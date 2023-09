Tak Amerykanie produkują w Polsce zbrojenia. Będą poszukiwać specjalistów

Wojna zmieniła świadomość w kraju. Należy się doposażyć, by mieć zdolności obronne i chronić granice – mówi WNP.PL Artur Wojtas, członek zarządu, dyrektor Serwisu i Prób w Locie w Polskich Zakładach Lotniczych - PZL Mielec.

Polskie Zakłady Lotnicze (PZL Mielec) są częścią amerykańskiego koncernu Lockheed Martin.

To największy zakład produkcyjny tego koncernu poza granicami Stanów Zjednoczonych.

Spółka z Mielca produkuje m.in. helikoptery Black Hawk.

Co jest dzisiaj najważniejsze w działalności przedsiębiorstwa, co stanowi o potencjale firmy?

- W mojej ocenie to szerokie zdolności w produkcji wyrobów, które mogą wesprzeć obronność. Myślę o kompleksowym podejściu: od samolotów turbośmigłowych przez śmigłowce po produkcję struktur do F-16.

Na to nakładają się nasze zdolności inżynieryjne. Potrafimy dać wsparcie naszym klientom w różnych kwestiach związanych z eksploatacją wyrobów lotniczych oraz w serwisowaniu naszych produktów - od momentu rozpoczęcia użytkowania aż do wyjścia z eksploatacji.

Trwają intensywne zbrojenia. Co możecie jeszcze zaoferować polskiej armii?

- Będąc częścią grupy Lockheed Martin, w zasadzie możemy proponować całe spektrum wyrobów i systemów związanych z obronnością. I takie zakupy są zresztą realizowane przez polskie Ministerstwo Obrony Narodowej (MON), poczynając od systemów obrony powietrznej po samoloty.

Szczególnie akcentujemy wielozadaniowość helikoptera, który może w tym samym momencie wykonywać zarówno misje związane z ewakuacją medyczną, jak i wsparcia pola walki czy zadania transportowe.

PZL Mielec produkuje m.in. śmigłowce S-70i Black Hawk

Tak samo zresztą jak wielozadaniowe samoloty, które dostarczyliśmy do MON. Marynarka używa ich do różnych misji - rozpoznawczych czy patrolowania i ochrony granic. Jesteśmy w stanie wyposażyć nasze produkty w rozmaite systemy, które są potrzebne zarówno do ochrony, zwiadu, czy prowadzenia działań uderzeniowych. Na naszych produktach możemy także instalować - na przykład - systemy z portfolio Lockheed Martin.

Jak wojna i to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, wpływa na państwa firmę?

- Wojna nie wpływa na naszą bieżącą działalność pod kątem choćby zwiększonych dostaw do Ukrainy - z tego względu, że w naszej działalności dotychczas nie skupialiśmy się na rynku ukraińskim czy szerzej - wschodnim.

Bardziej wpłynęła na to, że musimy więcej czasu spędzać i ponosić więcej kosztów związanych z opanowaniem logistyki produktowej. Widać pewne zachwiania na rynkach materiałów i komponentów, bo zmienił się na świecie przepływ materiałów i towarów - to na nas wpływa. Najpierw Covid zachwiał łańcuchami dostaw, był też potem krótki okres, gdy obserwowaliśmy podniesienie się rynku surowcowego i materiałowego czy komponentów, ale przyszła wojna i odwróciła ten trend.

Trzeba inwestować w obronność, wojna zmieniła świat

Ta wojna zmieniła jednak świadomość w kraju. Wszyscy sobie uświadomili, że należy się doposażyć i mieć zdolności obronne, by chronić granice, zarówno lądowe, morskie, jak i powietrzne. To ważna lekcja dla wszystkich i myślę, że wyciągnięte z tego wnioski pozytywnie wpływają na bezpieczeństwo kraju. I wpłyną one także na rozwój poszczególnych gałęzi przemysłu.

Jakie są w związku z tym perspektywy rozwoju przed PZL Mielec?

- Cały czas ulegają zmianie potrzeby związane z charakterem prac, jakie wykonujemy. Niewątpliwie będziemy szukać specjalistów w różnych dziedzinach - inżynierów i techników, którzy są bardziej wyspecjalizowani w instalacjach, programowaniu, przygotowaniu różnych systemów.

Ale najpierw staramy się przemyśleć, jak mają wyglądać i działać poszczególne procesy czy linie, żeby wykorzystać do maksimum posiadany potencjał firmy. Dopiero potem możemy myśleć o rozbudowie, bo inwestycja w budynki jest tu jednym z ostatnich elementów.