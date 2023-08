Szwedzkie Gripeny polecą nad Ukrainą? Nie tak prędko i nie za darmo

Ukraiński rząd wielokrotnie zwracał się o pomoc w sprawie myśliwców do swoich zachodnich partnerów. W rezultacie ukraińscy piloci będą walczyć na myśliwcach F-16. Szwedzkie myśliwce Gripen są na razie poza zasięgiem, choć ukraińscy piloci zaczęli właśnie ich testowanie.

- Jest przełom w sprawie Gripenów, to nowoczesne samoloty. Nasi żołnierze już zaczynają je testować. A my krok po kroku - negocjacje za negocjacjami - zbliżamy się do pojawienia się Gripenów na naszym niebie - poinformował w miniony weekend Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy.

Wcześniej władze Ukrainy wielokrotnie zwracały się do Szwecji z prośbą o przekazanie myśliwców SAAB JAS 39 Gripen. W maju szwedzki rząd zgodził się na testowe loty na myśliwcach, ale miały to być jedynie "szkolenia orientacyjne".

Chodziło nie tyle o wsparcie Ukrainy Gripenami podczas trwającej wojny, co o podjęcie decyzji dotyczącej przyszłego wyposażenia ukraińskich sił powietrznych. Szkolenia pilotów i personelu lotniczego na JAS 39 Gripen mają bowiem z przetestowaniem i oceną szwedzkich samolotów w związku z koniecznością modernizacji sił powietrznych Ukrainy.

Dotąd Szwecja stała na stanowisku, że nie może przekazać Ukrainie Gripenów, bo są potrzebne do obrony szwedzkiego nieba. Dziś – po zakończeniu wizyty ukraińskiego prezydenta w Szwecji – wszystko wskazuje na to, że to stanowisko nie uległo zmianie, a Gripeny Ukraina może co najwyżej kupić.

SAAB JAS 39 Gripen to lekki myśliwiec wielozadaniowy produkowany przez koncern SAAB, produkowany seryjnie od początku lat 90. W sumie powstało 235 Gripenów, które latają w barwach Szwecji, Czech, Węgier, RPA, Tajlandii i Brazylii. Ich niewątpliwą zaletą jest możliwość korzystania z krótkiego pasa startowego.