Szwecja po wejściu Finlandii do NATO: bezpieczniejsza, ale nie chce pozostawać poza Sojuszem przez dłuższy okres

Rząd w Sztokholmie stoi na stanowisku, że po wejściu Finlandii do NATO wzrośnie bezpieczeństwo Szwecji. W dłuższym okresie nie możemy jednak pozostawać poza Sojuszem Północnoatlantyckim - uważa premier Szwecji Ulf Kristersson.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Jak przypomina Kristersson, "szwedzkie planowanie obronne jest powiązane z Finlandią". "Będzie lepiej dla nas, dla regionu, jeśli oba kraje będą członkami NATO" - podkreśla.

Według Kristerssona "dziś nie jest kwestią czy Szwecja będzie w NATO, lecz kiedy to się stanie".

Szef sztabu szwedzkiego wojska Micael Byden uważa, że "problemem byłoby, gdyby Szwecja pozostawała poza sojuszem wojskowym przez kilka lat". "Przyjęcie Finlandii zbliża nas jednak do NATO" - zauważa Byden.

Według wiceadmirała Jonasa Haggrena, który 1 lipca zostanie wojskowym delegatem Szwecji przy NATO, kraj jest już właściwie gotowy do wejścia do Sojuszu. "Nasza integracja trwa od zeszłego roku i brak ostatecznej decyzji o akcesji nie ma wpływu na ten proces" - zapewnia Haggren.

W maju 2022 roku władze Szwecji i Finlandii postanowiły wspólnie złożyć swoje wnioski do NATO i koordynować kolejne etapy procesu na drodze do Paktu Północnoatlantyckiego. Pod koniec czerwca ubiegłego roku podczas natowskiego szczytu w Madrycie oba kraje nordyckie podpisały porozumienie z Turcją, zobowiązując się m.in. do walki z terroryzmem. Tureckiemu prezydentowi Erdoganowi zależało zwłaszcza na wydaleniu przez Szwecję i Finlandię działaczy organizacji kurdyjskich, którzy znaleźli w Skandynawii polityczny azyl.

Turcja od samego początku miała mniejsze zastrzeżenia wobec Finlandii. W styczniu po akcie spalenia Koranu przed ambasadą Turcji w Sztokholmie oraz powieszenia kukły Erdogana przez sztokholmskim ratuszem stało się jasne, że Ankara nie będzie skłonna zaakceptować wniosku Szwecji. Rządy Finlandii i Szwecji uznały, że choć nie chcą rozdzielenia obu wniosków, nie ma podstaw, aby kwestia tureckich zastrzeżeń wobec Sztokholmu blokowały akcesję Helsinek.

Innym problemem, z jakim muszą sobie poradzić władze Szwecji to przekonanie do ratyfikacji szwedzkiego wniosku do NATO również Węgier. Budapeszt domaga się od szwedzkiego rządu gwarancji "nieprowadzenia politycznych debat" w sprawie węgierskiej praworządności. W tym półroczu Szwecja przewodniczy pracom Rady Europejskiej, jednym z priorytetów szwedzkiej prezydencji jest obrona demokracji.

Szef szwedzkiej dyplomacji Tobias Billstroem, zaproszony do Brukseli na uroczystości związane z przyjęciem Finlandii do NATO, zapewnia, że po wejściu sąsiadów do NATO jego kraj "będzie kontynuować wysiłki na rzecz przekonania partnerów (Turcji i Węgier) do akceptacji Szwecji". Jednocześnie Billstroem zweryfikował swoje słowa z połowy marca o "byciu pewnym", że Szwecja stanie się członkiem NATO do szczytu organizacji w Wilnie (11-12 lipca). Dziś mówi jedynie, że "ma taką nadzieję".

Utrudnieniami mogą być również kwestie formalne. W Turcji 14 maja odbędą się wybory, a później planowana jest wakacyjna przerwa w obradach parlamentu. Po przyjęciu Finlandii również i ten kraj musi ratyfikować akcesję Szwecji.

Szwecja, choć podjęła decyzję o akcesji do NATO dopiero w 2022 roku po pełnoskalowym ataku Rosji na Ukrainę, to od lat współpracuje już z NATO, odbywa wspólne ćwiczenia, a jej żołnierze biorą udział w misjach wojskowych tej organizacji. Politycznym przełomem było opowiedzenie się za NATO sprzeciwiającej się temu przez lata szwedzkiej socjaldemokracji.

Brak zaangażowania Szwecji w sojusze wojskowe stawało się już tylko sloganem. Od lat 90. z kluczowych dokumentów stopniowo znikały zapisy mówiące o tym, że Szwecja jest krajem neutralnym. Przypieczętowaniem zmiany podejścia było przyjęcie w 2009 roku doktryny o solidarności z państwami nordyckimi i unijnymi. Szwecja zobowiązała się udzielić pomoc partnerom lub też oczekuje od nich wsparcia w przypadku ataku zbrojnego lub katastrofy naturalnej.

Ze Sztokholmu Daniel Zyśk