Czternaście czołgów dla pierwszej kompanii przezbrajanej na wozy Abrams przybyło w środę do portu Szczecin-Świnoujście, gdzie są rozładowywane. Uzbrojone w armatę 120 mm czołgi mają wypełnić lukę po przekazaniu sprzętu pancernego Ukrainie.

Do Polski dotarło pierwszych 14 czołgów Abrams. Trafią na wyposażenie 1. Warszawskiej Brygady Pancernej.

To pierwsza dostawa z trzech zaplanowanych na ten rok.

Łącznie Polska kupiła od Stanów Zjednoczonych 116 używanych czołgów M1A1 Abrams, a także zamówiła 4,7 mld dol. 250 Abramsów w najnowocześniejszej wersji M1A21 SEPv3.

"Dziś pierwsze elementy naszej 'pancernej kurtyny' przybyły do portu w Szczecinie - 14 czołgów Abrams jest właśnie rozładowywanych. Z każdym dniem siła polskiej armii rośnie" - poinformował na Twitterze premier Mateusz Morawiecki.

"Rząd Prawa i Sprawiedliwości oznacza wiarygodność. Dotrzymujemy słowa! Spełniamy obietnice! Bronimy Polski!" - podkreślił szef rządu. Mateusz Morawiecki przypomniał w tym kontekście, że w kwietniu - podczas wizyty w USA - mówił o tym, że już wkrótce najnowocześniejsze czołgi Abrams trafią do Polski.

Abramsy wycofane z piechoty morskiej USA trafiają do Polski

W poniedziałek szef MON Mariusz Błaszczak poinformował w TVP Info o tym, że transport pierwszych czołgów Abrams zamówionych w styczniu bieżącego roku dotrze do portu Szczecin-Świnoujście. Chodzi o czołgi wycofane z piechoty morskiej USA, które Polska kupiła w styczniu br. Szef MON dodał wówczas, że w pierwszej dostawie znajdzie się 14 czołgów - jedna kompania, w tym roku zostaną dostarczone dwie kolejne, co pozwoli skompletować batalion czołgów, a kolejny ma zostać dostarczony w przyszłym roku.

Błaszczak przypomniał, że w przyszłym roku mają także dotrzeć pierwsze czołgi z 250 fabrycznie nowych wozów w najnowszej wersji, zamówionych w 2022 roku. W kwietniu ub.r. Polska zamówiła za 4,7 mld dol. 250 Abramsów w najnowocześniejszej wersji M1A21 SEPv3, które mają zostać dostarczone w latach 2024-2026.

W porcie w Szczecinie wyładowano w środę 14 czołgów Abrams dla pierwszej z polskich kompanii przezbrajanych na te wozy. Pierwszy batalion Abramsów zasili 1. Warszawską Brygadę Pancerną, obecnie uzbrojoną w Leopardy, wchodzącą w skład 18. Dywizji Zmechanizowanej. W przekazaniu pierwszej partii czołgów M1A1 Abrams żołnierzom Wojska Polskiego wziął udział minister obrony narodowej.

Abramsy zamkną Bramę Brzeską i będą zaporą nie do przebicia

- Nasze załogi z 1. Warszawskiej Brygady Pancernej wchodzące w skład 18. Dywizji Zmechanizowanej, tej żelaznej dywizji odpowiedzialnej za bezpieczeństwo wschodniej Polski, już są przeszkolone. A więc zaraz przejmą te czołgi, trafią one na wyposażenie i będą stanowiły zaporę nie do przebicia. One zamkną Bramę Brzeską - oświadczył Mariusz Błaszczak.

Przypomniał, że polskim zadaniem jest zamknięciem tej bramy, odstraszenie agresora i spowodowanie, by nie wtargnął on na ziemię polską.

Szef MON podkreślał ponadto, że Polska to pierwsze państwo poza USA, które będzie miało czołgi Abrams w najnowszej wersji.

Uzbrojone w armatę 120 mm czołgi mają wypełnić lukę po przekazaniu sprzętu pancernego Ukrainie. Umowę na 116 czołgów M1A1 Abrams oraz sprzęt towarzyszący minister Błaszczak zatwierdził w styczniu br. To pierwsze z Abramsów, zamówionych przez Polskę, która wcześniej kupiła też 250 czołgów w najnowszej wersji.

Wartość umowy to ok. 1,4 mld dolarów netto, z czego blisko 200 mln USD pokrywa strona amerykańska w ramach przyznanych Polsce środków pomocowych. Dostawy czołgów i pozostałego sprzętu przewidziano na lata 2023-24. Czołgi, używane wcześniej przez Korpus Piechoty Morskiej USA, przechodzą szczegółowy przegląd, są przystosowywane do polskich wymagań i dostarczane z wyzerowanymi przebiegami. W tym roku będą jeszcze dostarczone dwie kolejne kompanie.

W styczniu br. MON zawarło umowę na dostawę 116 czołgów M1A1 Abrams oraz sprzętu towarzyszącego, w tym 12 wozów zabezpieczenia technicznego M88 Hercules, mostów szturmowych i wozów dowodzenia. USA zgodziły się także sprzedać Polsce amunicję, w tym pociski podkalibrowe z rdzeniem ze zubożonego uranu.

Zakup 116 Abramsów wycofanych z korpusu Marines został dokonany, aby przyspieszyć uzupełnianie sprzętu po donacjach na rzecz Ukrainy.

Polska kupiła Abramsy jako pierwszy kraj europejski i pierwsze państwo NATO poza Stanami Zjednoczonymi.