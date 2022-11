Tarcza nad Polską nadal w budowie. Ale bez niemieckich systemów

Rosyjskie rakiety i drony niszczące ukraińską infrastrukturę pokazują znaczenie nowoczesnej tarczy przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Co zrobiono, by zbudować taki system w Polsce?

Minister obrony Niemiec Christine Lambrecht ogłosiła 21 listopada, że chce wesprzeć Polskę systemem obrony Patriot.

- Zaproponowaliśmy Polsce wsparcie w zabezpieczeniu jej przestrzeni powietrznej naszymi myśliwcami Eurofighter i systemami obrony powietrznej Patriot - powiedziała Lambrecht.

- Propozycja przekazania Polsce przez Niemcy systemów Patriot to ważny gest sojuszniczy; chcielibyśmy, żeby te zestawy obrony przeciwrakietowej znalazły się blisko granicy z Ukrainą - mówił prezydent Andrzej Duda. Ostatecznie jednak niemieckie wsparcie do Polski nie trafi.

Mariusz Błaszczak, wicepremier i minister obrony narodowej, poinformował 14 listopada, że zbudowaliśmy wielowarstwowy system obrony przeciwlotniczej. Mamy Pioruny, zestawy Pilica, Małą Narew, Patrioty. Nasze niebo, jak zapewnił Błaszczak, jest dziś bezpieczne.

Prawda, ale diabeł - jak zawsze - tkwi w szczegółach. Warto postawić stanie, czy rzeczywiście zrobiliśmy wszystko, by system obrony polskiego nieba - nazywany Tarczą Polski - był szczelny i niezawodny. Odpowiedź na to pytanie stała się szczególnie ważna po upadku rakiety produkcji rosyjskiej na przygraniczną wieś Przewodowo w pobliżu Hrubieszowa, która zabiła dwóch mężczyzn.

Do niedawna obronę nieba nad Polską zapewniały nasze przestarzałe systemy przeciwlotnicze, takie jak S-125 Newa, której pociski mogą zwalczać cele powietrzne na pułapie do 10 km (ich produkcja rozpoczęła się w 1959 r.), 2K12 KUB (z początku lat 60. XX w.) czy 9K33 OSA.

System ten był modernizowany. OSA jest wyposażona w system REGA 2 umożliwiający dowiązanie topograficzne położenia za pomocą systemu GPS, co pozwala na pełne zobrazowanie sytuacji w powietrzu i przekazywanie danych.

Powinien być to zatem system lepszy od tych używanych przez Armenię, które w wojnie z Azerbejdżanem okazały się nieskuteczne. Może z jego wykorzystaniem zwalczać cele na pułapie nawet do 12 km. Część z tych polskich systemów przeciwlotniczych mogła zostać przekazana Ukrainie.

Polskie wojsko dysponuje też dobrymi pociskami bardzo krótkiego zasięgu (MANPADS), jak Grom czy Piorun, uznawany za jeden z najlepszych. To jednak nadal nie wystarczy.

Tarcza rakietowa, która będzie chronić Polskę, składa się z trzech poziomów

Oczami systemu jest sześć radarów dalekiego zasięgu, które nadzorują przestrzeń powietrzną i zbierają informacje o sytuacji w promieniu kilkuset kilometrów od Polski. Przekazywane przez nie dane uzupełniane są informacjami z systemów sojuszniczych, m.in. uzyskiwanych przez samoloty rozpoznawcze typu AWACS oraz drony.

Ale oczy to zbyt mało, by mówić o funkcjonującym systemie. Przypomnijmy, jak docelowo ma wyglądać nadal budowana tarcza rakietowa. Składa się ona z trzech poziomów. Najwyższe piętro stanowi program Wisła, w którym kupiliśmy systemy przeciwrakietowe średniego zasięgu do 100 km Patriot.

Niższym piętrem tej są rakiety krótkiego zasięgu, które kupujemy w programie Narew. Mogą one niszczyć cele powietrzne do 25 km.

