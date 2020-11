Szwedzi wyremontują Szwajcarii wozy bojowe

Po co wyrzucać na złom sprawdzone w działaniu wozy bojowe, tylko dlatego że mają kilkadziesiąt lat? O ich nowoczesności nie świadczy data budowy pancerza, ale uzbrojenie i wyposażenie w najnowsze systemy decydujące o powodzeniu w walce. Swoje wozy remontują i modernizują Amerykanie, Brytyjczycy czy Rosjanie. Do tego grona dołączają teraz Szwajcarzy.

Sprawny przez kolejne ćwierćwiecze

Nowy kontrakt jest wynikiem efektywnej współpracy pomiędzy BAE Systems, armasuisse i armią szwajcarską. BAE Systems i szwajcarskie agencje obronne współpracowały w ramach wstępnego studium dotyczącego przestarzałości, prototypowej fazy umowy obejmującej kompleksowe testy w Szwajcarii i Szwecji oraz przystosowania i przygotowania do dostawy seryjnych pojazdów.Zobacz także: Mesko pozyskało wielomilionowy kontrakt na amunicję dla działek

- Współpraca daje nam dobrą pozycję do rozpoczęcia fazy produkcji i dostaw wozów o przedłużonej trwałości użytkowej. Czekamy na dostarczenie przyszłościowej technologicznie platformy razem ze szwajcarskim przemysłem - powiedział Mattias Strandberg, dyrektor regionalny BAE Systems Hägglunds.Szwajcaria jest jednym z siedmiu europejskich użytkowników CV90. Pozostali to Dania, Estonia, Finlandia, Norwegia, Szwecja i Holandia. Obecnie eksploatowanych jest blisko 1300 pojazdów w wielu wariantach, które sprawdziły się w boju i zostały zaprojektowane tak, aby sprostać rozwojowi w przyszłości i wciąż zmieniającym się misjom.