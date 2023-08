Tekturowe drony z Australii w natarciu. Rosjanie przekonali się o ich skuteczności

Prezentujemy najnowsze informacje z wojny na Ukrainie. Siły ukraińskie nie tylko się bronią, ale też kontratakują. Na Białorusi wciąż przebywa kilka tysięcy wagnerowców. Rząd Polski i kraje bałtyckie zagroziły zamknięciem przejść granicznych.

Ukraińskie MON poinformowało, że siły ukraińskie wytrzymują ataki Rosjan i bronią się, jednocześnie kontratakując na kierunku Bachmutu.

Trwają ataki na cele w Rosji. Ukraińskie drony atakowały w obwodzie tulskim oraz biełgorodzkim, a lotnisko w Kursku zostało zaatakowane przez tekturowe drony z Australii.

Rosjanie po raz kolejny straszą państwa Zachodu, wskazując na ich rosnące zaangażowanie w konflikt wokół Ukrainy.

Siły ukraińskie po wyzwoleniu Robotyne odniosły sukcesy na południowy wschód od tej miejscowości oraz posunęły się w pobliżu Werbowe.

Wiceminister obrony Ukrainy Hanna Maliar poinformowała, że 28 sierpnia siły ukraińskie wyparły siły rosyjskie z pozycji na wschód od Kliszczejowki (7 km na południowy zachód od Bachmutu) i poczyniły nieokreślone postępy w pobliżu Orichowa-Wasyliwki (11 km na północny zachód od Bachmutu).

Instytut Studiów nad Wojną podał, że dowództwo wojskowe Rosji w dalszym ciągu wykorzystuje swoje elitarne siły powietrzno-desantowe do obrony najbardziej wrażliwych pozycji przed ukraińską kontrofensywą.

Minister obrony Ukrainy zapewnia, że wszystko idzie zgodnie z planem, choć Rosjanie próbują odwrócić uwagę Ukraińców atakami na północy, zabrali oddziały z frontu na południu, gdzie trwa kontrofensywa i przerzucili je na atakowane odcinki frontu.

Podkreśla, że siły ukraińskie wytrzymują atak i bronią się, jednocześnie kontratakując na kierunku Bachmutu (obwód doniecki). Ołeksij Reznikow zapewnił, że Ukraińcy notują postępy.

Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej poinformowało, że dziś rano Ukraina przeprowadziła kolejne ataki dronów na cele w obwodzie tulskim. Wszystkie drony lecące na Tułę zostały podobno zniszczone. Dwa kolejne miały zostać zestrzelone nad obwodem biełgorodzkim.

Drony to obecnie najważniejsza broń, jaką mają w arsenałach obie walczące strony

Ukraińska Prawda poinformowała, że wczoraj wieczorem Rosjanie ostrzelali Toretsk w obwodzie donieckim amunicją kasetową z przeciwlotniczego systemu artylerii rakietowej Uragan. Są zabici i ranni wśród cywilów.

Po ataku na Moskwę Ukraińcy przeprowadzili atak dronów na lotnisko w Kursku za pomocą przynajmniej 16 australijskich dronów wykonanych z tektury, które uszkodziły samoloty oraz systemy przeciwlotnicze Pancyr-S1 i S-300.

Rosjanie zniszczyli trzy z nich. Oprócz systemów przeciwlotniczych drony zniszczyły też rosyjskie samoloty Su-30 oraz MiG-29. Australijskie drony PPDS (Precision Payload Delivery System), lekkie i łatwe w transporcie, zgodnie z założeniem, miały dostarczać na front amunicję, żywność i medykamenty. Ukraińcy przerobili je na drony kamikadze.

Siły rosyjskie atakowały Ukrainę. Wystrzeliły cztery rakiety manewrujące Kalibr z Morza Czarnego i dwie rakiety manewrujące Kh-59 nad okupowanym obwodem chersońskim w kierunku Krzywego. Ukraińska obrona powietrzna zniszczyła dwie rakiety Kalibr. Pozostałe rosyjskie rakiety uderzyły w cywilny obiekt przemysłowy w obwodzie połtawskim.

Mychajło Romanow, ekspert Charkowskiej Grupy Obrony Praw Człowieka powiedział, że według ukraińskich obrońców praw człowieka Rosjanie zabili w Mariupolu prawie 100 tys. ludzi. Grupa chce zwrócić się do Międzynarodowego Trybunału Karnego w tej sprawie.

Na Białorusi wciąż przebywa kilka tysięcy wagnerowców. Rząd Polski grozi, że zamknie przejścia graniczne z Białorusią, jeśli dojdzie do poważniejszych incydentów na polskiej granicy.