Najniższe piętro to naramienne rakiety przeciwlotnicze Piorun o zasięgu 3,5 km oraz Grom, również umieszczone na pojazdach, a także artyleria lufowa. Systemy te mają zwalczać rakiety balistyczne, pociski manewrujące, samoloty, śmigłowce i drony.

Systemy średniego i krótkiego zasięgu ochrony polskiego nieba są już w Polsce

Wojskowi i analitycy przypominają, że system ochrony polskiego nieba jest dopiero w budowie. Przez ostatnie lata robiliśmy to raczej bez pośpiechu. Po trzech latach negocjacji w 2018 r., w podzielonym na etapy programie Wisła, kupiliśmy dwie baterie Patriot za 4,75 mld dol. (ponad 20 mld zł).

Wcześniej MON obiecywało, że będziemy mieli ich 8 za 30 mld zł. Ze sfinalizowaniem II etapu Wisły na zakup kolejnych 6 baterii długo zwlekaliśmy. Sytuacja zmieniła się dopiero po agresji Rosji na Ukrainę. W maju 2022 r. Polska wystąpiła z zapytaniem o zakup kolejnych 6 baterii Patriot dla 3 dywizjonów przeciwlotniczych.

W przyszłym roku ma zostać podpisana umowa. Ale ich otrzymanie to kwestia wielu lat. Do Polski trafiła natomiast pierwsza bateria Patriotów z pierwszej fazy umowy na Wisłę. W przyszłym roku ma uzyskać gotowość operacyjną. Druga bateria trafi do polskiej armii w 2023 r.

16 mobilnych wyrzutni M903 Patriot to niewiele, jak na nasze potrzeby. Kupiliśmy też 208 pocisków PAC-3 MSE (+ 11 egz. do testów), 4 radary AN/MPQ-65 wraz z system zarządzania obroną powietrzną IBCS. Każda wyrzutnia przenosi 12 pocisków. Te, które kupiliśmy, nie wystarczą nawet na półtorej salwy.

Najwięcej sukcesów mamy w budowaniu najniższej przeciwlotniczej warstwy ochronnej

Przyspieszył też program przeciwrakietowy krótkiego zasięgu Narew. Tu chcemy kupić 23 baterie (prawie 400 wyrzutni). Umowę na ich dostawę szef MON Mariusz Błaszczak podpisał we wrześniu 2021 r.

W kwietniu następnego roku MON podpisało umowę na dostawę elementów systemu Narew dotyczącą dostaw w latach 2022-2023 dwóch jednostek ogniowych (tzw. Mała Narew). Każda bateria to trzy wyrzutnie iLauncher z pociskami CAMM produkowane przez brytyjski oddział europejskiej grupy MBDA.

W każdej baterii będą też polskie elementy, stacja radiolokacyjna Soła, system kierowania uzbrojeniem polskiej produkcji i pojazdy transportowo-załadowcze. Pierwsza jednostka ogniowa jest już w Polsce.

Najlepiej udaje się budowa najniższej przeciwlotniczej warstwy ochronnej. Nasze Pioruny sprawdzają się w Ukrainie. Mesko ma w przyszłym roku wyprodukować 1 tys. takich rakiet.

Do żołnierzy trafił też samobieżny zestaw przeciwlotniczy bardzo krótkiego zasięgu Poprad, produkowany przez PIT-Radwar na platformie kołowej 4x4 AMZ Żubr-P, uzbrojony w 4 wyrzutnie pocisków Grom/Piorun.

Dzięki wyposażeniu w termowizję i dalmierz laserowy, Poprad może być wykorzystywany do niszczenia celów powietrznych w dzień i w nocy na pułapie do 5,5 km.

Żołnierze mają też indywidualne, naramienne wyrzutnie tych pocisków (MANPADS) oraz zestawy artyleryjskie Pilica, których kluczowym uzbrojeniem jest Zestaw Rakietowo-Artyleryjski ZUR-23 Jodek.

