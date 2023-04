Szwajcaria pozostaje przeciwna przekazywaniu uzbrojenia Ukrainie

Szwajcaria nie wycofuje się ze swojego zakazu przekazywania uzbrojenia Ukrainie, stwierdził prezydent Szwajcarii Alain Berset, który we wtorek spotkał się w Berlinie z kanclerzem Olafem Scholzem. "Nie można od nas wymagać, żebyśmy łamali nasze własne prawa" - powiedział Berset.

Szwajcarskie przepisy o neutralności oznaczają, że rząd nie może udzielać militarnego wsparcia żadnej ze stron konfliktu. Jednak to "wcale nie oznacza obojętności". Szwajcarzy zdecydowanie potępiają rosyjski atak i pomagają Ukrainie w działaniach humanitarnych i odbudowie. "Każdy robi to, co potrafi najlepiej" - powiedział Berset, cytowany przez portal telewizji ARD.

Niemcy chcą przekazać Ukrainie amunicję do samobieżnych dział przeciwlotniczych Gepard. Rząd w Bernie dotychczas odrzucał taką możliwość, podobnie jak podobne wnioski z Danii i Hiszpanii. Odmowa Szwajcarii uniemożliwia przekazanie wyprodukowanej tam amunicji.

Scholz skomentował, że w Szwajcarii toczy się bardzo ożywiona dyskusja na ten temat. "Mamy nadzieję, że coś się tam wydarzy" - podkreślił kanclerz.

Scholz pochwalił jednak fakt, że Szwajcaria przystąpiła do zachodnich sankcji wobec Rosji. Berset zwrócił uwagę, że skonfiskowano aktywa rosyjskich oligarchów o wartości 7,5 mld franków szwajcarskich - informuje ARD.

Wcześniej przewodniczący komisji spraw zagranicznych w Bundestagu Michael Roth (SPD) powiedział portalowi RND, że jest "bardzo rozczarowany Szwajcarią. Każdy, kto chce być neutralny w tak zbrodniczej wojnie napastniczej, pośrednio przynosi korzyści rosyjskiemu agresorowi".

Podkreślił, że "Szwajcaria nie ma sama dostarczać broni! Chodzi o broń i amunicję wyprodukowaną w Szwajcarii, która należy do takich państw jak Niemcy, Hiszpania czy Dania i ma być przez nie przekazana Ukrainie".