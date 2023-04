Szef MON: Przystępujemy do negocjacji cenowych w sprawie zakupu 800 rakiet

Kongres USA zgodził się na zakup przez Polskę 800 rakiet Hellfire, w które zostaną wyposażone polskie śmigłowce wsparcia AW149 oraz docelowo apache. Przystępujemy do negocjacji cenowych – przekazał w sobotę na Twitterze wicepremier i szef MON Mariusz Błaszczak.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Do końca 2023 r. do 25 Brygady Kawalerii Powietrznej trafią pierwsze śmigłowce AW149, produkowane w PZL Świdnik. Uzbrojone m.in. w pociski Hellfire będą transportować żołnierzy i wspierać ich z powietrza, posłużą także do operacji ewakuacyjnych i poszukiwawczych.

Umowę na dostawę 32 śmigłowców podpisał na początku lipca 2022 r. wicepremier i szef MON Mariusz Błaszczak w zakładach PZL Świdnik - wchodzący w skład włoskiej grupy Leonardo zakład produkuje te maszyny. Umowa opiewa na ponad 8,2 mld zł. AW149 wraz z pakietem logistycznym mają zostać dostarczone Lotnictwu Wojsk Lądowych w latach 2023-2029 w konfiguracji odpowiadającej potrzebom polskich sił zbrojnych.