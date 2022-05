Szkolenie jak gra komputerowa. Polskim żołnierzom bardzo się to przyda

Rafael Advanced Defense Systems otworzył Centrum Symulacji i Szkolenia Systemów Obronnych SPYDER (Surface-to-air PYthon i DERby) w bazie lotniczej Floridablanca na Filipinach. Szkolić się tam będą żołnierze obsługujący naziemne systemy obrony powietrznej. Co ma wspólnego izraelski system szkolenia z Polską?

Czasy, kiedy kolejne roczniki żołnierzy uczyły się i doskonaliły umiejętności bezpośrednio na sprzęcie, wykorzystując amunicję i paliwo, minęły bezpowrotnie.

Systemy rakietowe, czołgi i artyleria nie będą bezpieczne na współczesnym polu walki bez skutecznej osłony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Zdobyciu umiejętności zwalczania zagrożeń z powietrza ma służyć otwarte niedawno centrum szkoleniowe w bazie na Filipinach.

Centrum ma być poligonem szkoleniowym dla przyszłych oficerów i specjalistów obsługujących systemy przeciwlotnicze SPYDER-ER, zakupione przez armię Filipin za ponad 141 mln dolarów.

- To centrum szkoleniowe ma na celu zbudowanie przyszłej generacji filipińskich obrońców przestrzeni powietrznej, ich ducha i profesjonalizmu - mówił podczas otwarcia obiektu generał Pinhas Yungman, szef Działu Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej Rafael Advanced Defense Systems.

Centrumjest częścią projektu szkoleniowego związanego z odbiorem przez filipińskie siły zbrojne jeszcze w tym roku baterii naziemnego systemu obrony powietrznej GBADS (Ground-Based Air Defense System).

W ramach tego projektu Filipiny zamówiły w czerwcu 2019 trzy baterie oparte na systemie SPYDER-ER za ponad 141 mln dol. Dostawy miały się rozpocząć we wrześniu 2021 r.

Przypomnijmy, że 4 baterie obrony powietrznej SPYDER produkcji izraelskiego koncernu Rafael za 630 mln dol. kupiła również Republika Czeska.

Obrońcy kraju na symulatorach

Pierwszy kurs wirtualnej obsługi tego systemu rakietowego, w którym bierze udział 960 specjalistów obrony powietrznej i rakietowej filipińskich wojsk lotniczych, rozpoczął się 1 marca 2022 r.

Otwarte niedawno centrum z symulatorem SPADS będzie poligonem szkoleniowym dla przyszłych obrońców obszaru powietrznego, przygotowujące personel do zwalczania zagrożeń w czasie rzeczywistym oraz podnoszenia wiedzy i umiejętności.

Czytaj też: Niebawem wojsko dostanie kolejny amerykański sprzęt. Ale potrzeby są większe

Dzięki symulacji szkolenie odbywać się będzie bez kosztownego bojowego korzystania z odpalania rakiet.

Trenażer Patriotów trafi do Polski

Warto przyjrzeć się, jak w innych armiach wykorzystuje się symulatory do szkolenia bojowego przeciwlotników. To też dobry moment, by przy okazji zajrzeć na wirtualne podwórko polskiego wojska.

Zwłaszcza że do polskiej armii, wraz z pierwszymi zestawami Patriot, trafi również symulator RT-3 (Reconfigurable Table Top Trainer), umożliwiający prowadzenie symulowanego, bardzo realistycznego szkolenia załóg systemu przeciwlotniczego i przeciwrakietowego Patriot. Polscy żołnierze już kształcą się na takich trenażerach w USA.

Taki symulator otrzymały już rumuńskie siły powietrzne. Dwie baterie tych systemów kupiła też Polska w programie Wisła.

Jeszcze niedawno wojsko nie pałało zbytnią miłością do trenażerów i symulatorów. Trudno się temu dziwić, bo często były to urządzenia niezbyt udane. Jednak rozwój technologiczny sprawił, że obecnie trening na symulatorze RT-3 przypomina grę komputerową - doskonale imituje realia pola walki.

Tanio i skutecznie

Rozwój technologii militarnych oraz związane z tym wciąż rosnące koszty praktycznej eksploatacji coraz nowocześniejszego i droższego uzbrojenia wymusiły na armii poszukiwanie bardziej ekonomicznych i jednocześnie skutecznych rozwiązań, pozwalających na zdobywanie umiejętności przez żołnierzy - bez praktycznego używania drogiego sprzętu i uzbrojenia.

W rzeczywistości obecne symulatory (i nie chodzi tylko o skomplikowane urządzenia szkoleniowe dla Patriota) to zaawansowane systemy, które w możliwie najbardziej realny sposób odzwierciedlają różnorodne potrzeby szkoleniowe oraz działania taktyczne żołnierzy.

Współczesne systemy symulacyjne, pozwalające na przygotowanie bojowe żołnierzy bez wykorzystania sprzętu, okazały się jedną z najbardziej efektywnych metod pozyskiwania wiedzy w wojsku. Dziś symulatory pola walki ma większość armii na świecie.

