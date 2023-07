Szwajcaria już nie taka neutralna. Chce przystąpić do tego projektu obronnego

Rząd Szwajcarii chce uczestniczyć we wspólnym europejskim projekcie wzmocnienia obrony powietrznej European Sky Shield, jak przekazało we wtorek szwajcarskie ministerstwo obrony. Według krytyków jest to ruch sprzeczny z długoletnią tradycją neutralności Szwajcarii.

Formuła European Sky Shield Initiative (ESSI) została zaproponowana przez Niemcy w 2022 r. Kwestia obrony powietrznej przybrała na znaczeniu po inwazji Rosji na Ukrainę - zwróciła uwagę agencja Reutera. W ramach ESSI mają zostać obniżone koszty wydatków obronnych dla poszczególnych krajów poprzez koordynację zamówień na systemy obrony powietrznej, takie jak amerykański system rakietowy Patriot. ESSI ma również na celu umożliwienie współpracy w zakresie szkoleń, napraw i logistyki między krajami będącymi stronami porozumienia.

Deklaracja woli ma zostać podpisana przez Szwajcarię w Bernie

"Szwajcaria chce uczestniczyć w European Sky Shield Initiative, a deklaracja woli ma zostać podpisana w Bernie" - przekazało agencji Reutera szwajcarskie ministerstwo obrony.

Minister obrony Viola Amherd ma podpisać rzeczoną deklarację w piątek podczas spotkania ze swoimi odpowiednikami z Austrii i Niemiec.

Dotychczas około 17 krajów Europy oświadczyło, że weźmie udział w ESSI

Portal Euractiv poinformował w poniedziałek, że Austria, która podobnie jak Szwajcaria uważa się za kraj neutralny, także zamierza dołączyć do ESSI.

Neutralna Szwajcaria znajduje się pod rosnącą presją ze strony swoich europejskich sąsiadów od czasu rozpoczęcia przez Rosję wojny z Ukrainą w lutym 2022 r., aby wesprzeć Kijów militarnie, zezwalając na reeksport szwajcarskiego uzbrojenia - skomentował Reuters. Szwajcaria odrzuca jednak kolejne prośby o możliwość przekazania Ukraińcom wyprodukowanego w tym kraju sprzętu.

Jednocześnie deklaracja dołączenia do ESSI wywołała obawy wśród zwolenników trzymania się zasady neutralności Szwajcarii.

"To nie pasuje do ściśle neutralnej Szwajcarii" - powiedział Werner Gartenmann z grupy lobbingowej Pro Schweiz. W jego opinii posunięcie rządu może spowodować uzależnienie Szwajcarii od innych krajów Europy oraz od NATO i narazić ją na niebezpieczeństwo.