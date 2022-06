Szef MON: tworzymy nowe jednostki wojskowe, kupujemy sprzęt

Systemy: PATRIOT i HIMARS, myśliwce F-35, drony Bayraktar i czołgi Abrams - to - jak przypomniał w poniedziałek szef MON Mariusz Błaszczak - dokonane przez rząd PiS zakupy dla polskiego wojska. Minister wspomniał też o utworzeniu Wojsk Obrony Terytorialnej i 18. Dywizji Zmechanizowanej.

Szef MON przekonywał, że jednym z priorytetów obecnych władz jest wzmacnianie wojska polskiego.

Te działania były skoordynowane. Dziękuję panu prezydentowi za możliwość uzgodnień, rozmów na temat tego, w jaki sposób wzmocnić wojsko polskie - powiedział Mariusz Błaszczak.

Błaszczak przypomniał, że w 2018 r. rząd podpisał kontrakt z USA na zakup systemu przeciwrakietowego PATRIOT, rok później dokonał zamówienia na amerykański system artylerii rakietowej HIMARS.

Minister Błaszczak wraz z prezydentem Andrzejem Dudą wziął w poniedziałek w Warszawie udział w odprawie rozliczeniowo-koordynacyjnej kierowniczej kadry Ministerstwa Obrony Narodowej i Sił Zbrojnych RP. Po jej zakończeniu obaj politycy spotkali się z mediami.

Wspomniał m.in. o powołaniu nowego rodzaju sił zbrojnych - Wojsk Obrony Terytorialnej oraz o powołaniu w 2018 r. 18. Dywizji Zmechanizowanej, która powstała w miejsce rozformowanej w 2011 r.1. Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Tadeusza Kościuszki.

"Właśnie tym się wyróżniamy - rząd Prawa i Sprawiedliwości, pan prezydent Andrzej Duda - że powołujemy do życia nowe jednostki, że wyposażamy wojsko polskie w nowoczesny sprzęt. Rząd koalicji PO-PSL likwidował jednostki wojska polskiego i to we wschodniej części naszego kraju" - podkreślił szef MON.

Jak dodał, chodzi m.in. oprócz Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Tadeusza Kościuszki, także o 14. Suwalski Pułk Artylerii Przeciwpancernej im. marszałka Józefa Piłsudskiego, 3. Brygadę Zmechanizowaną Legionów im. Romualda Traugutta w Lublinie oraz 1. Siedlecki Batalion Rozpoznawczy.

Błaszczak przypomniał, że w 2018 r. rząd podpisał kontrakt z USA na zakup systemu przeciwrakietowego PATRIOT, rok później dokonał zamówienia na amerykański system artylerii rakietowej HIMARS; w 2020 r. z kolei podpisana została umowa na zakup myśliwców F-35. "W 2012 roku wspólnie z panem prezydentem Andrzejem Dudą podpisaliśmy w Turcji kontrakt w sprawie Bayraktarów - dronów, które fantastycznie sprawdzają się na Ukrainie i które już w tym roku trafią na wyposażenie wojska polskiego. W końcu ten rok - 250 czołgów Abrams" - wskazał minister obrony.

Zaznaczył, że polskie władze wzmacniają relacje z USA. "Nasi żołnierze ćwiczą na co dzień z wojskami amerykańskimi. Jest na ziemi polskiej ponad 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich" - zaznaczył Błaszczak.