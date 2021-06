Tajne posiedzenie Sejmu. Hakerzy problemem polityków i wojskowych

Premier Morawiecki zwołał tajne posiedzenie Sejmu, poświęcone cyberatakom na polskich parlamentarzystów. Jednak uderzenia hakerów w polityków czy tajne zasoby instytucji, to nie tylko polski problem, ale światowy. Kradzież informacji dotyczących obronności można traktować jako nowy, groźny rodzaj broni. Nad narzędziami obrony przed hakerami pracują światowi liderzy cyfryzacji – m.in. Izrael. Czy Polska, po ostatnich doświadczeniach z hakerami, dołączy do tego grona?

Zuchwałe kradzieże odłożone w czasie

Wojska obrony cyberprzestrzeni

Rośnie budżet i liczba etatów

- Nowe konsorcjum pozycjonuje państwo Izrael, znane jako "Naród Cybernetyczny" (ze względu na swoje globalne doświadczenia eksperckie w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i związanych z OT), jako lidera w globalnej branży Cyber OT - podkreślił Gideon Weiss, wiceprezes ds. rozwoju biznesu, marketingu i strategii w dziale Rafaela Air i C4ISR Systems.Jego zdaniem Izrael szczyci się najlepszymi w swojej klasie rozwiązaniami cyberobrony. Tę unikatową wiedzę, doświadczenie i wszystkie technologie cyberbezpieczeństwa opracowane w Izraelu, konsorcjum połączy i wykorzysta, zwiększając zdolność do współdziałania i współpracy z przemysłem oraz organizacjami zajmującymi się cyberobroną.Kradzież informacji istotnych dla bezpieczeństwa i stabliności państwa to broń o tyle groźna, że zaatakowany do pewnego momentu może nie widzieć, jak dotkliwe i nieodwracalne ponosi straty, o czym przekonała się już Polska.Dopiero w 2015 r. dowiedzieliśmy się, że od 2009 r. hakerzy wykradli z resortu obrony kilkaset tysięcy maili. Urzędnicy zorientowali się jednak o ataku dopiero w 2013 r. Cyberprzestępcy mieli ułatwione zadanie przez niefrasobliwość wojskowych.Także gen. bryg. Karol Molenda przyznał niedawno, że systemy wojskowe są łakomym kąskiem dla hakerów. Codziennie są celem ataków, które testują nasze możliwości obronne, po to, aby włamać się do systemów wojskowych.Podczas szczytu NATO w Warszawie w 2016 r. potwierdzono, że obrona cyberprzestrzeni należy do podstawowych zadań kolektywnej obrony NATO, uznając cyberprzestrzeń za obszar działań militarnych.W odpowiedzi na wyzwania i zagrożenia związane z rozwojem nowych technologii Ministerstwo Obrony Narodowej w lutym 2019 r. - w ramach programu cyber.mil.pl, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa państwa i obywateli w cyberprzestrzeni - przedstawiło koncepcję budowy wojsk obrony cyberprzestrzeni oraz pakiet działań związanych z rozwojem zdolności resortu obrony narodowej w zakresie cyberbezpieczeństwa.Powołano Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, mające umożliwić pogłębienie współpracy ekspertów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz wsparcie kryptologiczne. Utworzono też Inspektorat Sił Obrony Cyberprzestrzeni.Czytaj też: Dragon dał szansę Polskiej Grupie Zbrojeniowej. Borsuk gwoździem programu W 2019 r. MON powołał pełnomocnika ds. utworzenia wojsk obrony cyberprzestrzeni. Został nim Karol Molenda, który poinformował, że Siły Obrony Cyberprzestrzeni będą docelowo odrębnym rodzajem wojsk. Ich organizacja zajmie cztery lata, ale MON chciałoby ten proces przyspieszyć.Ekosystem cyberbezpieczeństwa w MON tworzą obecnie Narodowe Centrum Kryptologii wraz z podległym Centrum Operacji Cybernetycznych, a także Inspektorat Informatyki, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Wojskowy Instytut Łączności oraz WAT i Akademia Marynarki Wojennej, która również kształci w zakresie cyberbezpieczeństwa. Cyberkomponent mają także Wojska Obrony Terytorialnej.Budżet państwowych instytucji zajmujących się cyberbezpieczeństwem w MON to ok. 800 mln zł. Na prace badawczo-rozwojowe przeznaczono kolejne 500 mln zł. Te sumy mają rosnąć z roku na rok, podobnie jak liczba etatów, która w nowej jednostce zostanie zwiększona trzykrotnie w porównaniu do planowanej.To dobra wiadomość, bo jak widać - przed polskimi specjalistami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo teleinformatyczne jest coraz więcej wyzwań.