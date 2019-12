Szkolenie według Saaba. Wirtualne symulatory dla wojska

Saab zaprezentował Beyond Live, najnowszą, wzbogaconą o nowe typy uzbrojenia, wersję rozwiązania szkoleniowego, w którym symulacja rzeczywista jest połączona z tradycyjnymi systemami symulacji wirtualnej. Umożliwia to wprowadzenie nowych systemów uzbrojenia do szkolenia poligonowego ognia pośredniego poza polem widzenia, a także nadzór nad ćwiczeniami prowadzonymi w rzeczywistości mieszanej.

Laserowy system symulacji pola walki szwedzkiej produkcji , przydatny do bezpiecznego trenowania żołnierzy, zwłaszcza Wojsk Obrony Terytorialnej, jest już także wykorzystywany w polskiej armii.



Rozwiązanie Beyond Live łączy ze sobą realizm precyzyjnych symulatorów laserowych ze szkoleniem wirtualnym.

Po raz pierwszy Saab demonstruje możliwości ćwiczenia ognia pośredniego, takiego jak pociski „strzelaj i obserwuj”.