Szefernaker: Najważniejsze, że nie był to zamierzony atak

Według informacji wiceministra MSWiA Pawła Szefernakera na przygraniczny Przewodów spadła rakieta ukraińskiej obrony przeciwlotniczej. - W kontekście rozbieżności co do pochodzenia rakiety najważniejsze jest, że nie był to zamierzony atak - zaznaczył.

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji podkreślił, w kontekście rozbieżności co do pochodzenia rakiety, która spadła na przygraniczny Przewodów, że najważniejsze jest, iż "nie był to zamierzony atak".

"Ale wiele wskazuje na to, że była to rakieta ukraińskiej obrony przeciwlotniczej" - powiedział wiceminister Paweł Szefernaker w Polsat News.

Dodał - nawiązując do deklaracji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, iż nie była to ukraińska rakieta - że jeśli między liderami państw, które współpracują pojawiają się tego typu wątpliwości, należy je wyjaśnić.

"I one na pewno będą wyjaśnione" - zadeklarował. "W tej chwili trwa śledztwo. Na miejscu pracują polscy i natowscy specjaliści" - przekazał.

Wiceminister MSWiA podkreślił, że wszystkie dowody zostaną przedstawione stronie ukraińskiej i z pewnością dojdzie do porozumienia.

"Tego nieszczęśliwego zdarzenia by nie było, gdyby nie agresja Rosji na Ukrainę" - zaznaczył.

Pytany, czy jest szansa, by do śledztwa dołączyli ukraińscy śledczy powiedział, że kwestie tego typu są niezwykle delikatne i będą wyjaśniane w rozmowach bilateralnych.

Pytany o opóźnienie w informowaniu opinii publicznej o eksplozji w Przewodowie, odpowiedział, że było konieczne ze względu na wagę wszelkich deklaracji w tej kwestii. Przypomniał w tym kontekście katastrofę smoleńską, gdzie o przyczynach wypowiadano się - w jego opinii - przedwcześnie.