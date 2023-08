Tak MON chce zachęcić Polaków do służby wojskowej

Chcemy, by organizowane w całym kraju pikniki i defilada z okazji Święta Wojska Polskiego zachęciły Polaków do służby wojskowej - powiedział we wtorek szef MON Mariusz Błaszczak.

"Warto służyć w Wojsku Polskim. Dziś zadaniem podstawowym Wojska Polskiego jest podnoszenie umiejętności, są ćwiczenia, ale także jednym z podstawowych zadań jest osłona granicy, która została poddana atakowi hybrydowemu" - powiedział szef MON podczas wspólnej z wicepremierem Jarosławem Kaczyńskim konferencji poświęconej obchodom przypadającego 15 sierpnia Święta Wojska Polskiego.

Abramsy, HIMARS-y, Kraby i Patrioty będzie można zobaczyć już 15 sierpnia w Warszawie

Błaszczak zapowiedział, że 15 sierpnia na defiladzie w Warszawie będzie można oglądać nowoczesny sprzęt wojskowy m.in.: czołgi M1A1 Abrams, czołgi K2, czy wyrzutnie rakietowe HIMARS. Będzie można też obserwować nowe FA-50, samoloty bojowe F-16, śmigłowce Black Hawk, a także myśliwce F-35. Wśród sprzętu polskiej produkcji znajdą się m.in. bojowe wozy piechoty Borsuk oraz pojazdy minowania narzutowego Baobab-K.

Szef MON zachęcał do udziału w defiladzie, która odbędzie się pod hasłem "Silna biało-czerwona", by "podziękować żołnierzom za ich służbę i poczuć dumę z tego, jak rozwija się Wojsko Polskie".

Tegoroczna defilada z okazji Święta Wojska Polskiego ma być inna od poprzednich

Podczas defilady z okazji Święta Wojska Polskiego pokażemy zaawansowanie polskiej armii - mówił we wtorek w Wesołej wicepremier Jarosław Kaczyński. Podkreślał także, że każdy, kto obejrzy defiladę, zobaczy, jak polska armia wzbogaciła się w ostatnich latach.

Wicepremier Kaczyński podczas wystąpienia przed przypadającym na 15 sierpnia Świętem Wojska Polskiego podkreślał, że defilada jest kontynuacją przedwojennej tradycji, która została wznowiona przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego i zaznaczył, że tegoroczna będzie inna niż poprzednie.

"Te poprzednie pokazywały, jeśli chodzi o uzbrojenie, możliwości, stan tej armii, która jeszcze nie była zaawansowana, jeśli chodzi o modernizację. Dziś jesteśmy w stanie już pokazać, że ten proces rozbudowy i modernizacji trwa, że nie jest tylko jakąś zapowiedzią - jest czymś, co jest do pokazania, czymś, co może obejrzeć każdy polski obywatel i bardzo zachęcamy naszych obywateli, naszych rodaków, by przybyli na defiladę, by chcieli ją obejrzeć" - mówił Kaczyński. "To naprawdę będzie bardzo interesujące i sądzę, że także bardzo podnoszące nas na duchu" - zapewnił.

Kaczyński wskazał, że wiele Polaków czuje dziś obawy. "Silna armia to jest coś takiego, co powinno doprowadzić do przeświadczenia, że te obawy są bezpodstawne, że co prawda zagrożenia są - tego w żadnym wypadku nie można kwestionować - ale z drugiej strony jest właściwa reakcja ze strony polskiego państwa" - powiedział. "Sądzę, że każdy, kto tę defiladę, te różne rodzaje broni zobaczy, zobaczy jak bardzo polska armia się wzbogaciła w ciągu ostatniego okresu, będzie przeświadczony, że idziemy dobrą drogą, że obowiązki państwa są wykonywane" - dodał.