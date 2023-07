Ta sensacyjna wiadomość wyjaśnia przyczynę szybkiego porozumienia Putina z Prigożynem

Podczas buntu najemnicy Grupy Wagnera byli blisko zdobycia broni atomowej. Jak podał Reuters, od głównej kolumny najemników oddzieliła się mniejsza grupa, która skierowała się w kierunku bazy rosyjskich sił nuklearnych Woroneż-45.

Prezentujemy najnowsze doniesienia dotyczące wojny na Ukrainie.

Siły ukraińskie przeprowadziły 11 lipca operacje kontrofensywne na co najmniej trzech kierunkach frontu.

Szef Sojuszu Jens Stoltenberg ogłosił, że Ukraina zostanie przyjęta do NATO, ale po zwycięskiej wojnie.

Niemcy zapowiedziały przekazanie Ukrainie 20 tys. pocisków artyleryjskich, 40 wozów bojowych, 25 czołgów Leopard 1 i wyrzutnie Patriot.

Ukraiński Sztab Generalny poinformował, że siły ukraińskie 11 lipca kontynuowały działania ofensywne na kierunkach: Melitopol (zachodni obwód zaporoski) i Berdiańsk (pogranicze obwodów zaporoskiego i donieckiego).

Rzecznik ukraińskiej Wschodniej Grupy Sił płk Sergiej Czerewaty poinformował, że siły ukraińskie kontynuują działania kontrofensywne wokół Bachmutu.

Jak informuje Instytut Studiów nad Wojną (ISW), powołując się na rosyjskich blogerów, siły ukraińskie przejęły kontrolę nad nowymi pozycjami na północny zachód od Kliszczijiwki (7 km na południowy zachód od Bachmutu) i posunęły się do 1,5 km w pobliżu Rozdoliwki (19 km na północny wschód od tego miasta).

Według doniesień ukraiński atak rakietowy Storm Shadow zabił zastępcę dowódcy Południowego Okręgu Wojskowego Rosji generała porucznika Olega Tsokowa na stanowisku dowodzenia 58 Armii Połączonej w okupowanym Berdiańsku w obwodzie zaporoskim.

Rosyjskie media podały, że nieznana osoba postrzeliła kilkukrotnie zastępcę szefa ds. mobilizacji miasta Krasnodar, kpt. Stanisława Rżyckiego, a następnie uciekła z miejsca zdarzenia. Obywatel Rosji próbował już wcześniej zabić rosyjskiego oficera w biurze werbunkowym w Irkucku. Jego zabójstwo może być związane z ciągłym niezadowoleniem z efektów mobilizacji.

Rosyjski minister obrony Siergiej Szojgu stwierdził 11 lipca, że siły ukraińskie od rozpoczęcia operacji kontrofensywnych 4 czerwca straciły 26 000 żołnierzy oraz 1244 czołgów i bojowych wozów piechoty. Rosyjska obrona powietrzna miała przechwycić 176 rakiet HIMARS i 27 pocisków manewrujących Storm Shadow.

Sojusz wystosuje zaproszenie Ukrainy do NATO po spełnieniu określonych warunków

Szef NATO Jens Stoltenberg ogłosił pierwszego dnia szczytu w Wilnie, że Ukraina zostanie członkiem Sojuszu. NATO wystosuje zaproszenie dla Ukrainy, gdy zostaną spełnione określone warunki i Kijów zwycięży.

W sojuszu nadal nie ma konsensusu co do przyjęcia Ukrainy do NATO. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że NATO da Ukrainie bezpieczeństwo, a Ukraina uczyni sojusz silniejszym.

Jednak zaproszenie, które pojawia się, jako odległa zapowiedź po spełnieniu warunków, Zełenski traktuje jako absurd. Przyleciał jednak do Wilna ze względu na szacunek wobec sojuszników.

Jest to bezprecedensowe i absurdalne, gdy nie ma żadnych ram czasowych ani dla zaproszenia, ani dla członkostwa Ukrainy i dodawanie, że nastąpi to kiedy zostaną wypełnione warunki, a państwa członkowskie się na to zgodzą.

Dziś spotyka się po raz pierwszy Rada NATO-Ukraina. W ramach pomocy dla Ukrainy Niemcy już zapowiedziały kolejny pakiet uzbrojenia wart 700 mln euro.