Przywódca rosyjskiej nacjonalistycznej organizacji paramilitarnej aresztowany w Finlandii

Prowokacji obawiają się też państwa bałtyckie, które razem z Polską domagają się od Białorusi wydalenia wagnerowców z jej terytorium. Najemnicy Grupy Wagnera popełniali najokrutniejsze zbrodnie, ale może się okazać, że prezydent Rosji będzie mieć jeszcze większe problemy z prywatnym wojskiem.

Ten problem to Jan Pietrowski, ps. Sławian, jeden z szefów paramilitarnej grupy neonazistowskiej Rusicz, słynącej z okrucieństwa, podobnie jak wagnerowcy.

W 2014 r zamordowali m.in. ukraińskiego żołnierza wziętego do niewoli. Na twarzy wycięli mu swój symbol, a do gardła włożyli ukraińską flagę. Podobnie jak wagnerowcy to zawodowcy, którzy uczestniczyli w niejednym konflikcie.

Pietrowski jest poszukiwany listem gończym na całym świecie. Aresztowano go w Finlandii. Ukraina domaga się jego ekstradycji za zbrodnie w Donbasie, popełnione przed dekadą. Natomiast grupa jego żołnierzy grozi porzuceniem walk na froncie, jeśli Moskwa nie pomoże ich wodzowi.

Ukraiński wywiad wojskowy uważa, że Rosjanie oszczędzają latem swoje rakiety, by zgromadzić zapasy, aby jesienią zaatakować mocniej ukraińską infrastrukturę energetyczną. Takie ataki mogą się rozpocząć już pod koniec września.

Odwołano rosyjskie manewry strategiczne pod kryptonimem Zapad 23

Rzeczniczka MSZ Rosji Maria Zacharowa wydała oświadczenie w sprawie informacji o przekazaniu Ukrainie śmigłowców bojowych i samolotów F-16 oraz śmigłowców sowieckiej konstrukcji Mi-24V/35, które zadeklarowały Czechy.

Oświadczyła, że plany państw Zachodu wskazują na ich rosnące zaangażowanie w konflikt wokół Ukrainy. Zachód zalewa zbrodniczy reżim w Kijowie bronią, szkoli ukraińskie wojska oraz wysyła najemników i wywiad do Ukrainy.

Rosja najprawdopodobniej odwołała planowane na wrzesień połączone manewry strategiczne państw Wspólnoty Niepodległych Państw pk. Zapad 23 organizowane co 4 lata. Ostanie takie największe rosyjskie manewry od czasów sowieckich odbyły się w 2021 r.

Brytyjskie ministerstwo obrony przypomina o wojnie w Ukrainie, w którą zaangażowane są bardzo duże siły rosyjskie. Ćwiczenia, które miałyby charakter pokazowy, mogłyby okazać się klapą z powodu braków kadrowych oraz niedoboru sprzętu.

Szwajcarska firma RUAG nie sprzeda 96 czołgów, które docelowo miały trafić do Ukrainy. Miejscowe władze zablokowały transakcję, a dodatkowo postanowiły wszcząć dochodzenie mające na celu dokładne sprawdzenie ostatnich działań koncernu.

RUAG posiada 96 czołgów Leopard 1A5, które kilka lat temu kupił we Włoszech i przechowuje je w jednym z tamtejszych magazynów. Kilka miesięcy temu Niemcy zdecydowali się odkupić te Leopardy. Ostatecznie rozmowy z firmą Rheinmetall zakończyły się fiaskiem. Decyzja argumentowana jest przez szwajcarski rząd polityką neutralności.

Zatopione promy mają ochronić Most Krymski przed ukraińskimi bezzałogowcami

Ukraiński wywiad wojskowy poinformował, że Rosja zdecydowała się na zatopianie siedmiu promów w Cieśninie Kerczeńskiej w celu ochrony Mostu Krymskiego przed atakami. Rosjanie liczą, że zapewnią one podwodny pas ochronny, który uniemożliwi atakowanie mostu za pomocą łodzi bezzałogowych.

Z kolei królewieckie media informują, że mieszkańcom ich obwodu żyje się coraz trudniej. Jako przykład podają ceny paliwa, które jeszcze niedawno kosztowało 2 zł za litr.

Po podwyżce w wakacje cena litra oleju napędowego kosztuje 60 rubli (2,60 zł), a benzyny 95 już 57 rubli (2,50 zł). Dla nas to nadal niewiele, ale dla mieszkańców Królewca, których średnia pensja wynosi 49 tys. rubli (2,1 tys. zł) to już drogo, jak nigdy wcześniej.

Papież Franciszek, który był wcześniej krytykowany za namawianie młodych ludzi do obrony jako dziedziców wielkiej Rosji, znowu powiedział o Rosjanach, że są spadkobiercami Matki Rosji. - Idźcie z nią naprzód. I dziękuję wam za wasz sposób bycia - dodał papież. Ukraina jest oburzona. Zarzuca mu imperialistyczną propagandę.