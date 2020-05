Szkolenie jak gra komputerowa. Symulator dla operatorów Patriota

Symulator RT-3 (Reconfigurable Table Top Trainer) umożliwia prowadzenie symulowanego, mimo to realistycznego, szkolenia załóg systemu przeciwlotniczego i przeciwrakietowego Patriot. Trening na symulatorze RT-3 wygląda, jakby żołnierz, zamiast się szkolić, korzystał z gry komputerowej.

Znacząco obniża koszty

Brakuje nam takiego sprzętu

Szkolenie na symulatorach RT-3 jest wygodne dla żołnierzy, którzy dorastali w epoce gier komputerowych. Symulator jest interaktywny. Na ekranie wyświetlane są awatary porozumiewające się za pomocą gestów. System wykorzystuje kamery, kontrolery Xbox, klawiaturę, mysz oraz ekran pokazujący czy test został zaliczony. Dzięki łatwości obsługi możliwe jest szybkie doskonalenie umiejętności oraz ich efektywne utrzymanie zarówno w scenariuszach ćwiczeń załóg, jak i szkoleń serwisowych.Szkolenie na symulatorze RT-3 obniża również koszty. W przeciwieństwie do tradycyjnego szkolenia wymagającego 20-30 osób obsługi, sprzętu, paliwa i wsparcia technicznego, symulator RT-3 można błyskawicznie przygotować do eksploatacji, a jego obsługa wymaga tylko dwóch osób.- Jeśli nie byłoby symulatorów RT-3, operatorzy musieliby szkolić się na systemach bojowych, co oznacza, że RT-3 to pozwalający na ogromne oszczędności sprzęt o niezwykle wysokiej wartości - powiedział Griffin.System Patriot wykorzystywany jest obecnie przez USA i 16 państw sojuszniczych. Żołnierze rumuńskich sił powietrznych ukończyli serię kursów w zakresie obsługi i serwisowania systemu Patriot w Centrum Szkolenia Ogniowego Szkoły Artylerii Przeciwlotniczej Wojsk Lądowych USA w Fort Sill w stanie Oklahoma.Zobacz także: Raki i mundury. Zastrzyk gotówki dla zbrojeniówki

- Dzięki symulatorom RT-3 przyszli operatorzy Patriotów mogą opanować obsługę systemu jeszcze zanim zostanie dostarczony prawdziwy sprzęt - powiedział Bob Kelley, dyrektor ds. europejskich wymagań i zdolności w firmie Raytheon Missiles & Defense. - Operatorzy mogą korzystać z nich do układania lepszych scenariuszy szkoleniowych, a nawet wykorzystywać je podczas większych ćwiczeń, podczas których stosowane są metody szkoleniowe oparte na symulacji.Technologia symulatora RT-3 dostępna jest dla wszystkich państw posiadających system Patriot. Jednym z nich jest Rumunia, gdzie już teraz można przygotowywać operatorów Patriot do pracy z systemem, jeszcze zanim zestawy Patriot dotrą do kraju.Symulatory RT-3 były pierwszymi elementami sprzętowymi dostarczonymi Rumunii. Zostały przygotowane do użytku i zakończono już na nich wstępne szkolenie żołnierzy, wyprzedzając przybycie systemów planowane w dalszej części 2020 roku.- Dzięki temu, kiedy rozmieścimy w tym roku pierwszy rumuński system, Rumunia będzie od razu dysponować personelem gotowym do natychmiastowego działania - powiedział Kelley.Polscy żołnierze korzystają coraz częściej z różnego rodzaju urządzeń treningowych, choć tych najważniejszych, wciąż brakuje. Według specjalistów obecnie 70 proc. szkolenia powinno prowadzić się na symulatorach, a zaledwie 30 proc. w warunkach rzeczywistych.