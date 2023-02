Testy nowych pocisków przeciwpancernych Javelin wstrzymane. Nie wypadły najlepiej

Po zeszłorocznych, nieudanych próbach, spółka Joint Venture Javelin firm Lockheed Martin i Raytheon, które pracują nad nowym pociskiem Javelin G, poinformowała o zawieszeniu testów tego pocisku na czas nieokreślony. Polska też ma te systemy i chce kupić kolejne.

Rozwój i testy w locie przyszłego wojskowego modelu Javelin G zostały wstrzymane na czas nieokreślony.

Stało się to pod koniec 2022 r., po awarii, jakiej uległ pocisk podczas lotu testowego. Wciąż nie zidentyfikowano przyczyny problemów.

Javelin G, oznaczony jako FGM-148G, to nowy pocisk o zasięgu do 2,5 km. System obejmuje wyrzutnię, zespół baterii i elektroniczny moduł naprowadzający.

Choć testy pocisku Javelin G zawieszono w 2022 r. Armia dopiero przed kilkoma dniami potwierdziła, że trwa wciąż dochodzenie, mające wyjaśnić, co spowodowało anomalię.

Według Breaking Defense, przedstawiciele armii USA oświadczyli, że wstępny przegląd, prowadzony przez armię wspólnie z wykonawcą, zidentyfikował prawdopodobne czynniki przyczyniające się do anomalii, ale wymagane są dalsze badania, aby zweryfikować pierwotną przyczynę i zapewnić działania naprawcze.

Pocisk FGM-148G jest nową rakietą przeciwpancerną dla przenośnych systemów Javelin, typu „odpal i zapomnij” wystrzeliwaną z ramienia, zaprojektowaną do rażenia pojazdów opancerzonych na odległość do 2,5 km.

Moduł obserwacyjno-celowniczy w będących na uzbrojeniu Javelinów typu CLU wyposażony jest w celowniki dzienne i nocne do namierzania obserwacji oraz wykrywania. Elektronicznie łączy się z pociskiem, wskazując namierzony cel.

Jednocześnie trwają prace nad nowym systemem obserwacyjno-celowniczym wielokrotnego użytku LW CLU (Light Weight Command Launch Unit), które przebiegają bardziej płynnie i bezproblemowo niż testy pocisku Javelin G.

Problemy z Javelinami G nie wpływają na plany zwiększenia produkcji wcześniejszych wersji pocisku

Nowa technologia sprawia, że LW CLU ma lepszą rozdzielczość kamery i większe możliwości powiększenia, dzięki czemu wykrywa, rozpoznaje i identyfikuje niebezpieczne pojazdy szybciej i na dłuższych dystansach niż starsze systemy CLU Block 1.

Lepsza rozdzielczość aparatu idzie w parze z mniejszą, lżejszą obudową. Dotychczasowe testy wskazują, że LW CLU spełnienia też wymagania wojska dotyczące niezawodności.

Jest możliwe, że wejdą one na uzbrojenie szybciej niż rakiety Javelin G. Mogą zastąpić starsze systemy tego typu w tych wyrzutniach, gdyż są z nimi kompatybilne. Podobnie jak z nowy pocisk przeciwpancerny, z którego również będzie można strzelać z już użytkowanych wyrzutni. Kto wie, może w przyszłości będzie wykorzystywany w polskich Javelinach. Jest też dobra informacja.

Rzecznik armii zaznaczył, że opóźnienia w testowaniu modelu Javelin G nie wpływają na plany zwiększenia produkcji wcześniejszych wersji pocisku Javelin, przewidzianych dla wsparcia ukraińskiego wojska tą bronią i uzupełnienie amerykańskich zapasów.

Zestawy mają trafić do brygad WOT - najpewniej także tych na wschodzie kraju

Możliwe zatem, że zamówione przez Polskę systemy Javelin (oszczep) typu „odpal i zapomnij” z pociskami naprowadzanymi termograficznie, czyli rejestrującymi promieniowanie cieplne emitowane przez ciała fizyczne, na które się kierują, trafią do nas zgodnie z planem.

W 2020 r. MON kupiło za 54,5 mln dolarów dla Wojsk Obrony Terytorialnej 60 wyrzutni wraz ze 180 pociskami FGM-148F Javelin, które zostały dostarczone do 2022 r. W ostatnim dniu stycznia 2023 r. podpisano aneks do umowy na dostawę kolejnych 50 wyrzutni systemu Javelin, właśnie w wersji z LWCLU, a także z ok. 500 pociskami - takimi samymi, jak pozyskane w ramach pierwszej umowy, a nie w nowszej wersji.

Do tego doszedł dodatkowy pakiet logistyczny i szkoleniowy. Zwiększyło to wartość umowy do ok. 158 mln dolarów netto. Dostawy, które również trafią do jednostek WOT - najpewniej także tych na wschodzie kraju - mają się zakończyć do 2026 r.

Amerykańskie systemy mogą „wygryźć” polskie systemy przeciwpancerne Pirat

W ramach wzmocnienia obrony przeciwpancernej wojska rozwijany będzie program niszczyciel czołgów Ottokar-Brzoza, dla którego wybrano przeciwpancerne pociski rakietowe Brimstone, na które umowę zawarto w 2022, a jeszcze w tym roku mamy otrzymać prototypy.

Wymienia się również systemy ppk Pirat. Jednocześnie z podpisaniem aneksu do umowy na Javeliny MON zapowiedziało, że wojsko zamówi również próbną partię polskich pocisków przeciwpancernych.

Jednak z ujawnionych przez Sztab Generalny WP informacji wynika, że to właśnie Javeliny mają w przyszłości stanowić postawą broń przeciwpancerną polskich żołnierzy. Nic dziwnego, że pojawiły się obawy, że amerykańskie systemy mogą nawet „wygryźć” polskie systemy przeciwpancerne Pirat.