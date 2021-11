Szturmowy Viper dla Polski. Amerykanie mają argumenty

O potencjale firmy Bell Textron, możliwościach współpracy z Polską, a także projektach platform śmigłowcowych przyszłości, w których polski przemysł mógłby wziąć udział, WNP.PL rozmawia z Vincem Tobinem, wiceprezesem amerykańskiego koncernu.

Niedawno flota śmigłowców szturmowych Bella - AH-1Z Viper i wielozadaniowych UH-1Y Venom - przekroczyła łączny nalot 400 tysięcy godzin. To chyba powód do zadowolenia?



Vince Tobin: - Jesteśmy dumni z tego osiągnięcia. Długo pracowaliśmy nad tym wynikiem. Złożyło się na to wiele czynników. To efekt tysięcy godzin pracy pilotów, techników naziemnych, inżynierów, grup testowych i partnerów przemysłowych, ale też dobrej współpracy między przemysłem a wojskiem. Była to ogromna praca zespołowa.



Mamy doskonały team - i jesteśmy gotowi iść za ciosem, budujemy innowacyjne śmigłowcowe platformy przyszłości. Zdobyte doświadczenia, które wykorzystujemy w budowaniu zdolności najnowszych wariantów wiropłatów, zapewnią nam utrzymanie zdecydowanej przewagi w powietrzu przez dziesięciolecia - nam i użytkownikom naszych maszyn.



Nadal głównym użytkownikiem H-1 jest Korpus Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych (USMC), aczkolwiek z doniesień medialnych można wnioskować, że widać też zapotrzebowanie z innych krajów. Maszyny te zamówiła Republika Czeska, ostatnio Bahrajn, a przymierzają się też do kontraktu Rumuni.



- Tak, marines są głównym użytkownikiem, ale widzimy coraz większe zainteresowanie rządów i armii innych państw.



Obecni i potencjalni użytkownicy doceniają, że nasze oferty są skrojone na miarę potrzeb - zarówno pod kątem zdolności operacyjnych, jak i kosztochłonności. Dostosowujemy produkcję śmigłowców do wymogów wszystkich naszych klientów.



Spośród wszystkich aktualnych programów modernizacji śmigłowców w Polsce, Kruk - którego celem jest wybór nowego śmigłowca bojowego dla polskich sił zbrojnych - wydaje się najbliższy realizacji. Bell ze śmigłowcem AH-1Z Viper jest jednym z oferentów. Jak szybko moglibyście dostarczyć swoje maszyny?



- Oczywiście jesteśmy zainteresowani współpracą z Polską w kwestii wymiany floty śmigłowców bojowych.



Zgadza się. AH1-Z Viper to według nas najlepszy, najbardziej optymalny wybór. Zulu jest nowoczesną, wytrzymałą platformą, mogącą wykonywać zadania bojowe w każdym, nawet najbardziej ekstremalnym środowisku.



Nie wszyscy wiedzą, ale AH-1Z to jedyna konstrukcja w krajach zachodnich zaprojektowana i wdrożona do produkcji w XXI wieku. Nie ma drugiego śmigłowca bojowego, który łączyłby tak dużą prędkość z możliwościami ofensywnymi i udźwigiem uzbrojenia, tak jak Viper.

I nie mamy żadnych obaw co do wymagań w zakresie czasu oraz liczby śmigłowców, które miałaby uzyskać Polska, gdyby podjęła ostateczną decyzję o wyborze naszej oferty.Możemy produkować trzy, cztery śmigłowce miesięcznie. Jeśli byłaby taka potrzeba, zwiększymy tę produkcję do pięciu śmigłowców. Jesteśmy gotowi odpowiedzieć na każde zapotrzebowanie i wymogi polskiego rządu, polskiego wojska.Szacujemy, że pierwsze śmigłowce dla polskich sił zbrojnych moglibyśmy dostarczyć w ciągu 24 do 36 miesięcy. Oczywiście szczegółowy harmonogram dostaw zależny będzie od wielkości zamówienia.- Jak wspomniałem, Viper zapewnia niezawodność operacyjną w każdych warunkach atmosferycznych i geograficznych, poradzi sobie z wielką wilgotnością, pyłem, zasoleniem - i w każdej temperaturze. Nie ulega korozji.AH1Z sprawdził się podczas misji morskich, pustynnych czy w śnieżycach. Chcę to podkreślić - Viper spełni swą rolę w każdych operacjach polskich sił zbrojnych - od wybrzeży Bałtyku, przez przesmyk suwalski, strategiczne rejony wokół Warszawy, po polskie góry.

Zobacz też: Leopardy pojadą na Mercedesach. Dla Abramsów potrzebujemy czegoś więcej

Ale Bell AH-1Z to przede wszystkim skuteczna broń, która zwalczy każdy czołg i pokona każdy śmigłowiec, również te będące na wyposażeniu potencjalnych przeciwników Polski. Jest silnie uzbrojony zarówno w pociski przeciwpancerne, jak i powietrze-powietrze, pozwalające zwalczać cele - także na dużych odległościach.



To jedyny śmigłowiec bojowy na świecie zintegrowany z pociskami rakietowymi AIM-9X Sidewinder. Przenosi też rakiety Hellfire czy APKWS. Jest bezsprzecznie lepszy od konkurencji w walce powietrznej.



