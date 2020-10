Tegoroczny budżet obronny ma być większy o 3 mld zł. Nie wszyscy się cieszą

Zgodnie z harmonogramem 7 października 2020 r. w Sejmie, prócz II czytania projektu budżetu na 2021 r., posłowie będą debatować nad nowelą tegorocznego budżetu, przewidującego deficyt w wysokości ponad 109 mld zł. Na obronę narodową w 2020 r. zaplanowano ponad 49 mld zł. Rząd chce zwiększyć tegoroczny budżet MON o dodatkowe 3 mld zł. To dobra wiadomość. Dlaczego zatem nie wszyscy się z tego cieszą?

Wojsko potrzebuje intensywnej modernizacji

Kto dostanie pieniądze?

Twierdzi, że zapisów regulujących te kwestie trzeba przestrzegać, bo to norma ustawowa. I nasze zobowiązanie w stosunku do NATO. Jeśli jest tak, że z punku widzenia finansów państwa, przy braku jakichś innych, specjalnych przeciwwskazań można te środki zwiększyć ponad określony ustawą wskaźnik, to bardzo dobrze. Z jednej strony...Kłopot w tym, że obecnie, w tych szczególnych warunkach, w jakich znaleźliśmy się z powodu epidemii koronowirusa, wysokość tego wskaźnika jest utrzymywana poprzez zadłużanie państwa. Należy się zatem zastanowić, czy rzeczywiście - z uwagi na stan finansów publicznych - jest to obecnie najlepsze działanie? Czy nie lepiej skoncentrować się na zwalczaniu pandemii?- Odpowiedzialność za finanse bierze na siebie ten rząd. Problem w tym, że podniósł on wydatki poprzez zwiększenie deficytu budżetowego, który w tym roku będzie rekordowy i ma wynieść ponad 109 mld zł. W związku z tym pojawia się pytanie, czy akurat w obecnej sytuacji, kiedy gabinet Zjednoczonej Prawicy zadłuża nas tak straszliwie w związku z kryzysem gospodarczym i walką z COVID-19, zwiększenie budżetu na obronność powinno nastąpić - zastanawia się Mroczek.Michał Jach, przewodniczący Komisji Obrony Narodowej nie ma wątpliwości, że pieniądze te są armii bardzo potrzebne. - Wojsko potrzebuje intensywnej modernizacji. Każde środki, jakie dostaje Ministerstwo Obrony Narodowej na ten cel, są bardzo ważne. I nie są to zmarnowane pieniądze - zapewnia Michał Jach, przewodniczący Komisji Obrony Narodowej.Zobacz także: Polska zbrojeniówka liczy zyski. Cztery duże kontrakty w jeden dzień

Dodaje, że obecny stan armii jest taki m.in. przez Platformę Obywatelską, która przez 8 lat, kiedy rządziła, nie wykorzystała z budżetu obronnego 12 mld zł. - Oddano 12 mld zł do budżetu państwa. Za te pieniądze mielibyśmy prawie 40 samolotów F-16 więcej. I teraz oni politycy Platformy krytykują rząd Prawa i Sprawiedliwości za to, że dał dodatkowe pieniądze na obronę narodową! - oburza się Michał Jach. - To jest łotrostwo. Nie ma drugiej takiej opozycji wśród naszych sojuszników, która krytykowałaby zwiększenie budżetu obrony narodowej. Tego po prostu nie da się komentować. To irytuje - dodaje poseł.Nie przeczy, że pewnie można by z powodu koronawirusa odłożyć zakupy dla wojska nawet na 20 lat. Po co się tym przejmować? Tylko czy to miałoby sens? - To jakaś bzdura! Ci, którzy krytykują zwiększenie budżetu obrony narodowej na modernizację, to jest jakaś nowa Targowica - mówi ostro i ryzykownie. - Te pieniądze nie będą przejedzone. Być może wszystkie przeznaczone zostaną na zamówienia w polskim przemyśle zbrojeniowym, czyli na walkę z problemami spowodowanymi epidemią koronawirusa w przemyśle zbrojeniowym - zapewnia Jach.Uważa, że każdy, kto to krytykuje, działa na szkodę sił zbrojnych i bezpieczeństwa państwa, a po drugie - na szkodę polskiej gospodarki. - Niech krytycy nie przeszkadzają rządowi, to na pewno da on sobie również radę w walce z koronawirusem - dopowiada.Mimo że Michał Jach przekonuje, iż dodatkowe pieniądze trafią w większości do polskiego przemysłu, według posła lewicy Tomasza Treli nie jest to wcale takie jednoznaczne. Nie brakuje bowiem opinii, że dodatkowe 3 mld zł dołożone do budżetu obronnego mogą pójść na spłatę zagranicznych zobowiązań, m.in. należności za F-35. Możemy nadpłacić ustalone należności, przez co w kolejnych latach obciążenia będą niższe... A jeśli tak, to czy trzeba to robić z deficytu?