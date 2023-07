Szwedzka armia zamawia radar dalekiego zasięgu, który wykryje rakiety nad polskim niebem

Francuski koncern zbrojeniowy Thales, specjalizujący się w dziedzinie obronności elektronicznej dostarczy szwedzkiej armii radar przeznaczony do obserwacji powietrznej i wykrywania pocisków balistycznych.

Koncern zbrojeniowy Thales podał w komunikacie giełdowym, że po długich negocjacjach podpisał kontrakt ze szwedzką armią na dostawę radaru Smart-L MMIF. Radar jest przeznaczony do obserwacji z ziemi i wykrywania w przestrzeni powietrznej nadlatujących rakiet oraz pocisków balistycznych.

Zgodnie z planem będzie częścią szwedzkiej obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej składającej się z kilkudziesięciu holenderskich radarów średniego zasięgu. Nowy francuski radar będzie połączony z systemem amerykańskich baterii Patriot.

Dzięki specjalnemu oprzyrządowaniu będzie w stanie wykrywać obiekty do 2 tysięcy kilometrów. Oznacza to, że będzie mógł kontrolować część nieba nad Polską i wykrywać ewentualne zagrożenia. Warto zaznaczyć, że w linii prostej odległość ze Sztokholmu do Warszawy wynosi około 750 kilometrów. W najwęższej części Morza Bałtyckiego, czyli na odcinku z Kaseborgu do Kołobrzegu, jest tylko 160 kilometrów.

Wartość kontraktu na dostawę radaru dalekiego zasięgu Smart-L firmy Thales szacowana jest na 84 miliony euro.