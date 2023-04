Szef MON: rozpoczęliśmy budowę najsilniejszej armii lądowej w Europie

Przyjęcie rok temu ustawy o obronie Ojczyzny pozwoliło nam na rozpoczęcie budowy najsilniejszej armii lądowej w Europie. Od przyjęcia ustawy do końca 2022 r. do wojska dołączyło niemal 14 tys. żołnierzy zawodowych - mówił w poniedziałek wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak.

Bardzo wiele jednostek powołujemy do życia, koncentrując naszą energię i uwagę na wschodniej części naszego kraju - powiedział Mariusz Błaszczak.

Dlatego, że wychodzimy z założenia, że nawet skrawek polskiej ziemi nie może być oddany agresorowi, gdyż nie dopuścimy do tego, by na ziemi polskiej pojawiły się takie zdarzenia, tragiczne zdarzenia, jak w Buczy czy Irpieniu - podkreślił szef MON.

Dodał, że także zamawiany sprzęt wojskowy, jak m.in. amerykańskie czołgi Abrams i koreańskie K2, zapewni bezpieczeństwo w północno-wschodniej części kraju.

W poniedziałek wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak wraz z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim, wiceszefem MON Wojciechem Skurkiewiczem, dowódcą generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Wiesławem Kukułą oraz innymi dowódcami wojskowymi wziął udział w konferencji w warszawskiej Akademii Sztuki Wojennej pod tytułem "Rok od ustawy o obronie Ojczyzny - Rok ważnych zmian". Ustawa o obronie Ojczyzny weszła w życie 23 kwietnia 2022 roku; reguluje m.in. kwestie organizacji modernizacji technicznej wojska, jego finansowania, a także formy służby wojskowej i zasady jej pełnienia.

Błaszczak: wojsko musi być liczne i musi mieć rozwinięte rezerwy

"Wojsko Polskie poprzez swoją siłę ma odstraszać agresora. W tym procesie kluczową rolę odgrywa ustawa o obronie ojczyzny. Przyjęcie tej ustawy rok temu (...) pozwoliło nam na rozpoczęcie procesu budowy najsilniejszych wojsk lądowych w Europie" - stwierdził minister obrony.

"Bardzo wiele jednostek powołujemy do życia, koncentrując naszą energię i uwagę na wschodniej części naszego kraju. Dlatego, że wychodzimy z założenia, że nawet skrawek polskiej ziemi nie może być oddany agresorowi, gdyż nie dopuścimy do tego, by na ziemi polskiej pojawiły się takie zdarzenia, tragiczne zdarzenia, jak w Buczy czy Irpieniu" - zaznaczył Błaszczak.

Błaszczak ocenił, że "nie sprawdziły się teorie przedstawiane przez celebrytów, geostrategów, którzy mówili, że wojsko musi być nieliczne, za to dobrze wyszkolone". "Wojna na Ukrainie pokazuje, że wojsko musi być liczne i musi mieć również rozwinięte rezerwy" - oświadczył.

Szef MON zaznaczył, że dzięki przyjęciu ustawy o obronie Ojczyzny wprowadzona została dobrowolna zasadnicza służba wojskowa, jako nowa metoda rekrutacji do Wojska Polskiego. Dodał, że w zeszłym roku, po niecałych 9 miesiącach od wprowadzenia ustawy w życie do WP dołączyło 13 tys. 742 żołnierzy zawodowych. "To największa liczba, jeżeli porównamy od czasu, kiedy został zaniechany pobór, czyli powszechny obowiązek obrony" - powiedział.

"To oczywiście tylko wstęp, tylko pewien wstępny etap do tego, abyśmy doprowadzili do tych 300 tysięcy żołnierzy Wojska Polskiego i mówię o tym, jako minimalnej wielkości. Jeżeli ten mechanizm pozwoli nam na stworzenie jeszcze liczniejszego wojska, to oczywiście tak zrobimy" - zaznaczył minister.

Błaszczak ocenił, że trwający konflikt na Ukrainie przypomina "II, a nawet I wojnę światową" i ukazuje, że ważne jest, aby Polska dysponowała licznym wojskiem, bo w ten sposób może skutecznie odstraszyć agresora.

Błaszczak: czołgi Abrams będą stanowiły zaporę nie do przebicia

Dodał, że także zamawiany sprzęt wojskowy, jak m.in. amerykańskie czołgi Abrams i koreańskie K2, zapewni bezpieczeństwo w północno-wschodniej części kraju. "Ale popatrzmy jeszcze na wielkie wyzwanie z historycznego punktu widzenia, jakim zawsze była tzw. Brama Brzeska dla bezpieczeństwa naszej ojczyzny. Ostatnio w 1920 roku Rosja sowiecka atakowała, właśnie używając tego szlaku. Otóż zamykamy Bramę Brzeską poprzez czołgi Abrams - najcięższe czołgi, które jeszcze w tym roku trafią na wyposażenie Wojska Polskiego" - powiedział.

W ocenie szefa MON czołgi Abrams "będą stanowiły zaporę nie do przebicia, jeżeli agresor chciałby atakować z tego terytorium".

Odnosząc się do rozwijania zdolności obronnych przypomniał, że rozwijana jest również obrona przeciwlotnicza i przeciwrakietowa. Wspomniał tu m.in. o wyrzutniach przeciwlotniczych Patriot i brytyjskich pociskach przeciwlotniczych CAMM oraz polskich Piorunach. Wymienił także wyrzutnie rakiet Himars i samoloty wielozadaniowe F-35.

"Zamówiliśmy satelity, mamy dostęp do archiwum, do informacji które są zbierane przez satelity, zmieniamy też cały system łączności w oparciu o dokonania Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Wyciągamy wnioski z tego, co dzieje się na Ukrainie" - mówił. Przypomniał również, że jeszcze w tym roku na wyposażenie Wojska Polskiego trafią pierwsze bojowe wozy piechoty Borsuk.

"Jesteśmy pragmatyczni, podchodzimy realistycznie do wymagań, jakie stawia pole walki, ale też przewartościowujemy to wszystko co było wcześniej, czerpiąc doświadczenia z wojny na Ukrainie, obserwując, zadając pytania. Mamy możliwości konfrontacji naszych oczekiwań z rzeczywistością, jaka dzieje się na Ukrainie i w związku z tym wyciągamy wnioski jak najbardziej praktyczne" - mówił szef MON.