za maszyny zapłacimy 4,6 mld dolarów (17,9 mld zł). W uroczystości wzięli też udział: zwierzchnik sił zbrojnych, prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki i ambasador USA Georgette Mosbacher.

O przygotowanie oferty 32 samolotów F-35, Polska wystąpiła do USA w maju ubiegłego roku; we wrześniu Kongres wyraził zgodę na ich sprzedaż Polsce.F-35 produkowany przez koncern Lockheed Martin i jego dostawców wśród których są Northrop Grumman i BAE Systems, został wybrany w 2001 r. jako zwycięska konstrukcja w programie wspólnego myśliwca uderzeniowego - Joint Strike Fighter, JSF - który miał zastąpić wiele typów maszyn myśliwskich, uderzeniowych i wielozadaniowych w siłach powietrznych, marynarce i piechocie morskiej. Polska zakupi samoloty w wersji A - konwencjonalnego startu i lądowania.Polska kupi samoloty w trybie FMS - sprzedaży amerykańskiego uzbrojenia za granicę. Do ceny zakupu trzeba będzie doliczyć cenę uzbrojenia i koszty inwestycji w infrastrukturę do obsługi nowego systemu.Lockheed Martin podkreśla, że cena F-35 spada i już jest konkurencyjna w porównaniu do maszyn czwartej generacji, zapowiada dalsze obniżanie ceny za egzemplarz do ok. 78 mln dolarów w zamawianej przez Polskę wersji A. Firma zapewnia też, że dąży do redukcji kosztów eksploatacji i doprowadzenia ich do poziomu właściwego dla myśliwców takich jak F-16C/D. Gdzina lotu F-35 - obecnie ok. 44 tys. USD - ma kosztować 25 tys. dolarów do roku 2025. Obniżeiu kosztów eksploatacji ma służyć także dzielenie programów modernizacji między wiele państw.F-35 produkowany przez koncern Lockheed Martin i jego kooperantów, wśród których są Northrop Grumman i BAE Systems, został w 2001 r. zwycięzcą konkursu w międzynarodowym programie wspólnego myśliwca uderzeniowego (Joint Strike Fighter, JSF). Celem programu było opracowanie wspólnej platformy służącej jako myśliwiec, samolot do ataków na cele naziemne i do rozpoznania. Maszyna, w różnych wersjach, w tym skróconego startu i pionowego lądowania oaz jako myśliwiec pokładowy, została opracowana dla sił powietrznych, piechoty morskiej i marynarki.Poza Stanami Zjednoczonymi, które są głównym użytkownikiem, do programu F-35 przystąpiły - na różnych poziomach oznaczających różny udział w pracach rozwojowych, produkcji i ponoszonych kosztach - Wielka Brytania, Australia, Belgia, Dania, Kanada, Niderlandy, Norwegia Włochy i Turcja, której usunięcie z programu USA zapowiedziały w lipcu ub. r. po zakupie przez Ankarę rosyjskiego systemu obrony powietrznej. Program przemysłowy został zamknięty w 2002 roku.W produkcji uczestniczy ponad 1500 dostawców na całym świecie. Poza zakładem Lockheed Martin w Fort Worth w Teksasie montaż końcowy odbywa się w Japonii i we Włoszech.F-35 został także wybrany w Izraelu, Japonii i Korei Południowej, nabycie go rozważają Finlandia i Szwajcaria. Samolot odpadł z rywalizacji w Niemczech, z zakupu zrezygnował Tajwan.