Minister obrony Niemiec zapowiedział, że będzie w nim 20 tys. pocisków artyleryjskich, 40 wozów bojowych, 25 czołgów Leopard 1 i wyrzutnie Patriot. Francja wyśle rakiety dalekiego zasięgu.

W ramach pomocy powstała też koalicja 11 państw, w tym Polski, w celu szkolenia ukraińskich pilotów na samolotach F-16. Podpisano memorandum z Ukrainą określające warunki szkolenia ukraińskich pilotów na samolotach F-16, ale program szkolenia może obejmować także inne typy samolotów myśliwskich.

Dla nas największym sukcesem pierwszego dnia szczytu w Wilnie jest przyjęcie planów regionalnych, które wcześniej blokowała Turcja. Według komentatorów to jest naprawdę rewolucyjna zmiana.

W oparciu o te plany będą musiały być rozwijane znacznie większe wojska zdolne do natychmiastowej obrony terytorium NATO. Ma to być kilka, jeśli nie kilkanaście razy większy potencjał od tego, z którym mieliśmy do czynienia tej pory.

Najemnicy Jewgienija Prigożyna chcieli przejąć magazyn rosyjskiej taktycznej broni atomowej

Jednak zdaniem Kyryło Budanowa, szefa wywiadu wojskowego Ukrainy, najemnicy z Grupy Wagnera zbliżyli się do bazy, w której przechowywane są niewielkie ładunki jądrowe, które mieszczą się w plecaku, będące reliktem zimnej wojny.

Jedyną przeszkodą były zamknięte drzwi, których nie udało im się sforsować i dzięki temu nie zdołali dostać się do części technicznej magazynu.

Zachodnie źródła nie ustaliły, czy najemnicy rzeczywiście dotarli do bazy Woroneż-45. Pojawiły się informacje, że Amerykanie byli zaniepokojeni rozwojem sytuacji.

Miało to też być przyczyną szybko wynegocjowanego porozumienia z Jewgienijem Prigożynem, kończącego bunt. Rzecznik Rady Bezpieczeństwa przy Białym Domu stwierdził, że według wiedzy USA w żadnym momencie broń nuklearna nie była zagrożona.

Kopalnie złota, gorzelnie i browary wagnerowców w Afryce przejmie prezydent Rosji

Według nieoficjalnych ustaleń serwisu portalu The Africa Report, z Republiki Środkowoafrykańskiej do Moskwy miało odlecieć stamtąd od 500 do 600 najemników.

Podobne informacje przekazała brytyjska stacja telewizyjna Sky News, która powołując się na rosyjską ambasadę w tym kraju przekazała, że do Rosji wróciło 400 bojowników Prigożyna.

Wiadomo też, że w Republice Środkowoafrykańskiej nadal przebywa 1,4 tys. wagnerowców, którzy nadal gotowi są bronić reżimu tamtejszego prezydenta Faustina-Archange'a Touadery.

Za to mają prawo wydobywania złota z miejscowych kopalni. Do tego na terenie całej Republiki zaczęli produkować piwo i spirytus. Właśnie interesy stały się głównym powodem powrotu najemników do domu.

Prigożyn w ramach ugody z Władimirem Putinem po nieudanym puczu miał zrzec się jakiejkolwiek kontroli nad działalnością handlową w Afryce. Pieczę nad gorzelniami, browarami i kopalniami złota ma sprawować rosyjski prezydent.

Dlatego wszyscy najemnicy, którzy odmówili podpisania kontraktów z Ministerstwem Spraw Zagranicznych zostali przymusowo deportowani do kraju.

Zaskakujące, mimo że zakładane wcześniej w jednym z wariantów, okazały się wyniki śledztwa w sprawie ataku na rurociągi Nord Stream. Z ustaleń niemieckiej telewizji RTL wynika, że to jednak Rosjanie stoją za tymi wydarzeniami.

Jest też wątek Polski. Pewna majętna Rosjanka, a nie Ukrainka, jak mówiono wcześniej, miała w Polsce zdobyć żaglowiec Andromeda, którym przetransportowano ładunki wybuchowe nad gazociąg. Na statku znaleziono ślady materiałów wybuchowych.