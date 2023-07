Tej broni Ukraina od Bułgarii nie dostanie. Premier: jest potrzebna w naszym kraju

Bułgaria nie wyśle walczącej z Rosją Ukrainie sprzętu wojskowego, który jest potrzebny w naszym kraju - zapewnił w piątek w parlamencie premier Bułgarii Nikołaj Denkow.

Denkow odpowiedział na interpelacje poselską wywołaną wcześniejszą wypowiedzią ministra obrony Todora Tagerewa.

Tagarew poinformował, że podczas czwartkowej wizyty w Sofii prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przedstawił stronie bułgarskiej listę sprzętu wojskowego i uzbrojenia, którego potrzebuje jego kraj. Na liście zawarte było "wszystko oprócz statków powietrznych" - stwierdził minister.

Premier Denkow potwierdził słowa ministra Tagarewa, lecz zapewnił, że "Bułgaria nie wyśle Ukrainie żadnego sprzętu, którego brak odbyłby się negatywnie na zdolnościach obronnych kraju".

"Wszystko, co przygotowujemy do przekazania Ukrainie, uzgadniane jest wspólnie z siłami zbrojnymi. Nie zostanie wysłane nic, co naruszyłoby możliwości obronne naszego kraju zgodnie z wymaganiami wojskowymi i wojskowo-technicznymi" - stwierdził premier.

Bułgaria nie przekaże Ukrainie systemów obrony powietrznej S-300

Denkow zapewnił, że Bułgaria nie przekaże Ukrainie systemów obrony powietrznej S-300, ponieważ nie posiada ich zamiennika, a gwarantują one bezpieczeństwo kraju, w tym elektrowni atomowej w Kozłoduju.

"Z pewnością nie przekażemy systemów obrony przeciwlotniczej, co sprawiłoby, że niebo nad Bułgarią byłoby bezbronne" - podkreślił premier.

Analogiczne stanowisko przedstawił prezydent Bułgarii Rumen Radew w czasie czwartkowego spotkania z prezydentem Zełenskim.