Jego zaletą jest też najwyższa wśród śmigłowców prędkość oraz przeżywalność?



- Maszynę wyróżnia wyposażenie w systemy obserwacyjno-celownicze (Target Sight System), zapewniające załodze doskonałe zobrazowanie sytuacji oraz szybką identyfikację celów z dużych odległości.



Dodatkowym atutem Vipera pozostaje integracja z systemem łączności Link16, zapewniającym dwukierunkowe połączenie między śmigłowcem a innymi jednostkami - w powietrzu czy na ziemi, dzięki czemu załoga ma znacznie większą świadomość sytuacyjną pola walki.



Viper to też jedyny śmigłowiec operujący w duecie z wielozadaniowymi samolotami F-35, które znajdą się również na wyposażeniu polskiego wojska.Wreszcie - muszę to podkreślić - Bell AH-1Z jest najtańszym śmigłowcem zarówno pod względem zakupu, jak i eksploatacji. Koszt godziny lotu jest niższy w porównaniu na przykład z Apache.Do jego serwisowania i utrzymania wystarczy niewielki zespół personelu naziemnego, a jego obsługa serwisowa oraz podczas ewentualnych napraw w trakcie misji - w porównaniu z innymi platformami - jest łatwiejsza. Viper Zulu nie potrzebuje też kosztochłonnej dodatkowej infrastruktury startu i lądowania, przez co jest stworzony do błyskawicznych operacji.- Już na etapie projektu przewidziano obszary możliwych modyfikacji, pozwalających na skuteczne działanie śmigłowców w zmieniających się warunkach pola walki przyszłości.Mapa drogowa możliwych ulepszeń gwarantuje, że platforma zachowa swoją przewagę technologiczną i zdolność bojową przez cały okres jej eksploatacji.- Przede wszystkim widzimy, że polski przemysł ma ogromny potencjał rozwojowy. Macie doskonale wykwalifikowaną kadrę, solidnych pracowników, kapitał badawczo-rozwojowy - i te wysokie kompetencje widać na przykładzie PGZ, WZL-1 czy Sieci Badawczej Łukasiewicz - z którymi planujemy ściśle współdziałać w razie wyboru naszej oferty.Poza tym Bell współpracuje już z polskimi innowacyjnymi przedsiębiorstwami (Seco Warwick - przyp. red.), m.in. wykorzystując polski sprzęt i technologie w nowo utworzonym Centrum Technologii Produkcyjnych (MTC), które wywinduje na wyższy poziom innowacyjne technologie i metody wytwarzania statków powietrznych Bell nowej generacji, zwłaszcza w perspektywie realizacji programów Future Vertical Lift (FVL), zorientowanych na budowę wiropłatów przyszłości.- Tak, oczywiście ta deklaracja kooperacji jest nadal aktualna. Zachęcamy polski rząd, by wystosował list do rządu amerykańskiego (letter of interest), wyrażający zainteresowanie programem.To pierwszy krok do wejścia w projekt FVL, w ramach którego polska strona, na pierwszym etapie, dowiedziałaby się, na jakim poziomie zaawansowania jest program i mogłaby ocenić swoje możliwości i zdolności techniczne uczestnictwa w nim.Jednocześnie nie da się ukryć, że idealnym wprowadzeniem do FVL byłaby współpraca przy wymianie floty śmigłowców bojowych i decyzja o wyborze naszej oferty z AH-1Z.

Zobacz też: Huta Stalowa Wola przekazała Raytheonowi pierwsze wyrzutnie systemu Wisła

Dodam, że Bell - jako jedyna firma - bierze udział w finale obu kluczowych programów FVL. Jesteśmy w Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA), dotyczącym śmigłowca rozpoznawczo-szturmowego nowej generacji, ze wspomnianą przez pana maszyną Invictus 360, który rewolucjonizuje zdolności powietrznego rozpoznania oraz ataku, wzmacniając znacząco działania wojsk na lądzie.

W drugim programie Future Long-Range Assault Aircraft (FLRAA), na śmigłowiec wielozadaniowy dalekiego zasięgu, Bell proponuje pionowzlot Bell V-280 Valor, który - z ponad dwukrotnie większą prędkością (550 km/h) i zasięgiem niż obecne systemy uzbrojenia - spełnia z nawiązką wymogi stawiane w programie platformy przyszłości.- Oczywiście. Polska mogłaby uczestniczyć np. w łańcuchu dostaw dla V-280 Valor. Niezbędne są jednak ustalenia między rządami.Valor z sukcesem zakończył już loty testowe. Prace nad Bell 360 Invictus też są już mocno zaawansowane. W dużej części platforma została już złożona.Maszyny w obu programach produkowane będą nie tylko na potrzeby US Army, ale i klientów eksportowych, tak jak to jest obecnie ze standardowymi śmigłowcami amerykańskich wojsk lądowych.Bell będzie potrzebował zaspokoić ogromne potrzeby nowych użytkowników, więc poszukujemy najlepszych partnerów przemysłowych do udziału w łańcuchu dostaw. Polska, polski przemysł, ze swoimi kompetencjami jest w naszej opinii idealnym partnerem.