Pilot w goglach VR

Piloci myśliwców F-35 nie zasiadają za jego sterami bez wcześniejszego, wielogodzinnego treningu na symulatorze z wykorzystaniem gogli AR tworzących komputerowe środowisko oparte o rozszerzoną rzeczywistość.

Całość jest połączona ze stacjonarną kabiną symulującą przeciążenia, co w jeszcze większym stopniu pogłębia wrażenie lotu prawdziwym myśliwcem. Na takich komputerach szkolą się w USA również piloci polskich F-35, których 32 sztuki zakupiliśmy dla Sił Powietrznych RP.

Jeśli chodzi o polską armię, to pod względem wykorzystania symulatorów w szkoleniu w wielu obszarach jesteśmy wciąż daleko od czołówki europejskich armii.

Tego rodzaju nowoczesnych urządzeń w naszym wojsku wciąż przybywa. Przykładowo, z wirtualnymi goglami łączącymi tradycyjną symulację z wirtualną eksperymentują też Szwedzi z Polakami.

Korzystają do tego celu z gogli HoloLens, które pozwalają obserwować realne otoczenie i jednocześnie nakładać na nie wirtualne elementy pola walki.

Trening na symulatorze

Także przyszli polscy piloci, podchorążowie dęblińskiej Szkoły Orląt, zanim zasiądą za sterami samolotu szkoleniowego PZL-130 TC-II Orlik, muszą wcześniej przejść trening na symulatorze tego samolotu, który zakupiono na początku 2021 r.

Symulatory służą też szkoleniu dowódców i żołnierzy innych rodzajów wojsk. W czerwcu 2021 r. Inspektorat Uzbrojenia zawarł umowę (jej wartość to 71,3 mln zł) z konsorcjum - w składzie Thales Polska (lider) wraz z Thales AVS France SAS i Ruag Defence France - na dostawę pięciu symulatorów taktycznych współczesnego pola walki.

Są one przeznaczone dla wojsk pancernych i zmechanizowanych. Oprogramowanie symulatorów będzie posiadało bibliotekę 3D, umożliwiającą odwzorowanie pojazdów wojskowych używanych przez kraje NATO i USA, jak również Bliskiego Wschodu i byłego ZSRR.

Mamy też symulatory pola walki polskiej produkcji. W Wojskowej Akademii Technicznej żołnierze i funkcjonariusze Straży Granicznej wykorzystają do szkoleń sztabowych dowódców i ćwiczeń taktycznych symulatory i aplikację mobilną z mechanizmami rozszerzonej rzeczywistości AR View.

Żołnierz na wirtualnej strzelnicy

Z kolei Autocomp Management, polski producent systemów symulacyjnych z siedzibą w Szczecinie, dostarcza wojsku systemy symulacji pola walki Śnieżnik, pozwalające na symulację strzelań z broni będącej na wyposażeniu żołnierzy, a także różnego rodzaju symulatory dla czołgów Leopard 2, w tym również do państw NATO, nad którymi pracuje wspólnie z niemiecką firmą KMW - producentem tych czołgów.

Ostatnim osiągnięciem fimy ze Szczecina, przygotowanym wspólnie z Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia, jest autonomiczny symulator szkolenia strzelców PPZR Piorun, za który podczas MSPO w Kielcach w 2020 r. firma dostała nagrodę Defender.

Pod koniec maja 2021. r. Inspektorat Uzbrojenia podpisał umowę o wartości 17,8 mln zł z konsorcjum - w składzie Autocomp Management (lider) wraz z Autocomp Serwis - na dostawę kompleksowego symulatora strzelań dla załogi KTO Rosomak.

Także spółka The Farm51, będąca partnerem Polskiej Grupy Zbrojeniowej oraz OBRUM, współpracuje nad symulatorami treningowymi i wirtualnymi strzelnicami, które podnoszą sprawność żołnierzy i minimalizują koszty związane z tradycyjnym treningiem na polu walki.

Nieodzowne we wszystkich rodzajach wojsk

To tylko niektóre przykłady świadczące, że zainteresowanie zaawansowanymi urządzeniami symulacji różnorodnych działań oraz walki w armii rośnie. Czasy, kiedy kolejne roczniki uczyły się i doskonaliły umiejętności bezpośrednio na sprzęcie, minęły bezpowrotnie.

W uczelniach kształcących oficerów i w szkołach podoficerskich już obecnie istnieją swego rodzaju centra symulacji, gdzie podchorążowie i kadeci zdobywają umiejętności przygotowujące ich do praktycznego działania na polu walki, prowadzenia czołgów czy transporterów bojowych.

Czytaj też: Reanimacja czołgowego programu Wilk z Hyundaiem

Symulatory są dziś nieodzowne we wszystkich rodzajach wojsk. Byłoby dobrze, gdyby równocześnie rosła ich liczba. Może wkrótce usłyszymy również o polskim centrum symulacji dla personelu obrony powietrznej, gdzie żołnierze specjaliści będą wirtualnie wystrzeliwać rakiety warte "w realu" miliony złotych.