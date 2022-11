Tego jeszcze w tej wojnie nie było. Nokaut rosyjskiej artylerii pod Chersoniem

Bardzo ciężkie walki toczą się w obwodzie donieckim. Rosjanie zajęli wieś Pawliwkę. Ukraińcy w z wielkim trudem utrzymują pozycje w okolicach Jehoriwki. Kluczowe walki toczą się na południu, w rejonie Chersonia i Nowej Kachowki. Rosjanie umacniają tam obronę i kontratakują.

Po zajęciu Pawliwki żołnierze rosyjscy 155 Brygady Piechoty Morskiej obwiniali swoich dowódców, że mimo niekorzystnej sytuacji strategicznej wymusił atak na tę wieś, w którym zginęło 300 ludzi.

Intensyfikacja rosyjskich ataków w obwodzie donieckim powoduje znaczne straty wśród zmobilizowanych żołnierzy bez dostatecznego przeszkolenia. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy zginęło tam też 500 żołnierzy z tzw. Grupy Wagnera, którzy uważają się za elitę wojsk rosyjskich.

W obwodzie chersońskim Ukraina zdobyła przewagę w artylerii. Oznacza to, że rosyjska artyleria jest znokautowana, psuje się popada w ruinę, bo ma swój czas eksploatacji, który się kończy.

Według Pawła Łuzina, rosyjskiego analityka ds. stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa, stypendysty w Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, jest to sytuacja, której nie było we wszystkich poprzednich ośmiu miesiącach wojny. - To nowa i ważna sytuacja - uważa analityk.

Z kolei brytyjski wywiad wskazuje, że rosyjskie siły powietrzne są w całkowitej rozsypce. Ciągły brak przewagi powietrznej Rosji jest prawdopodobnie potęgowany przez słabe wyszkolenie, utratę doświadczonych załóg i silną obronę przeciwlotniczą Ukrainy. Taki stan potrwa przez najbliższe miesiące.

Kluczowi urzędnicy Kremla zmieniają retorykę dotyczącą użycia broni jądrowej

Kluczowi urzędnicy Kremla zaczęli zmieniać retorykę dotyczącą użycia broni jądrowej. Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ) wydało oświadczenie o zapobieganiu wojnie nuklearnej stwierdzając, że Rosja ściśle i konsekwentnie kieruje się postulatem niedopuszczalności wojny nuklearnej, w której nie może być zwycięzców.

USA przygotowały kolejny pakiet pomocy dla Ukrainy o wartości 400 mln dol. W jego ramach na Ukrainę trafi 45 zmodernizowanych czołgów T-72 z zapasów armii czeskiej.

Na Ukrainę dotarły właśnie dwie baterie pocisków przeciwlotniczych NASAMS

Amerykanie sfinansują też remont kolejnych 45 czołgów tego typu, co oznacza łącznie dostawę 90 czołgów. Ukraina otrzyma także 250 pojazdów opancerzonych M1117, 40 kutrów opancerzonych, 1100 dronów Phoenix Ghost oraz wyrzutnie i rakiety systemu Hawk.

Dostawy pocisków Hawk zadeklarowała także Hiszpania. Na Ukrainę dotarły już dwie baterie pocisków przeciwlotniczych NASAMS. Docelowo, Ukraina ma otrzymać 8 baterii tych systemów.

W prasie zachodniej coraz więcej informacji o tym, ze władze USA i NATO uważają, że Ukraina może rozpocząć negocjacje z Rosją po tym, jak obrońcy kraju uwolnią okupowany przez wojska rosyjskie Chersoń.