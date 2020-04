Tajemnicza decyzja w sprawie radarów dla polskiego wojska

Rozpoczynają się prace nad przeciwlotniczym systemem rakietowo-artyleryjskim (PSR-A) najkrótszego zasięgu Pilica, które są ostatnim krokiem poprzedzającym rozpoczęcie dostaw tych systemów do jednostek. W testach wykorzystano izraelski radar ELM-2106NG.

Cel – integracja

Polska specjalność?

Druga strona medalu

Czy radary PIT-Radwar nie są nowoczesne? Przecież PIT-Radwar to elektroniczne zagłębie PGZ, a produkowane tam radary zyskały uznanie światowych potentatów tego uzbrojenia. Trudno uwierzyć, że akurat w tym przypadku zrezygnowano z polskiego radaru na rzecz izraelskiego z powodów wskazanych przez ministra. Zwłaszcza, że tego rodzaju radary są na już na uzbrojeniu armii i sprawdziły się w działaniu?Skąd taka decyzja? Nieoficjalnie wiadomo, że owszem, na początku w ofercie znalazły się polskie radary, ale nie do końca odpowiadały wymaganiom wojska. Były za duże i zbyt skomplikowane jak na potrzeby baterii uzbrojonej w działka ZUR-23. Taka odpowiedź nie wszystkich przekona. Zmiana jednego z kluczowych elementów wyposażenia systemu Pilica będzie budzić wątpliwości i pytania.ELM-2106NG to taktyczny trójwspółrzędny radar 3D Air Defence produkowany przez izraelską firmę Israel Aerospace Industries Ltd. Z pewnością dobry. Zdolny do określania informacji o azymucie, elewacji i odległości do celu, pracuje w pasmie L (1-2 GHz), czyli o długości fali dłuższej niż jest wykorzystywana w radarach Soła i Bystra. Jego zasięg to nawet 100 km. Samoloty bojowe może wykrywać z 40 do 60 km, latające helikoptery z 25 km.PIT-Radwar ma integrować te radary z pozostałymi elementami systemu Pilica, zapewniając mu interoperacyjność oraz integrację z systemami rozpoznania celów swój-obcy (IFF).Natomiast stacja radarowa z aktywnym skanowaniem elektronicznym AESA Bystra, na platformie opancerzonego pojazdu Żubr, pracuje w paśmie C i może wykrywać cele na dystansie do 80 km. Ma też system do wykrywania śmigłowców w zawisie.Jest odporna na zakłócenia pasywne lub celowe, co utrudnia atak rakietowymi pociskami przeciwradarowymi (ARM). Może wykrywać cele o bardzo małej powierzchni odbicia, włącznie z pociskami moździerzowymi i określać współrzędne ich wystrzału oraz miejsca uderzenia.Być może rzeczywiście jest tak, że Bystra będzie bardziej potrzebna w systemie przeciwlotniczym Poprad, niż Pilica. Możliwe, że Bystra to trochę za dużo jak na ten system. Wcześniej zakładano, że będzie on korzystał ze zdolnej do przerzutu stacji radiolokacyjnej ZDPSR Soła.Radar ten wykrywa samoloty, ale również bezpilotowe aparaty latające oraz pociski moździerzowe na pułapie 8 km i zasięgu do 40 km. Wojsko w 2013 r. za ok. 150 mln zł kupiło 8 sensorów radiolokacyjnych Soła. Później jednak zakupów nie kontynuowano. Sołę miała zastąpić Bystra. Wyszło inaczej.Zobacz także: Rakiety kierowane laserowo. Większy efekt za mniejszą cenę Zasadniczy problem tkwi w tym, że nie ma w polskiej zbrojeniówce zbyt wielu dziedzin, w których jesteśmy w stanie osiągnąć samodzielność. Wojskowa radiolokacja może być taką polską specjalnością.Radwar jest jedną z nielicznych firm, która ma doświadczenie w konstruowaniu systemów radarowych i rozwija własne opracowania. A jak wygląda obecnie sytuacja w tym segmencie uzbrojenia?W ramach zakupionych dwóch baterii Patriot w I fazie programu Wisła dostaniemy radary amerykańskie. Zakupiliśmy ostatnio węgierskie radary rozpoznania pola walki, których wprawdzie Radwar obecnie nie produkuje, co nie znaczy że by nie mógł, podobnie zresztą jak i inne zakłady. Tu czynnik czasu może mieć znaczenie, ale niedopowiedzenia pozostają.Teraz kupimy radary izraelskie dla systemu Pilica. Jest też druga strona tego medalu, przypomnijmy, IU podpisał w grudniu 2019 r. umowę na dostawy 16 radarów Bystra za 634,9 mln zł. Będą to pierwsze w wojsku polskim stacje, ale ich dostawy zakończą się w 2025 r.We wrześniu 2018 r. MON zamówiło 11 radarów średniego zasięgu za 546 mln zł NUR-15M Odra wykrywających obiekty w przestrzeni powietrznej z odległości nawet 240 km i mogące śledzić jednocześnie 255 obiektów i wykrywać źródła zakłóceń. Eksperci oceniają, ż NUR-15M to światowy top.Polski przemysł pracuje także nad innymi radarami AESA, jak Sajna, czy stacja wstępnego wykrywania P-18PL, przeznaczona dla zestawów Narew, a być może także Wisła. Mamy więc czym się chwalić.