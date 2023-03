Szef MON: potrzeba ustalić skalę refundacji za sprzęt dla Ukrainy

Ścisłe ustalenie skali rekompensat za sprzęt przekazywany Ukrainie byłoby zachętą dla państw Unii Europejskiej – powiedział w środę wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak po nieformalnym spotkaniu z ministrami obrony państw UE w Sztokholmie.

Środa była drugim dniem odbywającego się w ramach szwedzkiej prezydencji w Radzie UE, nieformalnego spotkania ministrów obrony krajów Unii. Posiedzeniu przewodniczył Wysoki Przedstawiciel UE ds.zagranicznych i bezpieczeństwa Josep Borrell.

Mariusz Błaszczak poinformował, że wśród omawianych tematów była inicjatywa wspólnych zakupów amunicji dla Ukrainy. Jak dodał, wykorzystanie unijnego wsparcia przez polski przemysł zbrojeniowy ma być tematem wizyty unijnego komisarza rynku wewnętrznego w Polsce.

"Ustaliliśmy, że skala i szybkość wsparcia militarnego powinny być utrzymane" - powiedział Błaszczak dziennikarzom. Poinformował, że poruszony został także "temat solidarności, jeśli chodzi o refundację" za sprzęt przekazywany Ukrainie przez kraje Unii. "To niezwykle ważne, żeby skala refundacji była ściśle ustalona, to niewątpliwie zachęca państwa UE do dokonywania donacji na rzecz Ukrainy" - ocenił szef MON.

Według ministra, innym z tematów było "usunięcie barier przemysłowych" przy serwisie przekazywanych Ukrainie czołgów, o czym - jak dodał - rozmawiał ze swoim niemieckim odpowiednikiem Borisem Pistoriusem. Przypomniał, że chodzi o utworzenie w Polsce hubu, który zajmowałby się obsługą czołgów Leopard 2A4 przekazywanych Ukrainie.

"Rozmawialiśmy na temat nowej inicjatywy wspólnego zamówienia i przekazania Ukrainie amunicji" - powiedział Błaszczak. Zaznaczył, że chodzi nie tylko o amunicję zachodnich kalibrów 120 i 155 mm, ale także o naboje 152 mm stosowane w broni wywodzącej się z ZSRR.

Jak dodał, poruszono kwestię, by ta forma pomocy nie odbywała się kosztem innych sposobów wsparcia Ukrainy. "Rozmawialiśmy również w kontekście dofinansowania przemysłu zbrojeniowego. Umówiłem się z komisarzem (Thierrym) Bretonem, że w niedługim czasie odwiedzi Polskę i razem będziemy rozmawiać z polskim przemysłem zbrojeniowym na temat unijnego wykorzystania unijnego wsparcia" - powiedział szef MON.