Oprócz armaty kal. 23 mm Jodek składa się z głowicy optoelektronicznej GOS-1 z kamerą termowizyjną, telewizyjną i dalmierzem laserowym oraz z dwóch wyrzutni pocisków rakietowych Grom. Armaty mają skuteczny zasięg ognia do 2,5 km dla celów powietrznych i 2 km dla lądowych.

Do końca 2021 r. na uzbrojeniu SZ RP znalazło się 79 Popradów, nazywanych też „zabójcami dronów”. Wojsko ma też zestawy przeciwlotnicze bardzo krótkiego zasięgu Pilica, każdy z sześcioma zestawami ZUR-23 Jodek.

Zadaniem systemów ochrony powietrznej jest obrona infrastruktury krytycznej i stanowisk dowodzenia

Wojskowi przypominają, że tarcza powietrzna nie ochroni całej Polski. Trzeba by kupić ogromne ilości takich systemów i rakiet do nich. A to byłoby zbyt kosztowne. Nawet najbardziej zaawansowany - według specjalistów - izraelski system Iron Dome nie daje takiej ochrony. Co więcej, ignoruje on rakiety, których parametry wskazują, że nie kierują się na miasta czy obiekty kluczowe. Tak więc fakt, że rakieta trafiła w Polskę, nie znaczy, że nie zadziałał nasz system przeciwlotniczy czy NATO-wski, co sugerują rosyjscy propagandyści.

Pocisków padających na pola kukurydzy nikt nie będzie zestrzeliwał, nawet kiedy będziemy mieli gotowe wyrzutnie pocisków średniego i krótkiego zasięgu. Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych przypomina, że zadaniem tych systemów jest m.in. obrona infrastruktury krytycznej.

Amerykanie mają ponad 400 Patriotów. 10 baterii tych systemów stacjonuje w Europie

To jednak nie znaczy, że nie ma potrzeby przyspieszenia działań związanych z obroną przeciwlotniczą. Dobrze, że możemy liczyć na systemy przeciwlotnicze sojuszników. Już obecnie bateria amerykańskich Patriotów strzeże lotniska w Jasionce, gdzie stacjonują amerykańscy spadochroniarze.

W Polsce jest też najnowszy system obrony przeciwrakietowej krótkiego zasięgu Sky Sabre, każdy z ośmioma rakietami CAMM, przysłany do Polski przez Brytyjczyków. Może on jednocześnie śledzić do 1000 różnych obiektów. System ten został wybrany przez Polskę w ramach programu Narew.

"To ważny gest", ale niemieckie Patrioty mogą stać po ukraińskiej stronie granicy

Po upadku rakiety w Przewodowie Niemcy zaproponowały nam wsparcie w zabezpieczeniu przestrzeni powietrznej z wykorzystaniem samolotów Eurofighter i systemów obrony powietrznej Patriot. Wybraliśmy Patrioty. Wicepremier i szef MON Mariusz Błaszczak, jak i prezydent Andrzej Duda przyjęli tę propozycję z satysfakcją.

Patrioty miały stanąć na wschodzie Polski. Ostatecznie jednak do Polski nie trafią. Mariusz Błaszczak napisał na Twitterze, że po kolejnych atakach rakietowych Rosji, zwrócił się do strony niemieckiej, aby proponowane Polsce baterie Patriot zostały przekazane Ukrainie i rozstawione przy zachodniej granicy.

Na inne dodatkowe systemy trudno liczyć. Amerykanie, po upadku pocisku rosyjskiego w Polsce, powiedzieli, że na razie nie będą zwiększać swoich wojsk w Polsce.

Trudno też liczyć na wprowadzenie zakazu lotów wzdłuż granicy Ukrainy z Polską, gdyż to oznaczałoby konfrontację z Rosją. Niewykluczone jednak, że gdyby sytuacja się pogorszyła, takich systemów dostaniemy więcej.

Z każdym rokiem powinno przybywać w Polsce nowoczesnych, skutecznych systemów przeciwlotniczych. Jeśli uda się podpisać szybko planowane umowy, to za 5-6 lat mamy mieć jeden z najnowocześniejszych systemów obrony przeciwlotniczej. Na początku przyszłej dekady byłby to system kompletny.