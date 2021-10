Te maszyny mogą zastąpić wysłużone w polskim wojsku Mi-24

Jak poinformowało Dowództwo Systemów Powietrznych Marynarki Wojennej NAVAIR (Naval Air Systems Command), Bell Textron przekazał pierwszy z 12 śmigłowców AH-1Z Viper przeznaczonych dla Bahrajnu. Umowę na zakup tych maszyn zawarto w 2019 r. Śmigłowiec trafi do zamawiającego na początku 2022 r. Bell oferuje ten rodzaj helikopterów również Polsce w programie śmigłowców szturmowych Kruk. Co to za maszyna?

Umowa, którą zawarł Bahrajn na mocy kontraktu FMS, czyli za pośrednictwem władz federalnych Stanów Zjednoczonych, przewiduje zakup 12 śmigłowców Viper z pakietami uzbrojenia i wyposażenia oraz symulatorem do szkolenia pilotów.

Śmigłowce te trafiły też na wschodnią flankę NATO. W 2020 r. Republika Czeska zakupiła 4 takie śmigłowce uderzeniowe oraz 8 maszyn wielozadaniowych UH-1Y Venom.

Vipery są też oferowane siłom zbrojnym Rumunii oraz Polsce w programie śmigłowca szturmowego Kruk - jako następcy używanych przez WP maszyn uderzeniowych Mi-24 D.