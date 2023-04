Szemrane praktyki Rosji. Tak kombinuje, żeby obchodzić sankcje

Rosja ucieka się do wielu nieuczciwych praktyk, aby sprzedawać mniej znany produkt naftowy, benzynę ciężką. Dzięki temu nabywcy, obawiający się naruszenia sankcji i przekraczania pułapu finansowego ustalonego przez Unię Europejską i jej sojuszników, stają się bezkarni.

Benzyna ciężka, czyli produkt ropopochodny używany głównie do produkcji tworzyw sztucznych i produktów petrochemiczny, jest fałszywie przez Rosję oznaczana jako benzyna lub też ładunki z tym paliwem opuszczają porty bez wskazanego celu.

Rosja stosuje również takie praktyki jak ponowne dokumentowanie dostaw lub mieszanie swoich paliw z paliwami nierosyjskimi w miejscach, takich jak Singapur i Fudżajra w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Chiny i Indie kupują więcej rosyjskiej ciężką benzynę, ale oba kraje mają wystarczające zapasy krajowe.

Jak podaje Bloomberg, sprzedawcy rosyjskiej benzyny ciężkiej – używanej głównie do produkcji tworzyw sztucznych i wyrobów petrochemicznych – od czasu wejścia w życie sankcji, napotykają coraz więcej przeszkód we wprowadzaniu produktu na rynek. Doprowadziło to do tego typu praktyk, jak oznakowanie paliwa jako benzyny lub ładunków opuszczających porty bez celu.

„W tym momencie nie ma wyraźnego, dedykowanego rynku zbytu dla rosyjskiej benzyny ciężkiej, gdy jej główni nabywcy, Korea Południowa i Europa, nie mogą jej bezpośrednio przyjąć” – mówi Armaan Ashraf, dyrektor ds. płynnych gazów ziemnych w firmie konsultingowej FGE. „Lokowanie rosyjskiej benzyny ciężkiej może być trudniejsze niż ropy naftowej” - dodaje.

Europa i Ameryka Północna odpowiadały za kluczową część sprzedaży benzyny ciężkiej

Brak odbiorców, którzy są w stanie wchłonąć duże ilości benzyny ciężkiej, zaostrzył problem Rosji. Chiny i Indie kupują więcej, ale oba kraje mają wystarczające zapasy krajowe, podczas gdy Korea Południowa – kluczowy konsument przed wojną – unika bezpośredniego importu po nałożeniu sankcji. Więcej kupuje też Brazylia.

Według danych firmy analitycznej Kpler Rosja wysłała w marcu około 1,34 miliona ton ciężkiej benzyny, czyli podobną ilość jak w tym samym okresie ubiegłego roku, ale pozostaje pytanie, czy kraj będzie w stanie utrzymać takie przepływy w nadchodzących miesiącach.

Zaobserwowano, że rosyjska benzyna płynie do zbiorników magazynowych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Afryce Zachodniej, co według FGE było wcześniej rzadkością.

Producenci rosyjskiej benzyny będą zmuszeni znajdywać nowych nabywców

Według Ciarana Tylera, starszego analityka ds. płynów gazu ziemnego w firmie Kpler w Londynie, kolejne ładunki rosyjskiej benzyny sygnalizują nieznane miejsca docelowe, co może wskazywać na próbę ukrycia jej pochodzenia, a także odzwierciedlać trudności ze znalezieniem nabywców.

- Przed nałożeniem sankcji prawie żaden rosyjski ładunek nie miał celu, ale w marcu wzrósł on do prawie jednej czwartej eksportu, wynika z danych Kplera. Producenci rosyjskiej benzyny będą zmuszeni znajdywać nowych nabywców, a większość dostaw zostanie rozliczona dopiero w następnym kwartale – wskazuje Ciaran Tyler. - Doprowadzi to w rosyjskich rafineriach do obniżenia stawek operacyjnych w celu ograniczenia eksportu - dodaje.

Ilość benzyny wysyłanej z Rosji do Singapuru wzrosła niemal czterokrotnie do około 164 tys. ton w marcu w porównaniu z rokiem poprzednim. Jeżeli chodzi o Zjednoczone Emiraty Arabskie, wzrost wynosi od zera do 156 tys. ton.